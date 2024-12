Gan Pampols, vicepresidente de la reconstrucción: "Con un plan de alertas se habrían podido salvar algunas vidas"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, aseguró este lunes que los planes de alerta para hacer frente a la DANA que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre no han funcionado.

En su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo, Gan Pampols aseguró que "no va a hacer juicios del pasado" y consideró que la afectación de la catástrofe era "imposible de prever", pero añadió que "con un plan de alertas ordinario se podrían haber salvado algunas vidas". El último número oficial de víctimas mortales es de 222 y cuatro personas continúan desaparecidas.

Al respecto, explicó que entre sus funciones estará la redacción de un plan marco de medidas de prevención, protección y respuesta ante las crisis derivadas de los fenómenos meteorológicos, trabajo que tendrá que hacer de la mano de la nueva Conselleria de Emergencia e Interior, liderada por Juan Carlos Valderrama y para el que solicitará a los grupos políticos de la oposición que participen con la propuesta de perfiles técnicos que puedan sumarse.

En este sentido, el vicepresidente aseguró que revisará toda la normativa en esta materia para proponer su actualización, con nuevas medidas de protección que incorporen innovaciones tecnológicas. "Las planes funcionan siempre a pesar de las personas", añadió durante su intervención.

Sin embargo, la principal prioridad de su Departamento, tal y como señaló, será la elaboración del plan de recuperación de las zonas afectadas, que se dividirá en programas funcionales sectoriales. También se encargará de la ejecución y del seguimiento para garantizar su cumplimiento.

"Yo no vacío las consellerias, solo me llevo a los que están haciendo labores relacionadas con la reconstrucción y están haciendo el plan. En cuanto acaben, vuelven y cuando el plan avance y esto esté normalizado haré otra rueda de prensa y me despediré", aseguró.

Su intención, por lo tanto, es abandonar el cargo cuando el plan esté concluido, aunque aseguró que todavía es pronto para hablar de plazos.

Respecto al presupuesto necesario para poner en marcha su plan de reconstrucción, tampoco quiso dar ninguna cifra hasta conocer al detalle qué ha de hacerse, pero subrayó que "cueste lo que cueste, se tendrá que pagar".

Precisamente este lunes empezará a trabajar sobre el terreno, ya que visitará Massanassa y se reunirá con su alcalde. Su previsión es entre esta semana y la que viene poder acudir a los más de 70 municipios afectados por la riada.

Polémica del sueldo

Sobre la polémica respecto a sus retribuciones, el vicepresidente insistió en que no ha pedido ningún salario para desempeñar su cargo, ni ha negociado "ninguna retribución". Al respecto, afirmó que percibirá la prestación a la que "tiene derecho".

"No sé lo que voy a percibir porque no he cobrado. Ya me lo dirán, no es mi problema", añadió.

Al respecto, lamentó las críticas políticas por esta cuestión y aseguró que se ha convertido "en el blanco de algo" que se le "ha escapado". "Ha habido un error de comunicación, no se ha explicado bien", reconoció.

El pleno del Consell aprobó el pasado martes un decreto que eliminaba el tope salarial para que ningún alto cargo pueda cobrar un 15% más que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo salario es de 80.173,92 euros. Con este cambio normativo, los consellers y secretarios autonómicos que sean funcionarios podrán mantener sus retribuciones.

"No he pedido jamás lo que no me corresponde y jamás he rehusado lo que me corresponde", defendió.

En una entrevista en EL ESPAÑOL, el vicepresidente afirmó que en su último puesto activo como teniente general del Ejército de Tierra en 2019 percibía unos 92.000 euros.