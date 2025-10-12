La CHJ admite que en 26 de sus 27 presas no ha implantado todavía el plan de emergencias un año después de la dana

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) admite que en 26 de sus 27 presas no ha implantado todavía el preceptivo plan de emergencias de cada infraestructura. Tal circunstancia se produce casi un año después de la dana de Valencia, en la que corrió serio peligro de colapso la presa de Forata.

Ni la de Forata ni ninguna otra presa valenciana de competencia estatal -la CHJ depende del Gobierno de España- tiene implantado el plan de seguridad. La única de la CHJ que sí lo ha hecho es la presa de Mora de Rubielos, municipio de la provincia de Teruel.

Así lo confirma la propia CHJ preguntada al respecto por EL ESPAÑOL tras una denuncia formulada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.

Esta entidad ha convocado, junto con el Instituto de la Ingeniería de España, una jornada denominada Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable. Tendrá lugar el 21 de octubre en Madrid, en el Instituto de la Ingeniería de España.

"La seguridad de las presas en España atraviesa un momento crítico. Más del 75,7% de las 375 presas de titularidad estatal carecen de planes de emergencia implantados y muchas presentan deficiencias graves de mantenimiento y seguridad, el 65% necesitan renovar o sustituir sistemas de auscultación y el 50% requieren rehabilitación de desagües de fondo", critican.

La información la desglosa a este periódico Jesús Contreras, vocal de la junta directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos.

"De hecho, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ninguna de sus 27 presas dispone de plan de emergencia puesto en marcha actualmente", afirma, La CHJ matiza que son 26.

Los ingenieros denuncian, además, la existencia de "una normativa ambigua, la falta de un organismo gestor independiente y el grave déficit de inversión pública que sufren unas infraestructuras esenciales para la vida cotidiana".

"Su envejecimiento y el abandono de la conservación ponen en riesgo un servicio público básico, igual de importante que el mantenimiento de carreteras, hospitales o redes eléctricas. La sociedad civil tiene derecho a conocer esta realidad y exigir soluciones: sin inversión, la seguridad no está garantizada", manifiestan.

Planes "aprobados"

Preguntadas al respecto, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar manifestaron a EL ESPAÑOL que "resulta importante diferenciar entre la elaboración y aprobación de los planes de emergencia de las presas (PEP) y la implantación de esos planes".

"Todas las presas del Estado gestionadas por la CHJ tienen sus PEP aprobados, y en ellos se detalla el protocolo a seguir en caso de emergencia", subrayan, y agregan que estos planes "son los que se incluyen también en los Planes Especiales de Inundación de los órganos competentes en Protección Civil".

En el caso de la dana del pasado 29 de octubre, argumentan, "lo que se hizo por parte de la CHJ fue aplicar el PEP de la presa de Forata". La propia CHJ, sin embargo, detalla las carencias que implica no haber implantado en el grueso de sus presas el plan de emergencias.

"La implantación del plan de emergencia de una presa, en cambio, requiere de un proyecto previo de implantación, que recoja la ejecución de las pequeñas obras que se contemplen (por ejemplo, la instalación de sirenas si fuera el caso) y el desarrollo de un programa de divulgación del plan entre la población afectada, competencia esta última de los servicios de Protección Civil", reconocen.

Para realizar estos proyectos "se constituye un comité de implantación de los PEP, compuesto, en este caso, por representantes de la CHJ y de los servicios de Protección Civil, tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana".

Descarga así la CHJ también en la Generalitat la responsabilidad de que las presas estatales carezcan de un plan de emergencias ya implantado. "La implantación de los PEP, por tanto, requiere de la colaboración y cooperación de las administraciones implicadas", insisten.

La única que lo tiene

"En el caso de las presas gestionadas por la CHJ, en la Presa de Mora de Rubielos el PEP ya está implantado. Del resto de presas, agrupadas por provincias, se van a celebrar las reuniones para la constitución de los comités de implantación a lo largo de los meses de octubre y noviembre", precisa.

En todo caso, se excusa la CHJ, "conviene recalcar que la implantación de estos PEP no son necesarios para su aplicación en caso de emergencia, ya que en ellos ya se recogen las alternativas necesarias si la implantación aún no fuese efectiva".

Respecto a las "deficiencias graves de mantenimiento y seguridad" denunciadas por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, la confederación replica que "todas las presas gestionadas por la CHJ cumplen estrictamente con la normativa vigente en seguridad de presas".

"Continuamente se están realizando en ellas tareas de mantenimiento y mejora por parte de la Dirección Técnica de este Organismo", añaden.

"Durante lo que llevamos de 2025, sin ir más lejos, se han licitado actuaciones de mantenimiento y mejora en las presas de Alarcón, Contreras, Tous, Escalona, Forata, Arenós, Beniarrés, Amadorio, Guadalest y Bellús", concluye la CHJ.