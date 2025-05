La Generalitat pone en marcha su comisión mixta para la reconstrucción: "Nos hemos cansado de esperar al Gobierno"

"Nos hemos cansado de esperar", así ha resumido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el motivo por el que el Gobierno autonómico ha decidido constituir, de la mano de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana.

"Damos un paso al frente. No solo para asesorar, sino también para ayudar a los ayuntamientos a acelerar las labores de la reconstrucción. Lo necesitan los 100 municipios afectados, de los cuales 28 no reconoce el Gobierno como damnificados. Y necesitan la certeza de que no van a estar solos en el proceso de recuperación de la normalidad", ha defendido este lunes Mazón en la presentación de la comisión.

Bajo el nombre Endavant pels Municipis, esta herramienta surge para planificar, impulsar y coordinar acciones de reconstrucción tras la riada que tuvo lugar el 29 de octubre. Una comisión de la que, por el momento, no formará parte el Gobierno estatal, si bien este lunes todas las administraciones -autonómica y provincial- le invitaron a integrarse.

Desde hace semanas, el vicepresidente segundo para la Recuperación de la Comunitat, Francisco José Gan Pampols, así como el jefe del Consell habían reclamado de forma reiterada la constitución de una comisión mixta que incluyera a todas las administraciones para abordar la recuperación: la del Estado, la autonómica y la municipal, representada por ayuntamientos y la Diputación de Valencia.

Incluso, Mazón envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle su puesta en marcha, así como mantener un encuentro para poner en común el diagnóstico de los daños ocasionados por la riada y las acciones llevadas a cabo por el momento para devolver a la normalidad a los municipios afectados. Una misiva que un mes después sigue sin respuesta.

En su momento, la propia ministra de Ciencia, Diana Morant, consideró que la reclamada comisión le parecía una "nueva ocurrencia" de Mazón y dio largas a la petición. No supo aclarar si el Ejecutivo del que forma parte respondería de forma favorable o no a esta solicitud.

La crítica a la herramienta demandada por el Consell fue especialmente significativa porque fue, precisamente, la elegida por el Gobierno central para abordar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán en 2021.

Un mes después, el Gobierno valenciano ha decidido ponerse en marcha y "no esperar más", según ha explicado este lunes el propio presidente de la Generalitat Valenciana.

Durante el acto de presentación, Mazón ha reprochado al Ejecutivo central por no constituir la citada comisión motu proprio, ni tampoco responder al requerimiento que hizo el Consell para que esta se impulsara: "No hay excusas de ninguna clase para no ponerla en marcha y desgraciadamente no todos lo entienden así".

"Hemos esperado meses algún argumento técnico que lo justificara y solo hemos visto estrategia política. Hoy, más de seis meses después, no tenemos una coordinación que en el caso de La Palma se puso en marcha apenas 11 días después", ha explicado Mazón.

"Tenemos que dar un paso adelante, porque no podemos esperar que esa coordinación llegue tarde o mal. No entendemos que sigamos esperando más tiempo al Gobierno de España", ha sentenciado el jefe del Consell.

En el acto, celebrado en el Palau de la Generalitat, han participado además el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols; la vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, y la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual.

Gan Pampols ha avanzado que la comisión funcionará como una estructura permanente para poner en común actuaciones, evitar "duplicidades y vacíos" en la reconstrucción y ofrecer asesoramiento y apoyo a ayuntamientos. Podrá convocar a representantes locales, expertos o "cualquier otra persona u organización que pueda resultar de utilidad".

La comisión estará presidida por el propio vicepresidente segundo y formarán parte de ella el presidente de la Diputació, Vicent Mompó; la presidenta de la FVMP y todos los alcaldes de los municipios afectados que quieran sumarse.