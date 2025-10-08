Gan Pampols, ante su salida inminente del Gobierno de Mazón: "Me habría gustado ser mejor, pero me voy satisfecho"

A menos de un mes para su salida del Consell tras casi un año al frente de las labores de reconstrucción, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols, ha asegurado que le habría gustado "ser mejor, hacer más cosas" pero, ha añadido, "hemos hecho lo que hemos podido",

Por esa razón, al ser preguntado si se marchará con la sensación de haber cumplido con su cometido, el conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana ha explicado que saldrá "satisfecho" del Consell.

Ha comentado que, si queda alguna espina del trabajo realizado, "las espinas se quitan con pinzas" para añadir que todo es susceptible de hacerse mejor, en menos tiempo o aportando más calidad.

"Me hubiera gustado ser mejor, hacer más cosas, pero hemos hecho lo que hemos podido y en ese aspecto, y pensando en la calidad de la gente con la que he colaborado, me voy satisfecho", ha manifestado.

Gan Pampols forma parte de la remodelación del Consell anunciada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para el próximo 5 de noviembre. El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, teniente general retirado, asistirá el 4 de noviembre a su último pleno del Gobierno valenciano.

En sus declaraciones a medios, también ha respondido a preguntas sobre el papel de los empresarios en la reconstrucción tras la dana, en las que ha realizado un llamamiento a que "arriesguen" en la colaboración público-privada, al tiempo que ha resaltado su "papel importantísimo" en la recuperación.

"El mejor agente sindical de una empresa es el empresario, porque si al empresario le va bien, y es un empresario consciente, es el que hace que sus trabajadores estén bien, vivan bien, estén a gusto, disfruten con lo que hacen. Para mí ese es el ejemplo de un buen empresario", ha agregado.

Gan Pampols, que ha atendido a los medios junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, ha detallado que ha tratado con los empresarios la necesidad de potenciar el desarrollo de polos tecnológicos, la consolidación de las start-ups y sobre "conseguir que el talento que produce esta comunidad autónoma fructifique en la comunidad autónoma".

El conseller ha destacado que, dentro de la organización de AVE, "elementos que facilitan esa incorporación y que están en el modo de fidelización de ese talento a través del ejemplo, fundamentalmente, guiándolos".

Según ha informado la Conselleria, Gan Pampols ha trasladado a los empresarios que el 38 % de las iniciativas del Plan de Recuperación Endavant están ya en marcha.

Esta supone que, desde la aprobación del Plan el 31 de julio, se han iniciado o finalizado un total de 129 proyectos de los 343 que conforman la iniciativa.

Áreas industriales

Preguntado por la situación en los polígonos industriales y zonas logísticas, el conseller para la reconstrucción ha explicado que "el grado de afección en los polígonos fue muy distinto" y que, ahora mismo, el "principal problema" son elementos como los drenajes y las conducciones de pluviales.

Gan Pampols ha destacado que su conselleria ha creado unos equipos para "fomentar la actividad en esas áreas industriales, poniendo en relación a los que están dentro de ellas, para que se asocien, porque es una mentalidad algo individualista".

Por su parte, Vicente Boluda ha agradecido al vicepresidente segundo el trabajo que ha realizado durante estos meses. "Creemos que ha sido magnífico", ha dicho.