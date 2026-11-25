"¡Valor!", dijo, y señaló la tierra. Así arranca Los Lotófagos, el poema de Tennyson sobre los personajes de La Odisea. Odiseo les enseña a los suyos la costa hacia la que los condena el mar vinoso. La ora dorada les anunció el que sería su presente.

En la Odisea el episodio cabe en unos veinte versos del canto noveno. Odiseo manda a tres de los suyos a ver quién vive allí. Los vecinos, muy amables, les dan a probar el loto, y al que lo come se le quitan las ganas de volver a casa. Odiseo los arrastra llorando hasta las naves y los ata bajo los bancos de remo. Homero no les deja abrir la boca.

A Homero, para su artefacto, le interesaba mucho más el que no comió.

Con veintitrés años, Tennyson le dio la palabra a la tripulación entera. Los marineros de Odiseo prueban el fruto, se sientan en la arena amarilla y se arrancan a cantar. Y el problema es que cantan de maravilla. Hacerlo por boca de Tennyson tiene esa ventaja.

Para ser cuatro colgados en un atardecer perenne, razonan con un tino que ríase usted: si la hoja, la manzana y la flor descansan, ¿por qué vamos a ser nosotros los únicos que trabajan? La muerte es el final de la vida, ¿por qué la vida tiene que ser solo fatiga?

Diez años después, al corregir el poema para la edición de 1842, Tennyson les añadió el argumento que aterroriza: los hogares ya estarán fríos, los hijos nos han heredado, tenemos cara de extraños y, si volviéramos, llegaríamos como fantasmas a turbar la alegría.

"Let what is broken so remain".

Que lo roto se quede roto.

Lógica no le falta, y la conclusión se cae de madura. Si aquella tierra tuviera ayuntamiento, el pregonero lo habría dejado en un bando:

Se hace saber a vecinos y forasteros que quien coma del fruto queda dispensado de volver a su casa. Que las barcas se amarran en la plaza, junto a la fuente, y la que se suelte sin permiso del alguacil paga de multa dos cestas de loto. Lo que se hace público para general conocimiento.

Pensar viene del latín pensare, que quiere decir pesar. Los marineros pesan, pero con la balanza trucada. Pongan lo que pongan en los platillos, siempre gana quedarse. Es lo que tiene la embriaguez.

En esa misma edición de 1842, la de la estrofa de los fantasmas, Tennyson publicó otro poema. Se titula Ulysses (es tan bueno que le perdonamos que usara el latinajo y no el nombre real), y el que habla es Odiseo, viejo ya, de vuelta en Ítaca y harto de repartir leyes a un pueblo que acumula, duerme, come y no lo conoce. También es una reflexión, de principio a fin.

Atentos: "Tho’ much is taken, much abides": mucho se ha perdido y mucho queda. Un platillo y el otro. Como Enrique y Ana y el chino filipino.

De la resta de ambos poemas, queda un barco en el puerto con la vela hinchada y unos compañeros a los que Odiseo llama, entre otras cosas, los que pensaron con él. Y el último verso, el famoso: “To strive, to seek, to find, and not to yield”.

Luchar, buscar, encontrar y no rendirse.

Ni es lo que aquí llamamos pensat i fet: el viejo Odiseo se para, piensa, pesa y manda desatracar.

Este sábado, víspera de las generales, toca jornada de reflexión. No hablo del voto, que cada cual pesa como quiere. Hablo de que haga falta una ley para darnos permiso para pensar.

La Ley electoral parece concedernos la última condescendencia: "ustedes, borregos, y ahora digieran el único día en cuatro años sin mensajes catódicos".

Lo anormal es cuando no nos dan permiso. Sin jornada de reflexión parecemos destinados a ser lotófagos. Sin ganas de volver. Sin ganas de pensar. El loto da muy buenas ideas. Lo malo es que no le deja a uno tonto, que eso tendría arreglo, sino que encima le da la razón.