¿La suerte está echada?

A escasos días de la próxima convocatoria electoral es probable que en la mente de muchos esté no la duda sino la certeza plena de que, como se suele decir, el pescado ya está vendido.

Nada más lejos de la realidad.

Aproximadamente el 26% de los electores eligen el voto en la recta final de la campaña electoral, eso significa que, en estos momentos todavía hay un índice más que considerable que no tiene decidida su elección.

Esta es la campaña de la movilización, la de los Guinness; no solo alcanzar la barrera del 75%, el objetivo es superar la participación del año 1982, máximo histórico del 80% de participación.

Por supuesto, con la idea de que una mayor participación es sinónimo de victoria de la izquierda.

Ahora bien, nos encontramos en un momento político inédito, donde el cambio no ha venido en los últimos tiempos especialmente en el espacio ideológico progresista que varía de siglas pero no de división de voto, o concentración como en esta campaña se pretende por parte del Partido Socialista, apelando al voto útil ante la orfandad a su izquierda, sino que es en el ala derecha donde la transformación en dos opciones no solo divide el voto sino que ha causado una movilización de la derecha hasta ahora desconocida, y que abre la incógnita al resultado electoral.

Si, además, a ello le unimos que Vox acapara la mayor parte de intención de voto en los nuevos votantes, esto abre todavía más la posibilidad de un cambio de Gobierno, aunque la participación sea muy amplia.

Trackings con pocos cambios desde el inicio de la precampaña, a pesar de que después de la lamentable tragedia de Urda el PSOE mantuviera su misma idea de campaña, propio de una estrategia rígida a la que no se le permite ningún cambio ni de contenido ni de envoltorio a riesgo de variar, son las estrategias a las que no le cabe un error, el positivismo, la fuerza del amor, acompañado de bailes y un rojo marea de camisetas hasta el final del recorrido este mismo viernes.

Todo puede pasar el próximo domingo, atentos a la participación, y a las variaciones a derecha y a izquierda: el bipartidismo imperfecto está asentado y el voto se mueve dentro de los bloques.

El que sea capaz de alcanzar la mayor movilización dentro de su marco electoral será el vencedor; y, restará, no solo alcanzar la victoria dominical sino, y más importante, conseguir la gobernabilidad.

Alea iacta est, o, ¿no?