Mazón anuncia nuevas ayudas directas por la dana: dará 500€ a más de 200.000 escolares y 600€ a universitarios

El presidente Carlos Mazón anuncia nuevas ayudas, junto a la vicepresidenta Susana Camarero y el conseller José Antonio Rovira. Europa Press / Rober Solsona

El Gobierno valenciano anuncia nuevos decretos de ayudas directas "sin formularios, sin esperas y sin exclusiones" para universitarios y para las familias acogedoras, numerosas, monoparentales y vulnerables que "más esfuerzo han hecho tras la dana". Dará 500 euros a más de 200.000 escolares y 600 euros a universitarios.

Así lo ha avanzado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en una comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat, antes de la reunión semanal del pleno del Consell, acompañado por la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y por el titular de Educación, José Antonio Rovira.

El nuevo paquete de prestaciones se desglosa en cuatro decretos. Las primeras se dirigen al alumnado matriculado en enseñanzas regladas no universitarias, ya sea en instituciones públicas, privadas o concertadas, de los municipios afectados.

De esta manera, el Gobierno valenciano pretende garantizar que "ningún niño o niña afectado por la dana vea interrumpida su educación" y dará 500 euros por alumno o alumna para material escolar, libros y útiles educativos, tal y como aseguró el presidente en el Debate de Política General.

El presupuesto que maneja la Generalitat es de 100.558.500 euros (Educación y FP) y las ayudas serán "acumulables por hijos". Además, son compatibles con otras becas, como el bonolibro o el comedor, entre otras.

La previsión es que se beneficien a alrededor de 200.000 familias, que podrán solicitarla entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre de 2025, a través de la web oficial de la Conselleria de Educación "con una simple identificación y con una cuenta bancaria, sin desplazamientos, colas o esperas".

"La reconstrucción también pasa por devolver la normalidad a las aulas en igualdad de condiciones", ha manifestado Mazón.

5.000 universitarios

Por primera vez, la Generalitat incluye a los universitarios afectados entre los beneficiarios de ayudas dana. "Ningún estudiante afectado tendrá que renunciar a sus estudios", comunica el jefe del Ejecutivo autonómico.

Los estudiantes matriculados en universidades públicas o privadas, así como en centros artísticos superiores durante el curso 2024-2025 con residencia en municipios afectados, podrán optar a 600 euros de ayuda.

Según la información trasladada por las universidades, se beneficiarán a alrededor de 5.000 estudiantes.

El presupuesto para esta partida es de 3 millones de euros y la solicitud se tramita de manera telemática a través de la web de Universitats. Además, el Gobierno valenciano explica que la orden de prioridad se establece "por orden de entrada y criterios sociales", en un plazo de 15 días desde la publicación del decreto.

Familias acogedoras

Una tercera línea de ayudas reconoce el esfuerzo de las familias acogedoras que atendieron a menores menores tutelados por la Generalitat en los municipios afectados por la dana.

Según ha reivindicado Mazón, "se cumple y acompaña a quienes sostuvieron la red más humana en plena emergencia". "Es un gesto de justicia y de gratitud que tenemos que abordar", ha señalado.

El presupuesto total es de un millón de euros "con cargo a los fondos propios de la Generalitat". Así, se amplían las familias beneficiarias y se pasará de 66 a un total de 383.

La ayuda directa también asciende a 600 euros por menor acogido y se concederá "de oficio", "sin solicitud ni trámite". En este sentido, el jefe del Consell ha recalcado que se utilizarán los datos registrados de las ayudas danas que ya se han concedido y no habrá convocatoria pública.

Familias vulnerables

Por último, el último decreto contempla ayudas para familias numerosas, monoparentales y vulnerables con menores a cargo, afectadas por la riada.

El monto total de esta partida es de 3,58 millones de euros. Incluye cuantías para cada tipo de familia y discapacidad: 2.832.000 euros para familias numerosas y monoparentales; y 752.000 euros para familias vulnerables con menores con discapacidad.

La concesión será "de oficio", con ingreso en cuenta sin necesidad de presentar formularios ni trámites individuales, y se tramitará desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

La Generalitat subraya que estas ayudas "no están condicionadas al cumplimiento de obligaciones tributarias ni de Seguridad Social, por razones humanitarias", ya que el objetivo es "proteger a quienes sostienen la vida familiar en los momentos más difíciles".