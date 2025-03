El ingeniero que ha creado una web para controlar barrancos como el del Poyo en tiempo real: "Es clave anticipar riesgos"

Solo habían pasado cinco días desde que la devastadora riada del 29 de octubre causara estragos, cuando a Miguel Sala se le ocurrió crear Hidroalerta, una página web para controlar el cauce -y la crecida- de barrancos como el del Poyo en tiempo real.

Ingeniero agrónomo de profesión y con un máster en Inteligencia Artificial y Multimedia, decidió invertir su tiempo libre en desarrollar esta herramienta de manera completamente altruista.

Asevera a EL ESPAÑOL que, en catástrofes como la pasada dana, "es clave anticipar riesgos", asevera a EL ESPAÑOL. Por eso, a través de un mapa interactivo, los usuarios pueden visualizar "de forma rápida y clara" el estado hidrológico de un área concreta.

Sala extrae la información a partir del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que se actualiza cada treinta minutos.

Pero la razón principal que le motivó a llevar a cabo esta iniciativa fue preguntarse por qué el Cecopi, los ayuntamientos de los municipios afectados -y después los vecinos- no habían sabido ver los datos de aumento del caudal de un barranco o el nivel de agua en un embalse.

"Los datos de la CHJ son públicos. ¿Por qué el día 29 nadie observó esa información?", se cuestionó. "En la web tienes que ir clicando estación por estación para saber qué ocurre. No es intuitiva", concluye.

Su idea se basó entonces en "mejorar la visualización de los datos" que aparecían en organismos oficiales como la CHJ.

Captura de los avisos en la página web Hidroalerta, creada por Miguel Sala para observar la crecida de barrancos. EE

Explica que con un golpe de vista se debería observar el estado hidrológico de puntos específicos en tiempo real, como el caudal de un río, una rambla concreta cercana a un pueblo, o el volumen de agua en un embalse en el momento de la consulta.

Precisamente, así es como funciona Hidroalerta. Resulta sencillo navegar por esta página, pues se clasifica la peligrosidad de las zonas inundables en cuatro colores, la geomorfología del terreno y los tramos inundables:

Gris : valor cero o por debajo de lo normal (sin riesgo).

: valor cero o por debajo de lo normal (sin riesgo). Verde : valor normal.

: valor normal. Naranja : Valor alto (se debe tomar precaución).

: Valor alto (se debe tomar precaución). Rojo : Valor muy alto (en alerta, peligroso).

: Valor muy alto (en alerta, peligroso). Al mapa se ha añadido el color azul para distinguir ríos; y el color naranja las ramblas.

Mantener esta página por motu proprio no es sencillo. El gasto que le supone gestionar Hidroalerta a este ingeniero corre por su cuenta, ya que no dispone de servidor ni ninguna empresa le realiza esta labor, por lo que ha de pagar el dominio de la web. "Estoy invirtiendo mi tiempo libre y mi dinero. No es fácil", asegura.

Alerta temprana

La intención de Sala, además, es que los ayuntamientos y las personas encargadas de protección civil o de emergencias, así como cualquier particular, puedan usar esta herramienta.

Al margen de que la Confederación Geográfica ha puesto en marcha su propio modelo predictivo que recibirá el nombre de "Sistema de Alerta Temprana", paralelamente, Miguel Sala realiza el suyo gracias al histórico de datos que le ha facilitado la CHJ.

Miguel Sala, el ingeniero valenciano que ha creado Hidroalerta, una página web que monitoriza el caudal de barrancos. EE

Conseguir este registro de datos no ha sido tarea fácil: "Lo solicité varias veces a la CHJ por correo, pero no me contestaron. Después, lo pedí por registro de entrada con firma electrónica. Pasa un mes, que es el tiempo de respuesta, y tampoco me respondieron".

"La última opción que me quedaba era realizar el trámite a través del portal de Transparecia del Gobierno de España", añade. En él, "toda persona puede ejercer el derecho de acceso a la información pública. Este derecho garantiza la posibilidad de llevar a cabo consultas sobre datos e información pública".

Y así procedió Sala: realizó una petición a través de este portal en la que cualquier administración está obligada a contestar en plazo de un mes. "Puede que no te den toda la información que pides, pero al menos deben contestar", señala.

El río #Júcar #Xúquer tuvo una subida de caudal por lluvias 🌧️🌧️ y desembalse de #Forata, que sigue disminuyendo el agua embalsada. El sensor del río Júcar en Huerto Mulet (cerca de #Algemesí) registró un pico de 155.3 m3/s y el de #Cullera 88.8 m3/s

Forata ahora al 74% #Valencia pic.twitter.com/cYBSBYBhEA — hidroalerta (@hidroalerta) March 7, 2025

Finalmente, recibió la información y ha podido trabajar recientemente en ella para actualizar los datos hidrológicos que se exponen en Hidroalerta, barranco por barranco y embalse por embalse.