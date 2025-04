Unanimidad en Les Corts: los partidos apoyan el crédito dana de 2.364 millones, pero lanzan reproches a Consell y Gobierno

El pleno de Les Corts ha convalidado este jueves por unanimidad el crédito extraordinario de 2.364 millones de euros destinado a financiar las actuaciones de recuperación por la dana durante 2025.

Un decreto que, si bien ha servido para unir al bloque de izquierdas y al de derechas por su finalidad, no ha servido para evitar los habituales enfrentamientos y reproches cruzados por la gestión tanto del Consell como del Gobierno central.

Así, PSPV y Compromís han cuestionado al Ejecutivo de Carlos Mazón por su "falta de ejecución", mientras PP y Vox han hecho lo propio con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez por "no haber destinado ayudas a fondo perdido".

Este crédito, aprobado hace unas semanas por el Consell mediante el decreto-ley permite a la Generalitat endeudarse con cargo al fondo de financiación a comunidades autónomas para atender los gastos extraordinarios no financieros derivados de la catástrofe del 29 de octubre.

Se trata del segundo crédito aprobado por la dana, tras el de 700 millones aprobado el pasado mes de diciembre.

Durante el debate, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado que este crédito se ha incorporado al proyecto de presupuestos para 2025 y "el destino de los fondos vendrá identificado con un subconcepto económico específico para garantizar su trazabilidad y correcta contabilización".

Merino ha lamentado que "la única alternativa" sea recurrir al endeudamiento. "Esta es la respuesta que nos da el Gobierno de España: 2.364 millones más de deuda que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos", ha criticado.

Merino también ha denunciado que se haya condicionado la llegada de transferencias directas a la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que ha contrapuesto con los "casi 3.000 millones a fondo perdido" que llegaron durante la pandemia.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino. José Cuéllar / Corts

Respecto al decreto, ha destacado que es "el instrumento jurídico que hace posible esa 'capa dana' (del presupuesto) que permitirá acometer la reconstrucción integral de las zonas afectadas".

Por ello ha pedido a los grupos parlamentarios que no conviertan esta cuestión en un debate partidista: "No es el momento de hacer cálculos electorales, no es el momento de sacar pancartas, es el momento de arrimar el hombro".

"Que no se enfade Abascal"

Entre la oposición, el socialista José Antonio Díaz ha anunciado que su grupo votaría a favor "por responsabilidad", pero ha defendido la respuesta del Gobierno a la dana y ha negado que no haya destinado dinero a fondo perdido.

Por contra, se ha preguntado "qué esfuerzo" ha hecho el Consell en el proyecto de presupuestos para 2025, si "han sido incapaces de quitarle un solo euro a los toros para dárselo a los valencianos; no vaya a ser que se enfade Abascal".

Desde Compromís, que también ha avanzado su apoyo a este decreto aun con críticas a la falta de ejecución del anterior crédito, Carles Esteve ha instado a la consellera a crear un "fondo dana" dotado con 400 millones a partir de la recaudación de "los impuestos de los más ricos", además de reforzar los mecanismos de control de estos créditos para garantizar que se destinen a lo necesario.

Por su parte, la diputada de Vox María Teresa Ramírez ha mostrado su apoyo al decreto "ante la negativa de Pedro Sánchez de dar dinero a fondo perdido" por la dana.

"Si la única opción posible es el endeudamiento, el Gobierno y sus socios son los responsables de hundir financieramente a esta comunidad", ha aseverado.

Y la popular María Carmen Contelles ha defendido este decreto "salvavidas" y ha cargado contra la falta de ayudas "a fondo perdido" del Gobierno, lo que "obliga" a la Generalitat a endeudarse. "Vamos de chantaje en chantaje", ha denunciado, y lo ha ligado con la infrafinanciación de la Comunitat.