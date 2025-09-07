Las obras en las líneas de la FGV el pasado noviembre.

Mazón destaca que "ya han terminado el 50 %" de obras en infraestructuras municipales tocadas por la dana en Valencia

El presidente valora que la rehabilitación de las 18 carreteras autonómicas y la red de Metrovalencia se ha finalizado en tiempo récord.

Septiembre es el inicio del nuevo curso en muchos sentidos y la Generalitat recuerda que llega a él con los deberes hechos. Carlos Mazón resalta que en la provincia de Valencia "ya han terminado el 50 %" de obras en infraestructuras municipales tocadas por la dana del 29 de octubre.

El presidente de la Generalitat valora que la rehabilitación de las 18 carreteras autonómicas y la red de Metrovalencia se ha finalizado en tiempo récord. Eso permite centrar ahora los esfuerzos en ayudar a reponer las infraestructuras locales antes de finalizar el año.

Y eso significa mucho dinero. Como detalla, se han invertido "más de 50 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación en 57 actuaciones en más de una veintena de localidades". Y que estén terminadas casi la mitad de ellas es para Mazón "un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos".

El jefe del Consell desgrana también el presupuesto de las obras en las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, 75 millones, y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros.

Entre las obras ya concluidas, el jefe del Consell ha puesto como ejemplo los puentes de Siete Aguas, de Chiva y el puente que une Catarroja y Massanassa, y la pasarela peatonal sobre el río Magro en Algemesí, entre otras.

Mazón aprovecha el comunicado para reiterar la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios. Entre ellas tienen la vía urbana CV-4126 de Alfafar y la reparación del viario auxiliar y estructura de acceso al centro comercial Bonaire, desde la CV-410 de Aldaia.

Y ahí recalca que se trata del esfuerzo inversor "con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Ejecutivo central".

La mención al Gobierno de Sánchez le permite demandar de nuevo las "ayudas a fondo perdido que permitan avanzar en la renovación de infraestructuras viarias, educativas, sociales y sanitarias, que son necesarias y merecidas por la ciudadanía valenciana".

Y para rematar, le echa en cara que mientras la "Generalitat ha finalizado todas las vías de titularidad autonómica y está avanzando en las municipales, el Gobierno de España sigue sin recuperar la línea C3 de Cercanías y sin finalizar de forma definitivas carreteras tan importantes como el by-pass".

Necesidades locales

El repaso de las inversiones que realiza termina recordando distintas medidas para auxiliar a las poblaciones afectadas por las riadas. Entre ellas, los 62 millones de euros con ayudas de hasta 200.000 euros destinadas a ayuntamientos para afrontar los gastos extraordinarios a causa de la riada.

Un apartado en el que también cuenta con 7,1 millones de euros a mancomunidades para restitución de infraestructuras turísticas y el desarrollo de medidas de prevención de amenazas climáticas.