Como niños en un patio de colegio jugando al pilla-pilla, navegan los ministros, presidente mediante, del Gobierno, para sacar del cajón del olvido, ahora a toda prisa y por la puerta de la Diputación Permanente, todo lo que no han sido capaces de hacer en ocho años.

La referencia a los juegos igual no está demasiado actualizada para estos tiempos modernos que son más de Minecraft, precisamente ahora que nos encontramos en plena expectación centrada en el lanzamiento del GTA6, pero nos muestra una visión de entretenimiento que implicaba correr más que el resto para no ser alcanzado.

La verdad que, viéndolo de este modo, también implicaba esfuerzo y estrategia, sobre todo para los regates que desconcertaban al que te seguía los pasos, es, en definitiva, lo que ahora venimos a denominar la cultura del esfuerzo que todo lo envuelve, estudios, trabajo o entretenimiento, la disciplina es el único puente entre el deseo y el logro, lo de apurar plazos resulta muy de tirón de orejas y poco de aplausos.

Dos Consejos de Ministros a la semana y directos a la Diputación Permanente, por supuesto, a regañadientes de la oposición, que de poco sirve cuando aquello de la perversión de las instituciones que estaban al mando de otras manos no llevan ahora la misma visión, el doble rasero.

Y ahí es precisamente donde está el quid de la cuestión, más allá de la legalidad que ya se curarán mucho de que la reglamentación se cumpla, o, al menos así se espera, aunque sea buscando el último subterfugio, sino en la ética política.

Porque, a pesar de que suene discordante, la conjunción de la ética con la política es lo que lleva a esta última a ser la guía de la gobernanza y, en consecuencia, de la aplicación de las políticas públicas en beneficio de la sociedad que es gobernada.

A diez días de las elecciones las encuestas no muestran cambios respecto a la intención de voto que se viene sucediendo en los últimos tiempos, los dos factores que determinarán el resultado, salvo que de aquí al 29 de noviembre entre en el escenario electoral alguna causa desconocida e imprevisible, son la movilización, por la parte de la izquierda ideológica, y, por lo que respecta al bloque de la derecha no cometer errores porque el votante de corte conservador ya está en posición de salida.

Las mayorías de bloques serán las que tengan la última palabra y de ahí llegará la gobernabilidad de unos o de otros, porque el bipartidismo imperfecto, en muchas ocasiones, arroja dos ganadores: el que sale siendo la primera fuerza política y el que consigue formar gobierno.