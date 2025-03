Las cifras de las ayudas por la dana cuatro meses después: la Generalitat ha abonado casi la mitad y el Gobierno solo un 20%

Se cumplen cuatro meses desde que la provincia de Valencia sufriera la peor dana de la historia. Todavía hay afectados que se encuentran a la espera de cobrar las prestaciones económicas anunciadas por el Gobierno central y autonómico.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha entregado el 19,91% de los millones prometidos. Esta cifra dista respecto de las ayudas que ya ha remitido la Generalitat Valenciana, que se sitúan en el 46%. El dato estatal se puede consultar en la web oficial Info DANA.

Del total de los 16.600 millones "movilizados" de cara a la reconstrucción y recuperación tras las inundaciones, el Gobierno ha repartido 3.305 millones de euros.

De esta importe, el 65,6% corresponde a las compensaciones entregadas por el Consorcio de Seguros: 2.167 millones de euros. Apenas el 34,4% del dinero distribuido a los afectados corresponde exclusivamente a fondos aportados por el Ejecutivo.

La tramitación de las cantidades del Consorcio, algo que corresponde a los asegurados, supone actualmente el mayor montante desembolsado. Se han presentado un total de 242.640 solicitudes, y de ellas 242.058 ya se encuentran en tramitación.

Las compensaciones del Consorcio no son el único importe de los 16.600 millones que no son exactamente ayudas directas para las personas afectadas.

Por otra parte, la web habilitada por Moncloa ya ha incorporado la adición de 1.745 millones de euros destinados a los 78 ayuntamientos que se vieron afectados por la dana. Estos fondos servirán para costear el 100% de la rehabilitación de las infraestructuras municipales dañadas, así como la reparación de los ciclo de aguas.

No obstante, y según consta en esta última actualización de datos, los consistorios ya han realizado las solicitudes y el importe está "en tramitación". Por lo que todavía no se han trasladado a las corporaciones locales.

Ayudas directas

En cuanto a las ayudas directas para paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, en establecimientos y comunidades de propietarios, así como gastos de corporaciones locales y por prestaciones de bienes o servicios, hay realizadas hasta el momento 43.654 solicitudes. Son 987 más que hace aproximadamente un mes.

La ejecución, sin embargo, ha bajado en la última quincena casi dos puntos, dado que el número de solicitudes se ha visto incrementado considerablemente, pero las ayudas repartidas se han visto congeladas en torno a los dos millares y medio.

De las más de 43.000 solicitudes, 2.871 familias han podido cobrar anticipos destinados a la compra de viviendas o enseres que han perdido tras la dana. Este número representa el 6,57%, y se traduce en un aumento de 1.77 puntos porcentuales respecto hace un mes.

En esta partida se contabilizan también las ayudas por fallecimiento de un familiar, que se han agilizado el doble desde principios de febrero (62 familias). En total, han percibido la ayuda 121 familias.

El ritmo en la entrega de ayudas directas a empresas y autónomos presentadas ante la Agencia Tributaria se mantiene. Por el momento, 25.682 solicitudes tienen orden de pago: Hacienda ya ha entregado 329.390.000 euros.

Respecto de las ayudas directas a estudiantes universitarios para sufragar gastos de reposición de material de estudios, tan solo se han concedido 1.000 de las 10.647 solicitudes registradas, con un importe total de 600.000 euros.

Por otro lado, de ayudas directas a estudiantes no universitarios, las solicitudes registradas no suben prácticamente casi: a 10.647. De estas, no se han concedido y pagado más de las mil que ya se había hecho. El importe total abonado se mantiene en 600.000 euros.

Cerca de la mitad

En el caso de la Generalitat, el ritmo de reparto se duplica respecto al del Estado. En total, ya ha distribuido un 46% de todas sus ayudas directas. Entre ellas están las del alquiler de vivienda, a empresas y autónomos con empleados, sin empleados, para la compra de vehículos o para sufragar gastos de primera necesidad.

En cifras totales, ya se han pagado 419.338 millones respecto a los 916.637 millones de euros movilizados. En este paquete también se incluyen otro tipo de complementos, como la bonificación de las líneas de IVF y SGR para empresas y autónomos.

El Gobierno valenciano, además, ha ejecutado el 68% de las ayudas para pagar bienes de primera necesidad (6.000 euros por familia y vivienda); el 76% de las ayudas a empresas y autónomos con empleados (100 millones); y un 43% a aquellos trabajadores por cuenta propia no tienen trabajadores a su cargo (91.920 millones).

Vehículos

El diferente ritmo de ejecución de las ayudas prometidas por cada administración se refleja, en concreto, en las dirigidas a paliar la pérdida de vehículos el día de la tragedia.

El Consell puso en marcha una partida presupuestaria de 250 millones de euros que irá con cargo a la deuda y abrió el pasado 17 de enero el plazo para que los interesados pudieran realizar la solicitud formal ante la administración.

Desde entonces, las peticiones han subido a 86.464, de las cuales se ha acelerado su resolución y ya hay pagadas 71.044. En términos económicos, se han distribuido 134 millones de euros. El 54% del total previsto, según consta en los datos ofrecidos por el Gobierno valenciano a EL ESPAÑOL.

El Estado, por su parte, puso en marcha el Plan Auto+, dirigido a incentivar la adquisición de turismos, furgonetas o camiones ligeros y motos que sustituyan a los vehículos asegurados siniestrados en la dana.

Un total de 10.025 personas se adhirieron al citado plan, así como 1.367 concesionarios, pero aún no se ofrecen datos sobre el estado o la tramitación de estas ayudas.