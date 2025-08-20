El Ayuntamiento de Torrent inicia la demolición "urgente" de 45 inmuebles de un barrio humilde afectado por la dana

El Ayuntamiento valenciano de Torrent ha iniciado este miércoles la demolición "urgente" de 45 inmuebles gravemente afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

Se trata de un barrio humilde de esta ciudad valenciana, donde las familias afectadas residían hasta el día de la tragedia. Tras no poder regresar a sus casas, todavía viven reubicadas en otros lugares.

La riada afectó de tal forma a esta zona de Torrent que los daños causados hacen imposible que se puedan volver a habitar estos 45 inmuebles. Por ello se ha comenzado este miércoles con su derribo, aunque los trabajos se extenderán hasta tres meses.

Esta actuación del Ayuntamiento tiene un coste aproximado de 500.000 euros, dinero que se pagará gracias a las ayudas recibidas del Estado, según ha explicado la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, quien ha asistido al inicio de estos trabajos.

La demolición de las viviendas se ha iniciado en el barrio del Xenillet, y continuará por la zona situada junto al puente de Alaquás y el puente de Cuatro Caminos, para seguir más adelante por un espacio donde se encuentran viviendas diseminadas.

La alcaldesa ha asegurado que estas demoliciones son muy importantes por una cuestión de "seguridad" ya que estos inmuebles "son un peligro para cualquier persona que pueda transitar" o en el caso de que alguna persona "pudiera entrar" en estos espacios que están "en unas condiciones de ruina".

También se trabaja en ver qué uso se le dará al suelo una vez demolidas las viviendas, y el Ayuntamiento está estudiando vías para poder adquirir ese suelo, ya que las ayudas del Gobierno para la dana no incluyen la adquisición de suelo, según Folgado.

La dana, que ocasionó precipitaciones excepcionales, en Torrent hizo que los barrancos del Poyo y de l'Horteta sufrieran desbordamientos sin precedentes. Esto provocó inundaciones severas, daños en infraestructuras y viviendas, y la interrupción de suministros básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, según recuerda el Ayuntamiento.

Folgado ha destacado que la zona afectada por estas demoliciones corresponde a familias humildes, con un nivel económico "bastante bajo". También hay alguna parte, como la zona hacia la Masía del Juez, que corresponde a segundas residencias, "pero también de gente de familias bastante humildes", ha añadido.

El Ayuntamiento trata de dar "la máxima prioridad" a atenderlas, darles una solución y acompañarlas en todo momento mediante una constante comunicación, según la alcaldesa, quien ha resaltado el trabajo de las asociaciones, voluntarios y entidades que colaboraron y siguen colaborando para ayudar a estas familias.

Ha indicado que las familias que han perdido su vivienda habitual se encuentran reubicadas de forma temporal en viviendas de la Generalitat o del Estado, algunas en Torrent pero otras fuera del municipio, y se trabaja para que todas ellas puedan volver a instalarse dentro de su mismo entorno.

Folgado no ha precisado el número de personas afectadas, pues algunas de las viviendas eran segundas residencias. Por otro lado, sí que ha indicado que en estos momentos cada uno de los afectados ha tenido las ayudas tanto de la Fundación de Amancio Ortega como de la Generalitat y del Consorcio de Compensación de Seguros, aunque no ha podido concretar en qué cantidades.

Ana Molina es una de las vecinas afectadas por los derribos en el barrio del Xenillet, cuya casa desapareció tras la dana, y no le ha quedado nada. "Hasta las cenizas de mi suegra se fueron" con la riada, ha asegurado.

"La casa llevaba desde el año 64, la hicieron mis suegros. Mi marido nació en esa casa. Siempre hemos vivido muy bien y no esperábamos que esta desgracia pasara para nada", ha lamentado, y ha reclamado al Estado que le dé una solución.

Ha afirmado que en estos momentos está reubicada en una vivienda de alquiler en Torrent, pero pide "estabilidad" y una solución residencial definitiva, al tiempo que denuncia que las únicas ayudas que ha recibido hasta el momento son las de la Fundación Amancio Ortega y la ayuda al alquiler de la Generalitat, que cobra "cuando ellos quieren".

La alcaldesa de Torrent, por su parte, ha indicado que desde que ocurrió la dana "se hace una gran incidencia en el barranco del Poyo", pero ha advertido de que por Torrent también pasa el barranco de l'Horteta, que fue el que causó las víctimas mortales en este municipio, y ha pedido "no quitar el foco de ese barranco".