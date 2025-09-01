Mazón ataca al Gobierno por la financiación en la Comunitat Valenciana: "Hemos tenido que ir a un crédito privado"

El presidente de la Generalitat Carlos Mazón inicia el curso político en Alicante atacando con dureza al Gobierno de España por la financiación. Lo hace antes de que este martes vaya al Congreso la quita de deuda de las autonomías, y le echa en cara que la Comunitat Valenciana ha tenido que recurrir a la financiación privada.

"Culmina el atropello de aprobar una nueva burla a los intereses de la Comunitat Valenciana con la aprobación de un sistema de condonación", afirma. Una medida que considera un "chantaje" cuando se trata de una "financiación de los servicios públicos que necesita el conjunto de España y muy especialmente la Comunitat Valenciana".

Mazón considera que la medida anunciada por la ministra de Hacienda María Jesús Montero significa que "nos va a pedir que legitimemos el sistema de privilegios, que hay separatistas de primera y españoles de segunda y valencianos de tercera".

El énfasis en el discurso, como puntualiza, lo enmarca en la campaña con la que "nos vamos a dedicar a explicar bien claro esta operación de chantaje que quiere poner en marcha el Gobierno de España".

Y ahí critica el apoyo de los partidos nacionalistas porque esta condonación de la deuda autonómica "va a privilegiar, especialmente al separatismo". Un área en la que recuerda que "lo que siguen pagando son banderas pancatalanistas en la Comunidad Valenciana que siguen campando a sus anchas para vergüenza de nuestro Estatuto de Autonomía".

Ese ejemplo, que recalca "no vamos a permitir", representa para Mazón "en lo que se gasta el dinero los separatistas catalanes: el gran atropello a la Constitución española" y "a continuación al Código Penal con el indulto y amnistías".

Mazón contrapone este plan del Gobierno con los problemas que está teniendo la Comunitat Valenciana, "porque es la peor tratada por este Gobierno". Así recuerda que "no ha recibido ni siquiera una propuesta de cambiar un sistema de financiación" ni "ha tenido a bien poner en marcha un sistema de nivelación transitorio".

El jefe del Consell, en esta enumeración, recuerda que tampoco se ha dado acceso "a la liquidez extraordinaria que merecemos, que exigimos y que reivindicamos". De hecho, critica que por esta causa "hemos tenido que acudir a un crédito privado".

Una decisión tomada cuando la autonomía está "en plena recuperación dana". Y por ello endurece las críticas al Ejecutivo de Sánchez por lo que define como "el mayor nivel de estrangulamiento por parte del Gobierno de España".