El Gobierno subraya que ya ha abonado 200 millones de euros a los afectados por la dana para la compra de vehículos

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que el Gobierno de España ya ha abonado cerca de 200 millones de euros a los afectados por la dana para la compra de vehículos.

Así, ha apuntado que ya han abonado las ayudas del Plan Reinicia Auto+ a 38.537 solicitantes, lo que supone el 92% del total de subvenciones pedidas, por un valor de 199,4 millones de euros.

Hereu ha detallado que, a un mes de que termine el plazo de solicitud de estas ayudas, el 31 de octubre, se han recibido 41.211 solicitudes para el Plan Reinicia Auto +.

Del total de solicitudes presentadas, 22.438 corresponden a vehículos con algún tipo de electrificación (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no enchufables) y 18.773 corresponden a vehículos de combustión, según ha detallado el Ministerio.

Además, durante su visita al concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R. Valle de Sedaví, rehabilitado tras la dana, Hereu ha subrayado "la capacidad de resistencia y de recuperación" del tejido económico, empresarial e industrial valenciano.

También ha señalado que el Plan Reinicia Auto + pretende, a la vez, la recuperación de la movilidad de la población que perdió sus vehículos en la riada y la recuperación de la industria y todo el ecosistema empresarial de componentes.

"Cuando ya falta un mes para que termine este programa, podemos expresar que está siendo un programa de éxito", ha destacado.

El titular de Industria ha añadido que, si España es el país donde más crecen las ventas de coches en Europa, con 865.000 coches hasta el mes de septiembre, un 15% más que el año pasado, "103.000 son coches vendidos en la Comunitat Valenciana, de manera que es evidente el efecto de la recuperación y que un programa como el Reinicia Auto+ ha tenido un efecto muy beneficioso".

Hereu ha agradecido la cooperación de los concesionarios, que han sido "una pieza fundamental" para lograr un sistema que "ha sido ágil, eficaz y eficiente". "Estamos muy satisfechos", ha manifestado, y ha animado a la ciudadanía a que lo siga solicitando hasta el 31 de octubre.

Asimismo, preguntado por si las industrias han recibido ya los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, ha indicado que "están en proceso de cobro" y ha puntualizado que los expedientes de las industrias "son los más complejos, por tanto a veces son los que más tardan en recibir la ayuda".

"La verdad es que familias han cobrado. El consorcio está en un proceso de tramitación de centenares de miles de posiciones y están en un proceso de recibir ya las ayudas", ha manifestado.

Sobre qué soluciones se les está dando a las personas cuyos vehículos han desaparecido, el ministro ha recordado que se dio a los afectados un plazo de dos años para presentar sus solicitudes.

"Es evidente que hay casos que tendremos que analizar para poder completar el expediente y entender las razones que hay detrás de poder finalmente formalizar la baja definitiva del coche. Es algo que tendremos que analizar y atender porque son circunstancias muy excepcionales", ha apuntado.

Sobre su valoración cómo está yendo la recuperación de las industrias afectadas por la dana, Hereu ha afirmado que "todas las constantes económicas que hay a nivel industrial son positivas" y ha resaltado "la espectacular capacidad de recuperación tanto de la industria como del turismo".