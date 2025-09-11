"Evitar bulos y preparar un kit de emergencia": la guía del Gobierno de Mazón sobre cómo actuar frente a futuras danas

Una de las calles de Paiporta (Valencia), a 4 de noviembre de 2024. Efe / Manuel Bruque

Saber cómo actuar frente a futuras catástrofes naturales. Saber cómo responder ante próximas danas. El Gobierno valenciano lanza una guía informativa para que la ciudadanía se encuentre prevenida ante cualquier fenómeno adverso. "Un hogar preparado puede ser salvavidas", asevera.

La guía diferencia, en primer lugar, entre el riesgo -un fenómeno natural que puede poner en peligro a personas y sus bienes, animales, infraestructuras y el medio ambiente- y la catástrofe natural -evento provocado por fenómenos naturales que causa graves daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o medioambientales-.

Las consecuencias graves suceden, especialmente, "con la ausencia de medidas de prevención", reza el escrito. Por eso, evitar bulos y preparar un kit de emergencia pueden ser factores clave en una emergencia.

Pero, ¿cómo se prepara el ciudadano ante un suceso como la pasada dana del 29 de octubre? En primer lugar, mediante la prevención, con "especial énfasis en la formación continua y el acceso a fuentes de información fiables".

Cuanta más prevención haya, más capacidad de respuesta puede disponer la ciudadanía para que se reduzca el impacto de los desastres y contribuir a "construir comunidades más resilientes", informa el documento.

Con lo anterior, se concluye que el coste humano, social y económico de la recuperación "será menor".

Prevención

En el apartado de Prevención, se expone verificar si las zonas en las se que vive, trabaja o se

estudia están catalogadas como "áreas de riesgo", y "localizar servicios y recursos esenciales", como hospitales, centros de salud, comisarías o puntos de encuentro.

Mantenerse actualizado es el segundo punto importante de la prevención: se deben consultar periódicamente las predicciones meteorológicas y los avisos oficiales a través de fuentes fiables como AEMET, Protección Civil, el 112 o la web de cada ayuntamiento o comunidad autónoma.

Por otro lado, las notificaciones de emergencia deben activarse en el teléfono móvil y seguir las redes sociales de los servicios oficiales para recibir "avisos en tiempo real".

Respuesta

Si el fenómeno meteorológico ya se ha desatado, lo primero que hay que hacer es seguir la información de las mencionadas fuentes oficiales, refugiarse en zonas seguras -en alto si se trata de una inundación-, actuar con calma y adaptarse al tipo de riesgo.

El Gobierno valenciano, además, advierte de "evitar difundir información sin verificar ni compartir mensajes de cadenas o imágenes sin confirmar, usar los servicios de emergencia de manera responsable para no saturarlos y, ante todo seguir las indicaciones de los profesionales y autoridades presentes en el terreno"

Estas son algunas de las recomendaciones a seguir en caso de inundaciones como la pasada dana:

Aléjate de ríos, arroyos y zonas bajas, y dirígete a las áreas más elevadas

Cierra los suministros de agua, gas y energía eléctrica

Si el lugar comienza a inundarse, evita refugiarte en espacios cerrados o bajos, como sótanos y garajes

Retira del exterior todos los objetos que pueden ser arrastrados por el agua

Evita usar el coche, especialmente en túneles, garajes, pasos subterráneos y zonas inundadas

Resguarda los objetos de valor y los documentos personales en puntos elevados, así como productos tóxicos

Abandona el vehículo si se queda atascado, si el agua supera los ejes de las ruedas o te llega a la rodilla

Evita el contacto con el agua de la inundación, ya que podría estar contaminada

La guía ofrece, además, información detallada según la tipología de la emergencia, bien se trate de incendios forestales, fenómenos adversos, terremotos, tsunamis o riesgo volcánico.

También hace especial hincapié en ayudar "solo si puedes hacerlo con seguridad". "Nunca pongas en riesgo tu vida. Informa rápidamente a los servicios de emergencia", alerta.

Recuperación

En el epígrafe de la recuperación, lo primordial es evitar zonas peligrosas, seguir las instrucciones oficiales, contribuir a la reconstrucción de la zona y cuidar de la salud mental.

"No entres en edificios dañados, estructuras colapsadas o zonas acordonadas, aunque sean de tu propiedad. Pueden producirse derrumbes, fugas o accidentes secundarios", se explica en el escrito.

También hay que tomar precaución al desplazarse, ya que muchas zonas afectadas pueden presentar obstáculos, cables caídos, árboles, cristales o elementos peligrosos.

En ningún caso se deben difundir rumores ni teorías no contrastadas en redes sociales o mensajería. Por lo tanto, se pide a la ciudadanía "confiar solo en canales verificados".

Si el pueblo o ciudad en la que se reside ha quedado devastada, como sucedió en los pueblos del sur de Valencia, en la medida que se pueda se recomienda participar en tareas de ayuda y, sobre todo, evitar obstaculizar las labores de emergencia.

Respecto a la salud mental, es normal sentir ansiedad, tristeza, miedo o confusión tras una emergencia, por lo que se aconseja hablar de lo ocurrido con personas de confianza, no minimizar las emociones, buscar apoyo psicológico profesional y, sobre todo, prestar atención a colectivos vulnerables que puedan necesitar acompañamiento emocional.

El documento concluye con un amplio listado de fuentes de información, con sus respectivos números de teléfono, páginas web, apps y redes sociales.

También incluye varios códigos QR que redirigen a guías de información al ciudadano del Gobierno de España (Ministerio de Interior) y de la Comunitat Valenciana (112).