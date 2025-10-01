La Generalitat abre un nuevo plazo para pedir ayudas por vehículos siniestrados en la dana hasta el 22 de octubre

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha abierto este miércoles un nuevo plazo para solicitar las ayudas destinadas a los propietarios de vehículos siniestrados en la dana del pasado 29 de octubre que no las hayan solicitado en las convocatorias anteriores.

En caso de haberla pedido con anterioridad, en esta nueva convocatoria tan solo se aceptarán las presentadas para un vehículo distinto al ya registrado.

El plazo estará abierto hasta el próximo 22 de octubre para personas físicas y empresas, así como comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades similares.

Las solicitudes se pueden presentar de forma telemática o presencial en las oficinas PROP de atención ciudadana mediante funcionario habilitado y en las oficinas de asistencia en materia de registro de la ATV.

La Generalitat ha ampliado recientemente la cuantía máxima de estas ayudas, de forma que se duplican respecto a las inicialmente concedidas.

Detallan que quienes resultaron beneficiarios han recibido en sus cuentas y sin necesidad de realizar una nueva solicitud la diferencia entre el importe inicialmente concedido y la nueva cuantía máxima.

En cifras, las nuevas cantidades máximas variarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares.

En el caso de los turismos, se pagarán 4.000 euros en total por vehículo siniestrado, que serán 5.000 euros para los turismos adaptados a personas con movilidad reducida; 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras o 18.000 euros para camiones de gran tonelaje, entre otras.

El Gobierno valenciano destaca que ha abonado hasta ahora un total de 320 millones de euros en ayudas directas para compensar la pérdida de vehículos siniestrados como consecuencia de la dana.

Además, el número total de beneficiarios de todas las ayudas a vehículos asciende a 85.692, de los que 81.760 ya han recibido la última ampliación anunciada sin trámites adicionales, puesto que se trata de ayudas directas, sin burocracia y sin necesidad de comprar otro vehículo.

Las ayudas concedidas en este nuevo plazo se abonarán con cargo a la línea presupuestaria de 36 millones correspondiente a este segundo decreto de ampliación de estas ayudas, aprobadas inicialmente junio.

El objetivo de esa ampliación fue incluir nuevas tipologías de vehículos, como camiones, autobuses o vehículos agrícolas, y extender las ayudas a personas jurídicas.

Además, se estableció una ampliación por la que se duplicaban los importes de las ayudas ya concedidas a vehículos, que ha permitido abonar un total de 155 millones.

Requisitos para solicitarlas

Para optar a las ayudas, cuyo plazo se abre este miércoles, es necesario aparecer como titular del vehículo afectado en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) a fecha 29 de octubre de 2024.

El vehículo tiene que estar matriculado en España, tener seguro en vigor en ese momento, no haber sido vendido después de esa fecha y haber quedado siniestrado directamente por la dana de ese día.

También es indispensable haber iniciado antes del 31 de diciembre de 2024 una reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros o a la aseguradora del vehículo. Para ello bastará con incluir en la solicitud el número de expediente asignado por el Consorcio o por la compañía de seguros.

Otro requisito es que el vehículo haya causado baja en la DGT por los daños sufridos en la dana. Para solicitar esta ayuda será suficiente con que conste la baja temporal del vehículo en la DGT en el momento de presentar la solicitud y manifestar el compromiso de tramitar la baja definitiva del vehículo en cuanto sea posible.

Por último, solo se podrá presentar una solicitud por cada vehículo afectado. En el caso de tener varios vehículos siniestrados, se deberá hacer una solicitud por cada uno.