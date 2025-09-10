El Plan de Recuperación tras la dana de la Generalitat entra en una nueva fase tras activar el 40% de las medidas

El plan avanza con paso firme. El proyecto Endavant de la Generalitat entra así en una nueva fase, ya que ha activado el 40% de las medidas que contemplaba, 340 en total.

Este proyecto, aprobado el 31 de julio, busca consolidar la recuperación tras la dana y transformar el territorio afectado para que no vuelvan a producirse escenarios como los que dejaron las inundaciones del 29 de octubre.

Ahora, tras haber puesto en marcha el 40% de las iniciativas, las diferentes consellerias deberán desarrollarlas. Por su parte, desde la Vicepresidencia Segunda se controlará el inicio de los proyectos y se llevarán a cabo las primeras labores de seguimiento.

Además, esta nueva fase supone que los 17 subdirectores generales de diversas consellerias que se trasladaron a la Vicepresidencia Segunda para ayudar en el diseño de las actuaciones regresarán a sus puestos de origen durante la primera quincena de septiembre.

Para desarrollar el Plan Endavant, desde el departamento que dirige el vicepresidente Francisco José Gan Pampols se constituyó un equipo multidisciplinar con técnicos procedentes de todas las consellerias. Estos realizaron labores de asesoramiento en base al conocimiento específico que tenían de las diferentes materias.

En concreto, estos técnicos procedían de áreas como Deporte, Servicios Sociales, Vivienda, Tecnologías de la Información, Sanidad, Educación, Empleo, Cultura, Agua, Agricultura, Medio Ambiente, Infraestructuras, Urbanismo y Territorio, Comercio, Industria, Presupuestos y Fondos Europeos.

Por otro lado, la labor de estos subdirectores ha sido servir de enlace con sus consellerias de origen para evitar así compartimentos estancos en el diseño de las medidas. El objetivo era que el plan tuviese un carácter transversal.

También han llevado a cabo labores de estudio, revisión y planeamiento en el marco del Plan Endavant; se han encargado de impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de las acciones y han participado en reuniones de expertos y mesas sectoriales.

El secretario autonómico para el Plan de Recuperación, Venancio Aguado, se ha reunido con los subdirectores generales para agradecer su labor y ha puesto en valor la capacidad de este equipo y su continuidad para planificar otras recuperaciones ante los posibles fenómenos meteorológicos que puedan producirse en el futuro.

Aguado ha destacado que, fruto de la labor de estos técnicos, surgió la idea de poner a disposición de equipos deportivos que habían perdido sus instalaciones los espacios de los centros educativos para que pudieran seguir entrenando.

Lo urgente

En función del impacto y la complejidad de cada iniciativa, a las 340 propuestas se les ha establecido una fecha máxima de inicio. Estas son T1, T2, T3 y T4, y se refieren a los trimestres desde la aprobación del plan. Otras ya están en curso.

Por ello, son 54 las medidas que antes de final de año tienen que estar ya iniciadas, según marcan las directrices de Gan Pampols. Vivienda, vehículos, ayudas... y previsión para futuras catástrofes. Todo está contemplado.

Una de las medidas estrella es el programa de formación que la Generalitat quiere implementar para que la ciudadanía aprenda a afrontar situaciones de emergencia. Empresas y trabajadores contarán con ellos, así como todos los colegios valencianos, que deberán incluir horas de formación en emergencias a partir del curso 2026-2027.

También incluye, entre otras, un parque que comunique Valencia con L'Horta Sud. La iniciativa consiste en crear un gran parque lineal que conecte la ciudad de Valencia con los municipios de l’Horta Sud a la altura de Turianova, por encima de tramos de la autovía V-30 y de las infraestructuras del Plan Sur.