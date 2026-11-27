En estos días se ha producido un hito histórico. Un hito que, a mi juicio, ha pasado más desapercibido de lo que debería, no sé si por la vorágine de la campaña electoral o por cualquier otra razón que desconozco.

Y es que el 10 de noviembre pasado el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Guillem Agulló, asesinado el 11 de abril de 1993 por un comando fascista. Lo que quiere decir, en términos menos pomposos, que se le ha reconocido como víctima del terrorismo, 33 años después de su asesinato. Nada más y nada menos.

Al conocer esta noticia, lo primero que se le viene a una a la cabeza es un refrán castizo, que dice que más vale tarde que nunca. Y, aunque no deja de ser cierto, no lo es menos la barbaridad que supone haber tenido que esperar más de tres décadas para que se haga justicia con una víctima. La justicia que no se le hizo en su día.

En su momento, por si alguien no recuerda el caso, la Audiencia Provincial de Castellón condenó tibiamente al autor material, y absolvió al resto de acusados, pese al empeño que puso el Ministerio Fiscal -al césar, lo que es del césar- en que se les condenara por un delito de asesinato, y no se contemplara como una mera reyerta entre bandas, que es lo que se concluye de la lectura de la resolución judicial.

Por eso, mientras su familia y sus amigos siguen llorando a Guillem, que vio segada su vida y sus proyectos a los 18 años, los autores hace tiempo que campan a sus anchas y continúan defendiendo las razones por las que cometieron algo tan terrible. Una injusticia manifiesta, por más que proviniera de la propia Administración de Justicia. Una triste paradoja.

No obstante, cualquiera que sepa un poco de Derecho sabe que en la vía judicial nada se podía hacer. La sentencia es firme, y no hay razón jurídica para anularla. Y, desde luego, no se le puede aplicar la actual legislación de odio, porque no existía en ese momento y nuestra Constitución garantiza la no retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos.

Por eso este reconocimiento era casi la última vía de lograr la reparación que merecía. Una reparación por la que su familia ha luchado con un empeño y una dignidad propios de admiración.

Estoy segura de que, si hoy se hubieran juzgado estos hechos, estaríamos hablando de un delito de odio por razón de ideología. Como también estoy segura de que ese cruel asesinato tuvo una gran influencia a la hora de legislar y castigar estos delitos como una categoría propia. Aunque sea terrible que tengan que suceder cosas así para lograrlo.

Sin el asesinato de víctimas como Guillem Agulló en 1993, como Lucrecia Pérez en 1992 -el primer caso reconocido como un asesinato racista- y como tantos otros, hoy no perseguiríamos los delitos de odio con la contundencia que lo hacemos, y con la que debemos seguir haciéndolo. Y esta deuda histórica debía ser reparada en un reconocimiento como el que ahora ha tenido lugar.

Personalmente, el asesinato de Guillem Agulló me impactó mucho. Acababa de tomar posesión en mi primer destino en la carrera Fiscal precisamente en Castellón, donde se juzgaría el caso.

Aunque nunca fui la encargada de llevar el asunto, me supuso una bofetada de realidad de la que aún no me he repuesto del todo. Y creo que sembró en mí misma la semilla de lo que sería mi especialidad como fiscal en el futuro: la lucha contra los delitos de odio. Algo que yo le debo a Guillem, sin duda alguna.

Como decía al principio, este reconocimiento ha tenido menos repercusión del que, a mi juicio, debería tener. Tal vez conocer su historia ayudaría a tantos jóvenes de los que hoy coquetean con ideologías totalitarias a percatarse de sus terribles consecuencias.

Así que, desde estas páginas, quiero dirigir mi más sincera felicitación a la familia de Guillem y, sobre todo, mi más sincero agradecimiento. Han sido un ejemplo para toda la sociedad del que, a buen seguro, él se sentirá orgulloso allá donde esté.