Valle-Inclán necesitó los espejos cóncavos del callejón del Gato para deformar la realidad y convertirla en esperpento. Un siglo después, y viendo determinados episodios de nuestra vida política, le habría bastado con encender el televisor.

Llegamos al final de una campaña electoral que debería invitarnos a reflexionar no solo sobre el futuro de España, sino también sobre la calidad de su política. Porque una cosa es la legítima discrepancia ideológica y otra, bien distinta, la progresiva degradación del debate público.

La política tiene algo de representación teatral. Nadie lo discute. El problema comienza cuando la escenografía adquiere más importancia que el argumento, cuando el relato pretende sustituir a la realidad y cuando los ciudadanos dejan de ser interlocutores para convertirse en simples espectadores.

Hemos normalizado demasiadas cosas. Que rectificar se confunda con desdecirse, que discrepar se interprete como una deslealtad y que pedir explicaciones pueda convertirse en una declaración de hostilidades. Curiosa concepción del debate democrático aquella en la que las preguntas resultan más incómodas que la ausencia de respuestas.

También convendría recordar que la ejemplaridad no es una exigencia que se formula exclusivamente desde la oposición. Ni la presunción de inocencia exime de ofrecer explicaciones políticas, ni una investigación judicial equivale a una condena. Son distinciones elementales que deberían sobrevivir incluso a una campaña electoral.

Mientras tanto, fuera de los platós, de los mítines y de las estrategias de comunicación, existe un país bastante menos pendiente de la épica política. Un país que madruga, trabaja, paga impuestos, intenta acceder a una vivienda, educa a sus hijos y se preocupa por el futuro.

Un país que probablemente agradecería que sus problemas ocuparan tanto espacio en el debate público como los problemas de sus dirigentes.

Me van a permitir que me remonte a aquella carta a la ciudadanía del 24 de abril de 2024. "Nunca he tenido apego al cargo", escribía entonces Pedro Sánchez, reivindicando su compromiso con el servicio público y su condición de hombre enamorado.

Desde aquellos cinco días de performance dramática y sobreactuada hasta hoy, no ha hecho sino entrar en barrena, día tras día, escándalo tras escándalo, arrastrando en su caída a todo un país.

El que no tenía apego al cargo ha retorcido hasta el límite los organismos públicos, las instituciones y el propio Estado de derecho con tal de aferrarse al poder.

Ni la invasión de Ceuta, ni los accidentes mortales de nuestros ferrocarriles, ni los procedimientos judiciales relativos a su mujer, ni las condenas a su hermano y al fiscal general del Estado, ni los fallos en las pulseras telemáticas de control de maltratadores, ni la suelta de violadores y agresores sexuales por la ley del "solo sí es sí", ni las investigaciones sobre Leire Díez y sus sórdidas cloacas, ni el caso Plus Ultra y su relación con José Luis Rodríguez Zapatero, ni los pagos en efectivo del PSOE, ni los peajes con Puigdemont y Bildu… Nada le ha hecho dimitir. No ha demostrado tener la mínima dignidad y altura que exige el ejercicio del cargo.

Han sido años de una exhibición tan impúdica de egolatría, narcisismo y despotismo que aquel sentimentalismo de telenovela pronto saltó por los aires, dejando al descubierto su verdadera cara: el odio, las ganas de revancha y la siembra de un discurso guerracivilista para dividir a los españoles.

Y da igual que fuese a los jueces, a los periodistas, a la oposición, a los investigadores policiales, a cuantos hayan osado llevarle la contraria. Como el Nerón de la leyenda, que prefirió ver arder Roma antes que ver cómo Roma acaba con él.

Sinceramente, España no merece este nivel. Y no lo digo tan solo por todos los casos de corrupción que le salpican, ni por el criadero de monstruos que se ha montado, ni por la elección de pelotas, golfos e inútiles de los que se ha rodeado, ni por prostituir el noble oficio de la política hasta convertirlo en algo vomitivo para los ciudadanos.

No hablo de su capacidad intelectual. Hablo, sobre todo, de la persona que es y del profundo daño que, a mi juicio, ha hecho a nuestra democracia.

La observancia de su propia persona ya es motivo más que suficiente para no confiar en él. Porque emana odio y falsedad. ¿Cómo podemos confiarle un país entero a un hombre sin palabra?

Con esto, no pretendo ofender a nadie, sino expresar mi valoración de una forma de comportarse y de ejercer el poder que lleva años manifestándose públicamente a la vista de todos. La democracia necesita discrepancias, por supuesto. Pero también necesita límites, contrapesos, responsabilidad, sentido del ridículo y, aunque parezca una aspiración revolucionaria en estos tiempos, cierta educación y cierto nivel.

Terminando esta campaña, quizá convenga reivindicar algo tan poco espectacular como la seriedad. La capacidad de escuchar, de argumentar, de reconocer errores y de entender que gobernar no consiste en tener siempre la última palabra.

España es mucho más interesante, plural y madura que la caricatura que proyecta su política. Va siendo hora de salir del callejón del Gato. El cambio es más que necesario.

Carlos Gil Santiago es secretario general del PPCV.