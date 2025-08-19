El Gobierno ingresa 22 millones a la Diputación de Valencia por la limpieza de garajes y trasteros afectados por la dana

Un bombero realiza labores de limpieza en una calle cubierta de barro, a 28 de noviembre de 2024, en Paiporta (Valencia). Europa Press / Rober Solsona

361 actuaciones en 13 municipios, y con un coste de 21,8 millones. Son los números pertenecientes al operativo de urgencia que activó la Diputación de Valencia para hacer frente a la limpieza de bajos arrasados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Ahora, el Gobierno central ha ingresado 22 millones de euros a la institución provincial para sufragar los gastos extraordinarios derivados de la limpieza de garajes y trasteros afectados por la dana.

Así lo ha anunciado Ens Uneix este martes, después de que el Pleno de la Diputación del mes de junio aprobara reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, el pago de los más de 20 millones destinados por la corporación provincial a la limpieza de garajes y sótanos tras la riada.

La vicepresidenta primera de la Diputación y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha defendido que esta moción "ha permitido recuperar el dinero y actuar con responsabilidad para garantizar la seguridad de las personas afectadas".

Al mismo tiempo, ha recriminado a la oposición que no apoyara reclamar el pago. "Ahora tenemos más dinero para atender a las personas y los municipios afectados por la dana. Si nos hubiéramos conformado con lo que decía la oposición, no tendríamos ese dinero de más. El sectarismo no lleva nunca buenos resultados y esta es la prueba", ha aseverado.

Entre los trabajos de emergencia llevados a cabo por la Diputación tras la catástrofe del pasado 29 de octubre, se encuentra la limpieza de los garajes en 13 municipios.

La institución provincial activó un operativo de urgencia con ocho empresas para proteger la salud pública y prevenir el riesgo epidemiológico derivado del estancamiento de agua y barro en garajes y sótanos de Aldaia, Paiporta, Picanya, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Llocnou de la Corona, Massanassa, Albal, Catarroja, Algemesí, La Torre y Alaquàs.

El servicio extraordinario, que asumió competencias impropias, permitió realizar 361 actuaciones en una superficie de 542.990 metros cuadrados, con un coste inicial de 11,2 millones de euros, que se vio incrementado hasta los 21,8 millones por la "complicación" de las intervenciones.

La dirigente de Ens Uneix ha señalado que, después de la aprobación de la moción, se iniciaron inmediatamente las gestiones con el entonces comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, y con el Ministerio de Interior, con la participación también de la vicepresidenta segunda de la Diputación, Reme Mazzolari.

Tras conocerse el abono por parte del Gobierno central, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha resaltado en sus redes sociales que se trata de "un gesto de justicia con las familias afectadas y una nueva muestra del compromiso firme con la reconstrucción".