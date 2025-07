El ingeniero que iba a desviar el barranco del Poyo, alto y claro contra Sánchez y Rajoy: "Por crisis o dejadez no se hizo nada"

"Por la crisis o la dejadez no se hizo nada". Así de rotundo se pronunció este martes el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Javier Machi, sobre la inacción estatal en la fatídica cuenca del Poyo, que concentró el grueso de las muertes de la dana.

Machi se pronunció en estos términos en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Fue el encargado de inaugurarla.

Lo hizo como decano de los ingenieros de Canales, pero también como exdirector territorial de Typsa, la empresa que redactó los siete proyectos -jamás ejecutados- para encauzar, desviar y laminar el agua del barranco del Poyo.

En concreto, Machi espetó su frase a la representante del PSPV-PSOE, Alicia Andújar, al insistirle esta sobre la responsabilidad en la tragedia del Gobierno de Mariano Rajoy por su inacción ante los proyectos durante su mandato, entre 2011 y 2018.

Fernando Pastor, el representante del PP en la comisión, excusó al presidente de su partido por el contexto de crisis económica en el que Gobernó,y achacó la no ejecución a la dejadez posterior. Machi, sin embargo, hizo suya la crítica de Andújar, aunque la extendió a todos los ejecutivos que orillaron el proyecto.

El mismo no fue presupuestado ni en el último año de José Luis Rodríguez Zapatero -que dejó el cargo en 2011-, ni en los sucesivos de Mariano Rajoy -hasta 2018- y Pedro Sánchez -hasta la actualidad-. "Por la crisis o la dejadez no se hizo nada", aseveró.

"No podemos no actuar cuando hay un peligro. Si hago esto, estoy infligiendo un daño por inacción", denunció. También lamentó que, un lustro después, no se haya actuado tras la dana del sur de Alicante. "El daño lo tuvimos hace cinco años en la Vega Baja y está todo igual", dijo.