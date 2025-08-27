Los juzgados de Catarroja, rehabilitados para retomar su actividad: la causa de la dana tendrá una sala especial

La sala del juzgado de Catarroja donde se celebrará la instrucción de la causa de la dana. EFE/Manuel Bruque

Los juzgados de Catarroja ya están listos para retomar su actividad. Quedaron inutilizados tras la dana, y tras una rehabilitación millonaria, "está en condiciones para poder reanudar la actividad judicial".

Así lo ha anunciado la consellera de Justicia, Nuria Martínez, quien ha detallado también que las nuevas instalaciones cuentan con una sala especial para la causa de la dana.

Ahora, con el traslado desde la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde estaban temporalmente los juzgados desde noviembre, dan "un paso más" en el proceso de reconstrucción, "avanzando hacia la normalidad", según Martínez.

En una visita al edificio, la consellera ha explicado que la intervención, con un coste de 1,85 millones de euros, ha afectado sobre todo al sótano y la planta baja. Allí "el agua llegó a medio metro".

"Con el regreso a Catarroja de sus cinco juzgados, la Administración de Justicia regresa al punto sobre el que tiene jurisdicción y se acerca a la ciudadanía a la que se debe, pues la proximidad es clave en la prestación de este servicio", ha afirmado la consellera.

La responsable de Justicia ha destacado que, además de la reparación, se han hecho obras de adaptación para la implementación de las novedades derivadas de la ley de Eficiencia.

También "determinadas obras de accesibilidad que eran necesarias para la sede" y que estaban previstas desde antes de la dana.

Entre las mejoras, ha citado la instalación de una sala de lactancia, la renovación del mobiliario y la adaptación de mostradores y aseos, junto con la incorporación de bucles magnéticos en salas de vistas y ascensores.

Sobre todo, Martínez ha subrayado la importancia de que la sede esté preparada para la instrucción de la macrocausa de la dana, que dirige el Juzgado número 3 de Catarroja.

"Era muy importante que la sede judicial pudiera dar cobertura a las necesidades de esa causa. Se ha hecho un doble estrado para que pueda albergar todas las necesidades derivadas de esa instrucción", ha explicado.

Así, ha detallado que, "tras los ajustes que se han hecho, la sede tiene cinco salas de vistas, una por juzgado, y una mucho más grande, adecuada para un volumen importante de actividad".

La consellera ha recordado que el traslado finalizó el pasado 6 de agosto, después de que durante nueve meses los órganos judiciales de Catarroja estuvieran reubicados en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

"Vamos a estar pendientes para que cualquier cuestión que pudiera surgir se resuelva enseguida, para que no se retrase ni se dilate nada y se pueda tener la actividad jurisdiccional reanudada con todas las condiciones", ha concluido.

Durante la visita, Martínez ha estado acompañada por la directora general de Justicia, María José Adalid, y el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler, y se ha reunido con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá Fernández.