Bernabé insiste en que la Generalitat tiene el "mando único" del Cecopi y que no participó en el envío de la alerta

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reiterado que la Generalitat es el "mando único" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Así, ha cuestionado que los responsables no enviaran el mensaje de alerta a la población el día de la dana "hasta que aparece el presidente de la Generalitat", Carlos Mazón.

Sobre ello ha explicado que en el Cecopi "no hay que votar porque hay un mando que dirige", refiriéndose a Mazón.

Bernabé se ha pronunciado en la mañana de este sábado en Paiporta después de que este viernes la Generalitat trasladase nueva información a la juez que investiga lo que ocurrió el día de la dana.

En esos datos, la Generalitat explicaba que la dirección del Plan Especial frente al riesgo de inundaciones la ejercía la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, dentro de un Comité de Dirección formado, además, por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Esta última ha recalcado que la decisión de enviar el mensaje Es-Alert no fue conjunta, pues "hay un mando único que lo ejerce el responsable de emergencias en la comunidad autónoma". De esta forma ha atribuido a Salomé Pradas la responsabilidad de "las decisiones que se toman".

Bernabé ha insistido en que "hay una ley que explica claramente cuáles son las competencias de cada uno". "Yo represento a las agencias que forman parte del Cecopi y son del Gobierno, y procuro es que esas agencias atiendan a las demandas de la dirección de la emergencia", ha detallado.

Así, ha explicado que el Cecopi "está firmado por el conseller de Emergencias y por el subdirector de Emergencias en dos ocasiones distintas, una con Salomé Pradas y otra con Valderrama". "En las dos dice claramente que no es un órgano colegiado", ha manifestado.

Por otro lado, Bernabé ha insistido en que el día de la dana, "unos 45 minutos después de constituirse el Cecopi, Pradas pidió a quienes estaban conectados de forma telemática que apagaran las cámaras porque ellos se iban a pensar y a decidir qué hacían". Bernabé era una de las que estaban conectadas telemáticamente.

"Cuando se volvieron a conectar, nos dijeron que iban a mandar un Es-Alert", ha afirmado la delegada. Y ha señalado que esto se produjo cuando ya había llegado Mazón: "Tendrán que explicar por qué no mandaron el mensaje hasta que no aparece el presidente de la Generalitat".

Con confianza, Bernabé ha afirmado que su móvil "está a disposición de todos" para que puedan ver qué hizo durante ese periodo en el que "se fueron a pensar".

En concreto, ha señalado que estuvo "llamando a alcaldes, preguntándoles cómo estaban y pidió que enviaran cuanto antes el mensaje a toda la provincia y no solo a la Ribera Baja".

Sobre ese mensaje, ha destacado que "lo más importante era que llegara a las personas sin cobertura", por lo que mantuvo conversaciones con la Guardia Civil.

Tiempo al tiempo

Sobre los detalles de lo que ocurrió el día de la dana, Bernabé confía: "Todo esto saldrá porque había decenas de personas en el Cecopi,y cuando vayamos a explicar lo que pasó, todo el mundo hablará".

Asimismo, ha instado nuevamente a la Generalitat a poner a disposición las grabaciones del Cecopi, pues "el presidente de la Generalitat y otros responsables de emergencias han afirmado en diferentes ocasiones que las reuniones del Cecopi se grababan".

También ha reprochado que "cuando piden las grabaciones dicen que no existen". "Si usted me ha dicho que se graban y luego dicen que no existen, me parece lógico pensar que algo ha pasado. Se habrán borrado accidentalmente, no sé", ha ironizado.