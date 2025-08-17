El proyecto del parque inundable de Mazón aspira a replicar el 'efecto Albufera' en la dana: "Absorbió 4 veces Forata"

El Gobierno valenciano aspira a que el futuro parque inundable en la zona cero de la dana tenga la capacidad de absorción que tuvo el lago de la Albufera durante la riada del pasado 29 de octubre. "Absorbió cuatro veces Forata", explica el conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

La iniciativa, presentada el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, prevé prolongar hacia el interior el Jardín del Turia y convertir además en un parque inundable el trazado de la cuenca del Poyo. Ambos estarán conectados entre sí por ciclovías y todo el recorrido sumará 35 kilómetros.

En total, tendrá una extensión de 1.500 hectáreas y una anchura que va de 100 a 500 metros. Un recorrido en el que se prevé construir desde un auditorio, a un memorial para las víctimas de la riada de octubre, sin descartar otros posibles proyectos.

"Senderos, áreas agrícolas, polideportivos o espacios para actividades culturales", según explica el propio conseller a EL ESPAÑOL. En definitiva, proyectos que puedan proponer los ayuntamientos, a quienes el Gobierno valenciano ha convocado a una primera reunión el 1 de septiembre, y que sean compatibles con el uso y sentido que se le quiere dar al parque.

Pero ante todo, una infraestructura verde "capaz de ser inundada sin generar daño a nadie", en palabras de Martínez Mus. Al menos, esa es la filosofía del macroproyecto que quiere desarrollar el Ejecutivo autonómico y que deberá tener capacidad de absorción suficiente como para impedir que el agua llegue a los términos municipales ante futuras riadas.

El objetivo de máximos es que esta capacidad de absorción llegue a ser "incluso mayor" a la que tuvo la Albufera hace nueve meses. "Absorbió cuatro veces Forata, y queremos ampliar ese efecto para llegar al máximo territorio posible. Esa es la intención", explica el conseller de Infraestructuras a en una reciente entrevista en este diario.

Según expuso el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el propósito es hacer de "una zona devastada" un "territorio de vida". Para arrancar el proyecto, el Ejecutivo autonómico incluirá una partida de 2 millones en los Presupuestos de 2026 destinada a desarrollarlo en el marco de un plan estratégico que buscará también la financiación de la Unión Europea.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la presentación del proyecto. EE

Para ello habrá que expropiar terrenos y también existe la voluntad de plantar 150.000 árboles. Dos medidas que tendrán un coste de 150 millones de euros. Sin embargo, el desarrollo de todo el proyecto va más allá y requerirá de una mayor inversión.

De hecho, la administración autonómica prevé costearlo "mediante la colaboración público-privada" y fondos privados "para la compensación de emisiones de CO2". Pero también buscará el compromiso del Gobierno central, a quien el Consell reclamará la cofinanciación de parte de las obras que se deban acometer.

Múnich como ejemplo

La Generalitat toma como ejemplo para hacer este proyecto el gran parque lineal desarrollado en la ribera del río Isar, en Múnich, que cuenta con grandes jardines dentro de la urbe como el Englischer Garten (jardín inglés) o el jardín del Flaucheral, en el sur de la ciudad.

Sin embargo, aunque ambos proyectos tienen un común denominador -la construcción de un gran parque junto a un cauce vivo-, también guardarán una diferencia significativa entre ellos: por el río Isar baja agua del deshielo de los Alpes, mientras que la cuenca del Poyo y el propio Turia son ramblas secas o con escasa circulación, salvo cuando se producen lluvias intensas.

Los dos trazados del parque inundable en el río Turia y la cuenca del Poyo proyectado por la Generalitat. EE

En la presentación del proyecto, Mazón advirtió que, con este parque se iba a "cubrir una carencia del área de influencia de la ciudad de Valencia que, a diferencia de otras ciudades europeas como Múnich, no cuenta con una red de parques metropolitanos que conjuguen los valores naturales y paisajísticos con las necesidades de reposo, ocio, deporte y disfrute al aire libre de los ciudadanos".

"Esta gran zona verde -dijo en relación a los 35 kilómetros de extensión que tendrá- se dividirá en dos espacios conectados entre sí por vías ciclopeatonales. Por una parte, se desarrollará el Parque del Turia, con una longitud de 10,5 kilómetros que dará continuidad al Jardín del Turia por las riberas del río hasta llegar a la Pinada de la Vallesa", recalcó.

Asimismo, se pondrá en marcha el Parque de L’Horta Sud que contará con un brazo principal de 18,5 kilómetros desde el Parque Natural de l’Albufera hasta Picanya y una segunda zona de 5,5 kilómetros desde la laguna hasta Massanassa y Catarroja.