Yolanda Díaz anuncia un plan de empleo de 80,6 millones de euros para ayuntamientos de la dana y ONG

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con los alcaldes de los municipios de la dana. Efe / Ana Escobar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado un segundo plan de empleo de 80,6 millones de euros para ayuntamientos de la dana, ONG y entidades sin ánimo de lucro.

Este viernes se ha reunido en Valencia con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana para comprobar la evolución de las medidas laborales adoptadas y proponer nuevas acciones de cara a la reconstrucción.

"Vamos mejorando las cosas y para eso están las políticas públicas", ha recalcado. Este segundo plan incluye, además, a entidades sin ánimo de lucro y ONG "que están haciendo un trabajo mayúsculo en la reconstrucción de la catástrofe de la dana".

No obstante, la ministra de Trabajo ha señalado que la previsión es llegar a las 7.550 nuevas contrataciones y ha destacado que se dará prioridad a la búsqueda de perfiles técnicos y "más cualificados", aunque no de manera excluyente.

Así, se ha referido a los grupos profesionales 1 y 2, como son las ingenierías, arquitecturas o consultorías.

De los 50 millones movilizados en el primer Plan de Empleo, se han ejecutado 35,5 millones, es decir, un 71%. Al respecto, Díaz ha insistido en que hay que mejorar la agilidad y "correr más" porque hay plazos estrictos.

Primer plan

La ministra de Trabajo ya anunció un primer Plan de Empleo el pasado enero. El Consejo de Ministros autorizó una partida de 50 millones de euros en la que los ayuntamientos de los pueblos afectados por la riada podrían contratar hasta 8.000 trabajadores durante un año.

"Las cuantías han sido pactadas con los municipios en función de las necesidades. El plan está listo para ser desplegado", subrayó entonces Yolanda Díaz. Por el momento, ocho meses después de aquel anuncio se han ejecutado 35,5 de 50 millones, es decir, un 71%.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social estimó 8.000 contratos. En total, 79 municipios se han podido beneficiar y han contratado a personas que no podían desempeñar su trabajo por culpa de la dana que arrasó la provincia de Valencia.

El principal criterio para repartir los fondos fueron las necesidades de cada municipio para reparar los daños. En la distribución también se tuvieron en cuenta la población y el paro registrado.

Los ayuntamientos se encargarían de la selección de las personas contratadas, con las competencias y los datos de los servicios públicos de empleo de la Generalitat Valenciana.

"El objeto de este plan no es de manera principal la contratación de personas desempleadas en estos municipios, sino la reparación de los daños. Aprendiendo de la experiencia de La Palma, el objetivo es reducir el daño causado y agilizar cuanto antes la recuperación en el sentido extenso", explicó Díaz.