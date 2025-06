Navarro (CEV): "Los 16.000 M€ del Gobierno para la dana no han existido. Ha recaudado más IVA de lo que ha puesto en neto"

El presidente de la patronal valenciana, Salva Navarro, ha sido una de las voces más críticas respecto a la relación que mantienen el Gobierno central y el de la Generalitat desde la dana que tuvo lugar el pasado 29 de octubre.

Ha cuestionado la "competición" que existe entre ambos ejecutivos por las ayudas que cada administración concede a los damnificados. Pero también la ausencia de diálogo entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón, en el peor momento de la historia de la Comunitat. Incluso, ha llegado a admitir sentirse "decepcionado" por la actitud de los dos gobiernos.

Navarro, en el contexto actual, asegura no comprender "qué ocurre" con la ministra de Hacienda, que a día de hoy es "completamente inaccesible" a pesar de ser quien pilota el Ministerio que reparte los fondos necesarios para la reconstrucción de los municipios. "Está anclada en Andalucía y es la única que todavía no ha venido a la zona cero", protesta.

Con la tesorería de la Generalitat bajo mínimos y los proveedores esperando cobrar, Navarro también se queja del uso partidista que se está haciendo del Extra FLA, tanto por parte del Gobierno de España, como del Consell: "Se está haciendo un uso partidista, porque no nos lo envían y porque no nos llega. En origen y destino".

Lamenta que once años después de haber caducado, los valencianos continúen sin un nuevo modelo de financiación y anhela una sociedad más reivindicativa con cuestiones como esta. "No somos Cataluña o el País Vasco. Somos poco reivindicativos", considera.

El presidente de la CEV también cree que el Gobierno está siendo intervencionista en la OPA del BBVA al Sabadell o, valora, entre otras cuestiones, el papel de Compromís en el Congreso de los Diputados como fuerza de estricta obediencia valenciana.

Salva Navarro. Biel Aliño

¿Qué balance hace de la respuesta del Gobierno y la Generalitat en los primeros ocho meses tras la dana?

No muy positivo. Esta es la realidad. Ha habido muchas ocasiones que han tenido la posibilidad de trabajar juntos y no lo han hecho. Parte de la administración sí lo ha hecho, como el Ministerio de Fomento y los funcionarios de la Conselleria de Infraestructuras. Pero lo demás, ha sido bastante mejorable.

La primera reunión de Gan Pampols y José María Ángel fue el 3 de marzo, en Catarroja, el día de la Empresa, tras una petición que hice yo en Nueva Economía Fóum. Es lamentable porque eso está generando desafección sobre todo en las zonas afectadas.

La política está para servir a los ciudadanos y resolver problemas y en ocasiones no está cumpliendo ese papel, como ahora. Que las administraciones estén peleándose en construir el relato de quién es la primera en dar las ayudas, que si las que uno da son mejores que las otras, todo esto deja bastante que desear y genera una desafección política.

Encima, ahí quien tiene mucha más capacidad económica es el Estado. La autonómica ya sabemos cómo está y aún así está haciendo un esfuerzo enorme con las ayudas de la dana.

Nosotros lo hemos pedido en diferentes ocasiones: a Casa Real, al presidente del Gobierno, líder de la oposición, los ministerios y consellerias... a todos. Esto va a volver a pasar porque estamos en una situación de cambio climático. Y lo que pedimos es que haya unos protocolos de emergencia adecuados.

Que la gente los conozca, que los empresarios sepamos qué debemos cómo debemos actuar, si nuestra gente se tiene que quedar en la empresa o no. Queremos protocolos de emergencia claros.

A mí que venga el ministro o la ministra, pues bien. Pero me parece más importante que vengan los interventores, porque la legislación vigente para situaciones extraordinarias no vale.

Hemos vivido casos de un supermercado, por ejemplo, que tenía los productos y no podía retirarlos hasta que no viniera la Conselleria de Sanidad y lo autorizara. Estas cosas que en una situación de emergencia no tienen ningún sentido.

Navarro durante la entrevista de EL ESPAÑOL. Biel Aliño

O la cuestión del Consorcio de Seguros, que no ha funcionado y lamentablemente en clave política se ha lanzado el mensaje de que ese era dinero público, cuando en realidad es un dinero privado de los que hemos pagado nuestras cuotas de nuestras primas de seguros.

Lo sucedido aquí pilló a todas las administraciones fuera de juego. Pilló al Consell fuera de juego, a todo. Y al equipo de Presidencia fuera. Hubo instituciones que sí que lo valoraron incluso el día de antes. Por tanto, la primera, el Consell no estuvo a la altura.

"No se puede hablar de los 16.000 millones de ayuda para la dana del Estado porque no han existido nunca"

A nivel estatal, ¿han sido ágiles y suficientes las ayudas de los 16.000 millones?

Es que no han sido 16.000 millones. De los 5.000 del ICO, se han cogido 629. Por tanto, de los 16.000 quitemos unos 4.000. Los 3.500 del Consorcio no es dinero público, así que quitémoslo también. Lllevamos ya 8.000.

Nosotros habíamos hecho un cálculo de que solo cerca del 9% de las ayudas de los 16.000 millones eran a fondo perdido. Pero es que el Estado se ha lucrado también con toda la reposición que ha habido de inversión en maquinaria o infraestructuras con el IVA.

Casi se había recaudado más de IVA que de lo que se había puesto en fondos netos. A mí no se me puede hablar de los 16.000 millones porque no han existido nunca.

"La ministra de Hacienda es completamente inaccesible. Está muy anclada en Andalucía, no está en otro sitio. Es la única que no ha venido por la dana"

¿Cree que hemos dejado pasar el momento más crítico o el Gobierno no ha querido subirse al tren para atender las necesidades de de financiación, bien sea la reforma del sistema o el Fondo de Nivelación?

A mí me da mucho coraje que la última manifestación que hicimos por el tema de la financiación acudieron 5.000 o 7.000 personas como mucho. La sociedad valenciana es una sociedad muy poco reivindicativa. No somos como Cataluña o el País Vasco, reivindicativos, y esto es una gran debilidad.

Esto es muy sencillo. Si el PSOE y el PP se ponen de acuerdo, esto se soluciona. Son los dos partidos con visión de Estado. Ni les hace falta Junts, ni el PNV, ni Coalición Canaria, ni Teruel Existe cuando en su momento tenía un voto. Ni los cuatro de Compromís, por cierto.

Y con el tema del FLA me sorprende la situación que estamos teniendo. Nosotros hemos tenido buena relación siempre con el secretario de Estado, Arcadi España, con el secretario de Estado de Hacienda. Pero yo no sé qué le pasa a la ministra.

Salva Navarro en la sede de la CEV. Biel Aliño

En estos momentos la ministra es completamente inaccesible. Yo iba a coincidir con ella en una jornada para hablar de la dana. Al final vino Yolanda Díaz y no la ministra. En estos momentos es completamente inaccesible.

Es la única, por cierto, que no ha venido a la zona dana. Y eso y el FLA es un insulto a los valencianos. Si yo fuera la ministra de Hacienda, que es la que está poniendo el dinero, vendría a Valencia. Pero me da la sensación de que está muy anclada en Andalucía, no está en otro sitio.

"Se está haciendo un uso partidista del FLA y de todo. También cuando se pretende que la Plataforma per un Finançament Just se reúna para hablar exclusivamente de esto"

Usted dijo hace poco en una entrevista que se sentía "decepcionado" con la actitud de los gobiernos, de las administraciones. ¿Le parece que se está haciendo un uso partidista del Extra FLA?

Sí. Se está haciendo un uso partidista de todo: del FLA porque no nos llega y del FLA porque no nos lo envían. Origen y destino. Y se está haciendo también cuando se pretende que la Plataforma per un Finançament Just se reúna para hablar exclusivamente de esto.

La Plataforma no está para eso. Está para la reforma de la financiación, pero no está para el FLA. El FLA es otra cosa. Si quieren que lo apoyemos, lo haremos como hemos hecho en la Mesa de Diálogo Social. Pero no se puede hacer un uso partidista por mucho que lo diga el PP.

Si no han sido capaces, por unanimidad en las Cortes Valencianas, de instar al Gobierno central a enviar el extra FLA, ¿por qué va a ser la Plataforma? Hay una instrumentalización política.

Es verdad que la última vez el consenso lo rompió el PSOE. Y ahora son otros con el Fondo de Nivelación que defiende el PP de la Comunidad Valenciana, y que por cierto ya veremos si lo defiende el PP nacional en su próximo congreso. Veremos si sale. Que no nos manejen.

¿Qué le parecen los impagos anunciados a las farmacias? ¿Cree que está justificado por parte de la Generalitat o se ha elegido a alguien para que sufra las consecuencias del FLA?

Con esta situación dejas de creer un poco porque al final se instrumentalizan. Me preocupa mucho que se haya elegido las farmacias, como podía haber sido las residencias de la tercera edad o cualquier otros proveedores.

"Si viene aquí Pedro Sánchez y yo soy Mazón, me voy a la puerta de la Delegación del Gobierno, no me voy a Madrid. Y que me haga el feo de no recibirme"

¿Cómo calificaría la relación e interlocución entre la Generalitat y el Gobierno central, y muy especialmente en el contexto actual después de la dana?

Si antes no había conexión, ahora con lo del PSOE menos. Aquí viene Pedro Sánchez a Delegación de Gobierno y yo soy el presidente de la Generalitat y me voy a la puerta de la delegación de gobierno, no me voy a Madrid.

Me voy a la puerta de la Delegación Gobierno y que me haga el feo de no recibirme. Pedro Sánchez se ha reunido aquí con los alcaldes, con el diálogo social. Pero poco más. La relación es que no existe.

Y ahora no va a mejorar con la situación que tenemos en el Gobierno central, con todo el tema de las escuchas que no sabemos lo que va a salir. Todo esto paraliza. Pero efectivamente yo creo que todos no han hecho lo máximo que podían hacer.

Pero aquí tenemos un problema, que es que el origen: el día 29. Cualquier cosa que pasa siempre volvemos al día 29.

El presidente de la patronal, Salva Navarro, en su despacho. Biel Aliño

Usted ha participado en la reunión de la Generalitat con los proveedores para exigir al Gobierno que pague el FLA. Y han fijado el 7 de julio como fecha límite. ¿Cuál es la situación de las empresas ahora mismo?

Afortunadamente la economía funciona, que yo tengo la sensación de que nos hemos italianizado. En Italia, o incluso en Portugal, había crisis de gobierno cada dos meses pero la economía ya funcionaba con normalidad. Nosotros estamos haciendo lo mismo.

Pero para las empresas que trabajan para la administración es una situación muy comprometida. Y lo que queremos los empresarios es certidumbre. Cuando a ti te dicen "no te voy a pagar, espérate un mes", luego no puede decir la vicepresidenta que hay un "decalaje". Hay impagos.

Si fuera un decalaje, sería otra cosa, pero esto se llama impago. Hay mucha preocupación. Y hemos pedido a todos los sectores, no solo el sanitario, que nos trasladen datos de cómo están, qué situación tienen con la administración.

De hecho, la morosidad de la Generalitat con los proveedores se ha disparado a más de 43 días. Se ha duplicado en tan solo tres meses. ¿Cómo valora estas cifras?

Son datos malos porque esto ya no es una cuestión solo del FLA. Hay más temas además del FLA. Entonces, lo que queremos ver con los sectores es qué situación tenemos real y lo que tenga que salir, lo haremos público.

De hecho, el presidente ha tenido esta semana una reunión con los subsecretarios y les pedía varias cosas. Yo, por ejemplo, que entremos hoy en el tema del absentismo cuando este problema es un problema nacional...

Cerca de 29.000 millones de euros y que las administraciones con mayor peso de absentismo sobre las empresas privadas no estén haciendo nada... Nos preocupa.

"A mí Compromís en el en el Congreso no me vale para nada. El paso que ha dado Àgueda Micó creo que es el que había que hacer. Ha sido valiente"

Compromís se ha partido en el Congreso a raíz de la crisis del PSOE. Pero también admitieron que se había incumplido parte del acuerdo del pacto de legislatura en referencia a la financiación autonómica. ¿Qué valoración hace del trabajo de Compromís como fuerza estrictamente valenciana que está en el Congreso?

A mí Compromís en el en el Congreso de los Diputados no me vale para nada. Tuvieron la posibilidad hace unos años con cuatro diputados y no lo supieron aprovechar. Y los acuerdos con el PSOE no es que se hayan incumplido ahora, es que se han incumplido siempre: inversión en infraestructuras, cambio de modelo de financiación. Todo.

Yo creo que el paso que ha dado Àgueda Micó es el que había que hacer. Claramente. Otra cosa es que luego ya tome sus posiciones: qué va a hacer, qué no, si va a votar una cosa u otra. Pero yo creo que ha sido valiente y era lo que tenía que hacer.

Navarro durante la entrevista de EL ESPAÑOL. Biel Aliño

PP y Vox pactaron al inicio de la tramitación de Presupuestos un recorte en las subvenciones que reciben de 25.000 euros. ¿Qué pasó para que al finalmente fuera de 125.000? ¿Algún partido se puso en contacto con ustedes previamente?

No se pusieron en contacto con nunca. A nosotros no nos ha preocupado ese tema porque precisamente esas partidas funcionan de la siguiente manera: si hay convenio, se ejecuta. Si no hay convenio, no se ejecuta y por tanto no hay gasto. O sea, no tenemos un problema de gasto.

Yo creo que aquí ha faltado mucha cintura política, muchísima cintura política. Cosa que que el presidente de la Generalitat siempre la ha tenido. Aquí o crees en el diálogo social, o no crees. Y esa es la pregunta.

¿Por qué se reduce las partidas a sindicatos y patronal y no se reduce, por ejemplo, a las Cámaras de Comercio? Por ejemplo. ¿Por qué se reducen de la patronal y los sindicatos para destinar a los autónomos y no se reducen de otras instituciones? O se cree o no se cree en el diálogo social.

"En el tema de las subvenciones ha faltado mucha cintura política, cosa que el presidente de la Generalitat siempre había tenido. O crees en el diálogo social, o no"

¿Le han garantizado de alguna manera que se compensará con otra serie de programas?

He ahí la falta de cintura política. Si se reúne a los sindicatos y se les dice: oye, que os quitamos de aquí, pero luego vamos a hacer líneas nominativas o lo que sea. Pero que yo sea consciente, no ha habido.

Y con todo esto, ¿qué valoración hace de la relación que existe entre la CEV y Presidencia de la Generalitat?

Exactamente entre Salva Navarro y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Yo he estado en contacto con el presidente y hemos hablado claramente de que tenemos puntos de vista distintos de lo que pasó en la dana. Podía haberse mejorado y ya está.

Pero yo tengo una magnífica relación con el presidente. Creo que como lo demostró cuando fue presidente de la Diputación de Alicante que, por cierto, aprobó todos los presupuestos por unanimidad. Cintura política. Pero es verdad que el día 29 está un poco ahí presionando.

Nosotros siempre con la Generalitat seremos leales. Y la lealtad implica crítica constructiva. El miércoles cuando estuvimos con él presentamos un plan para los próximos años de relanzamiento de la Comunitat. Con planes de inversión, de empleo, de forma conjunta con los sindicatos...

Yo se lo he dicho: la mejor arma que puede tener, y en eso Ximo Puig fue inteligente, es el diálogo social. Con él llegas a acuerdos. Con esos acuerdos, en las Corts desactivas a la oposición.

"Cuando salí a decir que no había comido con Mazón, hice lo que tenía que hacer. Es lo mejor que pude hacer"

Salva Navarro. Biel Aliño

Usted desmintió haber almorzado con Mazón el día de la dana ¿Se ha deteriorado la relación entre ambos tras ese episodio?

Si hay fricción es porque yo creo que el diálogo social es fundamental. Y más ahora. Que no se haya reunido desde enero el diálogo social... Y no hay que confundirlo con las reuniones de negociación colectiva de las consellerias. Eso es otra cosa.

El diálogo social es otra cosa muchísimo más estratégico. Pero no es lógico que desde el mes de enero no haya habido reuniones en mesa de diálogo social. Esto ya quiere decir algo.

Respecto a si comí o no comí, yo hice lo que debía hacer. Me llamaron tres medios de Madrid por la mañana. No sé qué día y me dijeron: "Oiga, que ha comido usted con el presidente". Y contesté que no. Y ahí se quedó. Y por la tarde noche me llamó la Cadena Ser.

Me dijo que Presidencia había dicho que había comido conmigo. Y se lo negué. A las 15:00 yo estaba comiendo en la CEV, de hecho me fui antes que los sindicatos del acto previo que teníamos porque ellos atendieron a los medios y yo decidí no hacerlo porque nos presentaron los Presupuestos y yo hasta que no viera los sectores no quería salir a hablar. Y me vine a comer aquí.

Y el periodista me insistió. Le dije que mirara la agenda del presidente y me dijo que la habían borrado. Y ahí es donde yo dije: "Oiga, yo no he comido con el presidente". Acabó la conversación, llamé a José Manuel Cuenca y le dije: "José Manuel, ¿qué pasa esto?".

Él me contestó: "No te preocupes, que están llamando a mucha gente para ver con quién ha comido el presidente". O sea, yo sí que hice mi papel. Y claro, al día siguiente el titular nacional era: El presidente de la CEV desmiente al presidente de la Generalitat. Que es lo mejor que pude hacer.

Dos días después vi a Feijóo y le dije que estaba molesto con el equipo de comunicación de Mazón, y que el presidente lo sabía. Me dijo que ya me había leído. Y esa es la realidad.

El Gobierno ha retomado las obras pendientes. Seis de los proyectos anunciados son los mismos que llevan 15 años aparcados, con modificaciones. ¿Cómo ve que ahora se reimpulsen y que hayan dicho que será rápido? Si de verdad se cumplen las previsiones, en año y medio podría estar casi todo.

Pues me esperaré año y medio. Porque igual no es año y medio y son 3 años. Son inversiones que están dedicadas de hace años y han pasado los años y gobiernos distintos y no se ha hecho. Vamos a ver la ejecución. Vamos a estar vigilantes en esa ejecución.

Salva Navarro recibe a EL ESPAÑOL en la sede de la patronal valenciana. Biel Aliño

¿Cómo valora en general el tema de las obras? Porque quizá es el mayor ejemplo de una grave consecuencia de una falta de inversión por parte del Gobierno y, sin embargo, la ciudadanía no lo percibe.

Yo estoy seguro que si hubiera habido unas inversiones ejecutadas el impacto se hubiera minimizado. Y esto lo enlazamos con el tema de la de la financiación autonómica, con lo poco reivindicativos que somos los valencianos. Incluso por nuestra parte también.

Nosotros todos los años hacemos un informe de infraestructuras, se lo enviamos a la Generalitat, lo enviamos al Gobierno, lanzamos mensajes... Pero no salimos de ahí. No hacemos más reivindicación. Excepto la única que hace AVE del Corredor Mediterráneo.

"Respecto al caso Ábalos creo que necesitamos reflexionar como sociedad. Para que alguien reciba, alguien da. La parte empresarial tenemos que hacer una reflexión"

Usted ha hablado mucho durante años de la hipoteca reputacional, lo importante que ha sido salir de esas etiquetas. Ahora de nuevo un gran caso de corrupción con un protagonista valenciano, Ábalos. ¿Qué impacto cree que puede tener para los empresarios? ¿Y qué cree que va a hacer el Gobierno central?

Nosotros no solemos decir si un presidente debe apartarse o no. Eso es una cuestión interna. Es una decisión personal, igual que pasó en en la dana. Pero es verdad que la imagen, no tanto la de Ábalos o los valencianos, sino de la imagen reputacional externa, la exterior, la la internacional, queda indudablemente afectada.

Igual que nos afectó hace años cuando en el gobierno autonómico hubo casos de corrupción. Yo recuerdo ir a Madrid y nos sentíamos corruptos todos. Después de la dana también hemos tenido un problema reputacional importante.

Que Ábalos sea valenciano no nos debe autocastigar a nosotros. Si uno es corrupto, es corrupto. Y en el tema de la corrupción sí que quiero lanzar un mensaje: por mucha legislación que pongamos, la condición humana siempre es la condición humana. Siempre habrá alguien que lo intente.

Hay que hacer una reflexión como sociedad. Necesitamos una educación en valores. Porque para que alguien reciba, alguien da. Y la parte empresarial también debemos hacer una reflexión. Que repito es una gran una gran minoría. Pero son empresas.

Respecto a la jornada laboral, ¿qué augurio tiene?

Eso no va a salir. Junts ha dicho que no a fecha de hoy. A no ser que el Gobierno les conceda algo. La ministra tiene la alternativa de, si eso no lo saca, ponernos el control horario. Y eso en un país de pymes es un gran problema para las pequeñas empresas. Porque no solo nos va a poner el control horario, sino que nos va a mandar a la Inspección.

Dicho esto, en el tema de las 37 horas y media, la sociedad avanza. El 30 o 35% de los convenios ya tiene esa reducción de horas. Mi padre trabajaba los sábados por la tarde, yo trabajaba los sábados por la mañana, y cada vez todo eso se va reduciendo más poco a poco.

Si hubiera querido sacar adelante con nuestro acuerdo se podían haber canjeado muchas cosas por delante teniendo claro, eso sí, que en la hostelería, en empresas de servicio, para media hora tendrían que contratar gente, o dar deducciones.

Pero también podíamos haber sacado antes temas de absentismo, que es crucial para este país. Es que la ministra dice que con eso "se mejorará la productividad". Pues yo tengo mis dudas. Y la productividad se mejora de muchas maneras. También con temas de rebajar el absentismo profesional, que está en un 7%.

"Las condiciones del Gobierno a la OPA del BBVA al Sabadell se llama intervencionismo. Cataluña vuelve a influir en las decisiones nacionales"

¿Qué le parecen las condiciones del Gobierno a la OPA del BBVA al Sabadell?

Se llama intervencionismo. Después de casi 12 meses desde que se planteó la OPA, que el Gobierno haya tardado, a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dio visto bueno, es una intervención del Gobierno.

Lo que a mi me duele es que Cataluña vuelve a influir en las decisiones nacionales. Si esto hubiera pasado en la Comunidad Valenciana, esa fusión se hace sin ningún tipo de problema. Esta es una reflexión que tenemos que hacer muy seria.