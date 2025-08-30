Ayudas para rehabilitar viviendas de la dana y un corredor verde: los deberes de la Generalitat antes de 2026

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, tiene un plan cargado de deberes para los departamentos del Gobierno valenciano.

El pleno del Consell lo aprobó el 31 de julio en el Consell y la cuenta atrás para implementar las medidas impuestas antes de final de año ya ha comenzado.

El Plan Endavant, como destacó Gan Pampols tras su aprobación, tiene el objetivo de ser "un instrumento estratégico diseñado no solo para reparar los daños de la riada, sino para catalizar un proceso de transformación a largo plazo del territorio valenciano".

En función del impacto y la complejidad de cada iniciativa, a las 340 propuestas se les ha establecido una fecha máxima de inicio. Estas son T1, T2, T3 y T4, y se refieren a los trimestres desde la aprobación del plan. Otras ya están en curso.

Por ello, son 54 las medidas que antes de final de año tienen que estar ya iniciadas, según marcan las directrices de Gan Pampols. Vivienda, vehículos, ayudas... y previsión para futuras catástrofes. Todo está contemplado.

Una de las medidas estrella es el programa de formación que la Generalitat quiere implementar para que la ciudadanía aprenda a afrontar situaciones de emergencia. Empresas y trabajadores contarán con ellos, así como todos los colegios valencianos, que deberán incluir horas de formación en emergencias a partir del curso 2026-2027.

En total, 2 horas para las etapas de Infantil y Primaria y 4 en el caso de Secundaria y Bachillerato que podrán impartirse a partir de septiembre y distribuirse a lo largo del curso en el horario de tutoría. En este caso, será opcional. Pero a partir de 2026 la medida ya tendrá un carácter obligatorio.

Parques

El Plan Endavant incluye asimismo un parque que comunique Valencia con L'Horta Sud. La iniciativa consiste en crear un gran parque lineal que conecte la ciudad de Valencia con los municipios de l’Horta Sud a la altura de Turianova, por encima de tramos de la autovía V-30 y de las infraestructuras del Plan Sur.

Así, el parque actuaría como un corredor verde integrando espacios recreativos, carriles bici y caminos peatonales, y reduciría la fragmentación territorial.

Además, también se contempla el diseño y la ejecución del Anillo Verde alrededor de la zona cero con conexión al parque natural de la Albufera. Se trata de un corredor ecológico y recreativo que rodeará la zona afectada por la inundación, y se conectará con el Parque Natural de la Albufera.

El Anillo Verde integraría carriles bici, senderos peatonales y áreas de restauración ecológica, actuando como una infraestructura multifuncional.

Viviendas

En lo relativo a los hogares, el Plan Endavant prevé adjudicar en el último trimestre del año rehabilitaciones de viviendas públicas por lotes. Se priorizarán las obras en función del grado de afectación y la calidad de la ejecución. También se promoverán microcréditos y líneas ICO específicas para reparar viviendas privadas.

Además, se fomentará el uso de viviendas existentes del parque público asequible y social por parte de las personas damnificadas. Al mismo tiempo, la Generalitat prevé desarrollar un parque de vivienda pública y tomar medidas para reducir los plazos de entrega.

Para los afectados por la dana que perdieron sus vehículos, este plan quiere establecer antes de finalizar 2025 ayudas para la compra de nuevos coches, tanto de personas físicas como jurídicas.

Ayudas

Para garantizar la estabilidad económica de las familias afectadas por la dana, el Plan Endavant indica que se ha de implementar antes de enero un programa temporal de bonificación de suministros básicos. Esto no está destinado a todos los hogares, sino a los que cuentan con bajos ingresos y se sitúan en las zonas afectadas.

El plan contempla también medidas relacionadas con la Renta Valenciana de Inclusión. Se deberán priorizar las resoluciones de personas residentes en municipios afectados, además de adecuar y flexibilizar las unidades de convivencia que perciben esta renta.

Esto tiene el objetivo de que, de manera temporal, aquellas familias que hayan tenido que modificar su domicilio no vean suspendida la percepción de la prestación.

También se tiene en cuenta la salud mental de los vecinos de la dana. Por ello, está previsto que se realicen programas individualizados psicosociales a jóvenes afectados.

Empresas

A nivel profesional, el plan prevé la oferta de asesoramiento especializado a empresas en situación cercana al cierre, así como a autónomos y microempresas que estén cerca de cesar la actividad. La idea es analizar cada situación y tomar decisiones estratégicas para impulsar su recuperación.

También se contempla la elaboración de un plan de marketing industrial que comunique, con transparencia, la operatividad y productividad de la industria en la zona afectada.

Además, a través de la creación de una plataforma web, la Generalitat quiere conectar a propietarios de negocios en riesgo de abandono con empresarios y emprendedores interesados en retomarlos. También se darán ayudas a nuevos emprendimientos de la zona afectada.

Personas discapacitadas

Todos los vecinos han sufrido las consecuencias de la dana, pero las personas con discapacidad son grandes perjudicadas de esta tragedia. La Generalitat promete impulsar en los próximos meses la creación de un registro voluntario de personas discapacitadas vinculado al empadronamiento municipal. Así, en futuras emergencias se podrá priorizar su atención.

Para las personas discapacitadas también se van a entregar, según el plan, dispositivos tecnológicos y ayudas técnicas adaptadas.

Coordinación

El Plan Endavant se compromete asimismo a impulsar un acuerdo entre administraciones para el mantenimiento de los cauces. También se construirán nuevos depósitos de agua.

Con la creación de una empresa pública mixta, participada por la GVA y la AGE, planificarán y ejecutarán infraestructuras, principalmente hidráulicas, en la zona afectada por la dana, para prevenir y minimizar riesgos futuros.

En cuanto a los incendios forestales, se incorporará un anexo en los planes de prevención con las necesidades específicas para los montes incluidos en la estrategia integral hidrológico-forestal. Además, para prevenir los incendios se ampliará la red de detección temprana.

Las instalaciones de tratamiento de residuos también se van a mejorar, según el plan. De esta forma se garantizará su funcionamiento en caso de emergencia.

Sector cultural

El compromiso para final de año también incluye el apoyo a las entidades, públicas o privadas, que organicen eventos y cuenten con compañías escénicas afectadas por la dana.

Igualmente, la Generalitat ofrecerá apoyo a espacios culturales que organicen exposiciones de arte, muestras fotográficas, ferias de artesanía o instalaciones de arte contemporáneo temporales en polígonos afectados por la riada.

Además, se establecerá un banco de libros centralizado como canal de recogida de donaciones por parte de editoriales, ciudadanía y otras entidades.