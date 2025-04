Las secuelas psicológicas de Cristina, seis meses después de la dana: "Tengo pesadillas. Me duermo y grito 'El agua, el agua'"

La salud mental es la otra cara que deja la dana. Siete Unidades de Atención al Trauma habilitadas por Sanidad tras la riada ya han atendido a 1.721 personas por esta razón. Seis meses después de la tragedia persisten secuelas psicológicas en muchos valencianos.

Es el caso de Cristina Medina, que revive pesadillas cuando duerme. Esta vecina de Sedaví cuenta a EL ESPAÑOL que es cerrar los ojos en el sillón y empezar a gritar, aterrorizada: 'El agua, el agua, corre'.

Reside con su hija en una planta baja del municipio y, si no fuera porque disponen de primer piso, no se habrían salvado. La fuerza del agua reventó la puerta del garaje del edificio colindante; y después, un coche reventó el ventanal de su comedor. "No llegarían a los 10 minutos cuando llegó a los 1,50 metros perfectamente. Aún no había sonado la alarma", precisa.

El 29 de octubre fue un día realmente traumático para Cristina, pues pensó que iban a morir: "Tenía más fuerza de voluntad la niña que yo", afirma. Pasaron la noche solas, pero al día siguiente unos vecinos les prestaron una sábana para poder cruzar a su vivienda, ya que al tener la planta baja anegada resultaba "imposible salir" de ella.

No fue hasta los 20 días después cuando notó que su personalidad había cambiado. "Sentía ansiedad, cambio de humor y, además, no hablaba", señala. También sufrió dos ataques de ansiedad en mitad de la plaza del municipio, donde tuvieron que asistirle.

Sus pensamientos negativos invadían su mente cada vez que observaba cómo su casa se encontraba destrozada: "Yo no levanto esto sola, es imposible", pensaba, al mismo tiempo que confiesa que no tenía ganas de seguir adelante, pero saber que tenía una hija que le necesitaba le daba fuerzas.

Desde asuntos sociales del Ayuntamiento de Sedaví le han ofrecido ayuda psicológica completamente gratuita. Gracias a profesionales voluntarios, acude a terapia y eso le ha permitido afrontar la situación de una manera mucho más resiliente.

También ha estado arropada desde el primer momento por la mayoría de sus familiares que se han trasladado desde Alicante para volcarse en la recuperación de su casa, y lo agradece. Tener a un hermano que vive en Paterna y a una hermana en Godelleta también le ha facilitado sobrellevar el postdana.

Hace apenas una semana Cristina y su hija han vuelto a Sedaví. Hasta ahora, vivían en casa de su hermano en Paterna porque la casa no reunía todas las condiciones para poder instalarse. Faltaba colocar las puertas y aun así, el suelo se sigue levantando y las paredes desprenden humedad al caerse la pintura.

Respuesta inmediata

La atención a los problemas de salud mental originados por la dana se ha dirigido fundamentalmente, desde la Conselleria de Sanidad, al tratamiento de las reacciones y trastornos por estrés agudo.

Y, en especial, a la prevención de su evolución hacia un trastorno por estrés postraumático (TEPT), patología más compleja y de peor pronóstico.

A la vista de los estudios de prevalencias disponibles, con la posibilidad de alcanzar hasta un 25-30% de TEPT en la población más afectada, el escenario previsto constituía un importante riesgo para la capacidad de respuesta del sistema sanitario público valenciano en los próximos meses e, incluso, años.

Por esta razón, se consideró necesario disponer de un plan de respuesta inmediata que disminuyera la tasa de evolución hacia el Trastorno por Estrés Postraumático y, desde el mismo inicio de la situación de emergencia, se definió un proceso asistencial configurado por cuatro fases: