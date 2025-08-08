El Gobierno valenciano crea un gabinete de crisis para futuras catástrofes: Mazón al frente, con actas y deliberaciones secretas

La dana del pasado mes de octubre que dejó 228 fallecidos en la provincia de Valencia ha revolucionado la gestión de las emergencias. Con el foco sobre la reconstrucción y en evitar nuevas tragedias, Francisco José Gan Pampols elaboró el Plan de Recuperación 'Endavant', proyecto que marcará la hoja de ruta del Gobierno valenciano en esta materia.

En esta línea de la recuperación, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hizo público este lunes la creación de un comité de crisis para abordar catástrofes naturales como la dana, el cual contará con una "dirección política" y estará presidido por Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana.

La creación de esta comisión de "carácter reservado y permanente", recogida en el BOE valenciano, es una de las medidas del Plan de Recuperación presentado hace semanas por la Generalitat y aprobado por el Consell el pasado jueves.

Es, por tanto, una de las 339 iniciativas que comprende la propuesta del vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, la cual especifica detalles sobre los miembros de este nuevo órgano junto a las funciones y cometidos que aglutina.

En cuanto a los miembros "permanentes" de la comisión, el president de la Generalitat en ese momento liderará el gabinete de crisis junto a los vicepresidentes del Consell y los titulares de las consellerias relativas a Emergencias y Hacienda, en un segundo y tercer escalón respectivamente.

La estructura organizativa de la misma plantea un esquema piramidal basado en la "dirección política", con Mazón al frente. En los siguientes niveles figuran los responsables del Cecopi, del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

A través de este gabinete, el Consell podrá seguir la gestión de las emergencias y "adoptar acuerdos sin convocatoria previa, cuando así lo decida la persona que ostente su presidencia". Su dirección "política" se diferenciará así de la dirección "operativa" de las emergencias, que corresponde al Cecopi y al CCE.

A partir de esa premisa, el Cecopi se convocaría a solicitud del director del plan. Las personas encargadas de la dirección y la toma de decisiones serían el director del plan, el director técnico en coordinación con los alcaldes de municipios afectados y director del PMA, que estaría en contacto con las unidades de intervención, sanidad, seguridad o logística.

"Adicionalmente, es crucial que cada integrante de la estructura organizativa posea las competencias necesarias para cumplir su función específica. Cada miembro debe asumir un solo rol y tener una comprensión clara de sus responsabilidades, funciones y relaciones dentro de la organización", subraya el decreto.

Sala del Cecopi tras la dana. Jorge Gil / Europa Press

La comisión, por tanto, podrá ejercer las funciones del Consell que resulten necesarias para "prevenir, solucionar o paliar las causas y los efectos de la crisis". De la misma manera, pretende asegurar y mantener la comunicación entre los diferentes niveles de gestión de la emergencia.

Pero, en lo que compete al gabinete, podrá determinar las directrices de la acción de gobierno orientadas a la prevención, el seguimiento y la conducción de la crisis, y desarrollar las políticas necesarias para su resolución.

"Deliberaciones reservadas"

La confidencialidad y el carácter "reservado" de las deliberaciones del nuevo gabinete de crisis se postulan como las claves del funcionamiento del nuevo órgano de gestión de emergencias como la dana.

En primer lugar, para que la comisión pueda celebrar sesiones válidas, será imprescindible la presencia de las personas titulares de la presidencia y de la secretaría, así como al menos la mitad de sus miembros permanentes, tal y como establece el reglamento.

Pese a la confidencialidad de las deliberaciones, todos los acuerdos alcanzados durante las sesiones quedarán recogidos en un acta oficial, que incluirá únicamente datos esenciales como el lugar y fecha de la reunión, la lista de personas asistentes, los puntos tratados en el orden del día, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Por otro lado, la norma establece que "tanto las deliberaciones como las opiniones o votos expresados tendrán carácter reservado". Quienes formen parte de la comisión estarán obligados a mantener esa confidencialidad, incluso después de haber cesado en sus funciones.

Asegurar la coordinación

El decreto publicado en el DOGV subraya que la comisión "procurará asegurar en todo momento la debida coordinación y colaboración de la Administración de la Generalitat con otras administraciones públicas", con el objetivo de "avanzar con la máxima rapidez y eficacia en la resolución de la crisis".

Carlos Mazón y Pedro Sánchez a la entrada del Cecopi. Jorge Gil / Europa Press

En lo referente a la toma de decisiones de gestión, la comisión podrá contar con el apoyo de órganos auxiliares formados por altos cargos de la Generalitat y de su sector público instrumental. La dirección de estos órganos recaerá sobre el alto cargo de Presidencia que designe el Jefe del Consell.

Además, cuando la naturaleza de los asuntos lo requiera, la comisión podrá convocar a personas expertas en las materias tratadas. Estas personas participarán en las sesiones con voz, pero sin derecho a voto.