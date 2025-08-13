Reabre al tráfico la última de las 18 carreteras autonómicas dañadas por la dana tras una inversión de 12,5 millones

Reapertura de la carretera CV-33, dañada durante las inundaciones que causó la dana entre Torrent, Picanya y la V-31. Efe / Manuel Bruque

La CV-33 (autovía de Torrent) abre al tráfico tras diez meses dañada por la dana. Con ella, son 18 las carreteras autonómicas que ya han recuperado el tránsito habitual.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que con la apertura en su totalidad de la CV-33 "se completa la reconstrucción íntegra y definitiva de las carreteras autonómicas afectadas por la riada".

"Se ha realizado en tiempo récord y con el esfuerzo más importante que jamás ha hecho un gobierno autonómico tras una catástrofe", ha valorado el jefe del Consell.

De esta manera, ha resaltado que la plena operatividad de las vías afectadas se haya realizado en tan solo nueve meses, "un año antes de lo que las previsiones técnicas nos presentaban".

El presidente autonómico se ha pronunciado de este modo tras la reapertura de esta infraestructura, en la que la Generalitat ha invertido 12,5 millones de euros y que recupera los cuatro carriles de circulación que tenía antes de las riadas para dar pleno servicio a los 17,5 millones de coches que transitan al año.

La apertura de esta vía, que se ha rehabilitado "más preparada y resiliente" ante posibles emergencias, supone "un paso extraordinariamente importante hacia la total recuperación" y se convierte "en uno de los símbolos de la conectividad, de la normalidad, de la reintegración que necesita Valencia y de nuestra capacidad de levantarnos".

Mazón ha destacado la celeridad, el esfuerzo y el trabajo colectivo realizado por el Ejecutivo autonómico junto a la Diputación y los Ayuntamientos para recuperar las carreteras dañadas por las riadas en el menor tiempo posible.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste a la reapertura de la carretera CV-33, dañada por la dana. Efe / Manuel Bruque

Después, ha recordado que en "tan solo dos semanas la práctica totalidad de las vías de la Generalitat habían recuperado provisionalmente gran parte de la movilidad, lo que ya fue un hito".

Además, ha mencionado el medio centenar de carreteras locales en las que la Generalitat sigue trabajando de manera coordinada con la Diputación de València y que, según ha avanzado, "marchan a muy buen ritmo".

El presidente ha destacado la labor de la Generalitat por la reconstrucción: "No vamos a dejar de trabajar ni un solo día, aunque seguimos sin recibir ni un solo euro del Gobierno de España a fondo perdido".

Al respecto, ha indicado que se trata de un esfuerzo que realiza el Gobierno valenciano en solitario, "sin más opción que el endeudamiento".

Pese a ello, ha incidido que el Consell va a seguir adelante "con determinación" con la reconstrucción económica y social que merece la Comunitat Valenciana.

"Una prioridad"

La puesta en servicio integral de los cuatro carriles de la CV-33 era una prioridad para el Consell que, en poco más de diez días después de la riada, fue reabierta parcialmente al tráfico (el 12 de noviembre).

Las riadas provocaron, además, el derrumbe del estribo del puente de la CV-33 en dirección a Valencia, que también ha sido reconstruido.

Al mismo tiempo se han reforzado las bases del otro puente mediante la inyección de hormigón. Así, el 4 de julio, se reabrieron los dos carriles de la calzada en dirección Torrent-València.

Recuperación de vías

El Consell ha invertido un total de 125 millones para la recuperación de las infraestructuras viarias, de los que 75 millones corresponden a carreteras autonómicas y otros 50 millones para las locales..

La Generalitat recuperó en seis semanas la circulación en las 18 carreteras autonómicas dañadas, de forma provisional. Con la operatividad total de la CV-33 restablece la circulación en los 47,3 km afectados.

Además, ha invertido 140 millones de euros para la restitución de la red de Metrovalencia afectada y así poder recuperar la movilidad de los ciudadanos.