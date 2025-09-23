La Generalitat paga otros 154 millones en ayudas de primera necesidad y para vehículos a las familias afectadas por la dana

La Generalitat ha pagado otros 154 millones de euros en ayudas de primera necesidad y para vehículos a las familias afectadas por la dana. De hecho, algunas personas ya han empezado a recibir el importe económico correspondiente en sus cuentas bancarias.

Desglosado, 80 millones de euros se han destinado a cubrir gastos para enseres y bienes para 26.536 hogares. Otras 40.000 personas y empresas, que perdieron sus vehículos en la dana, han recibido 74 millones de euros.

Además, cabe destacar que no se trata de la primera vez. Estas familias ya fueron beneficiarias de las ayudas en anteriores convocatorias gestionadas por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV).

Este incremento de las ayudas fue anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, este mismo mes de septiembre. En concreto, el día 2.

En apenas 20 días, el pago de estas ayudas ya se está efectuando directamente a través de transferencia a la cuenta bancaria en la que se abonó la ayuda inicial a las personas beneficiarias. De manera automática, sin trámites burocráticos ni necesidad de volver a solicitar las ayudas.

Además, según anunció el propio Mazón durante la presentación de este nuevo paquete de ayudas, todos los pagos estarán resueltos antes del 15 de octubre.

Esto es gracias al Plan Simplifica de la administración valenciana, que está permitiendo que los pagos se realicen de forma automática y sin necesidad de que los beneficiarios tengan que solicitarlo de nuevo.

De esta forma, los nuevos 154 millones de euros se suman a los 331,5 millones que la Generalitat ya había abonado por estos mismos conceptos a las familias afectadas: ayudas de primera necesidad y para vehículos siniestrados.

Así, el total abonado por el Gobierno valenciano para estas dos partidas alcanza ya los 485 millones de euros.

También en un tiempo récord se ha empezado a abonar un total de 73.813.750 euros de los 166 millones previstos. Estos corresponden a cerca de 40.000 personas beneficiarias de las ayudas directas para compensar la pérdida de vehículos siniestrados en la dana.



Por otro lado, la Agencia Tributaria Valenciana va a abrir un nuevo plazo de solicitudes del 1 al 22 de octubre para las personas afectadas que no se acogieron a estas ayudas en las convocatorias anteriores o, en caso de haberlas pedido, que presenten una solicitud para un vehículo distinto.



En total se han previsto 174 millones de euros para abonar tanto en el incremento de las ayudas ya percibidas por los afectados como para las nuevas que puedan concederse durante el nuevo plazo de presentación.



Las cantidades abonadas corresponden al aumento de los importes máximos de las ayudas por vehículos gravemente dañados por la riada.

De este modo, las nuevas cuantías máximas duplican las iniciales, de forma que las nuevas cantidades máximas variarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares.



En el caso de los turismos, se abonarán 4.000 euros en total, que serán 5.000 euros en el caso de los turismos adaptados a personas con movilidad reducida, 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras o 18.000 euros para camiones de gran tonelaje, entre otras.