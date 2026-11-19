Los recientes siniestros ferroviarios han puesto en el foco, más que nunca, la conservación de nuestras infraestructuras. Y plantean una pregunta que debería interesarnos a todos: ¿estamos comprando un servicio seguro o simplemente adjudicando al menor precio?

En un Estado de derecho, el ahorro público es una obligación. Pero confundir eficiencia con descuento puede convertir una aparente buena noticia presupuestaria en un problema colectivo. Cuando hablamos de mantenimiento, vigilancia y respuesta ante incidencias, la discusión no pertenece solo a empresas y administraciones. Pertenece también a quienes utilizan cada día una infraestructura y esperan encontrarla en buenas condiciones: a los ciudadanos y a los usuarios.

La Ley de Contratos del Sector Público ofrece un punto de partida claro. Su artículo 145 establece como regla general que se adjudique con varios criterios, buscando la mejor relación entre calidad y precio. La norma no propone gastar sin control ni proteger las ofertas caras. Propone comparar el valor de lo que recibimos. Además, sus artículos 100 y 102 exigen presupuestos adecuados al mercado y precios que permitan cumplir de verdad el contrato. La suficiencia económica no debería ser una excepción.

Por eso, antes de adjudicar un contrato con una baja excesiva, conviene preguntarse qué medios, qué personal y qué prestaciones permite sostener ese precio. Un pliego exigente sobre el papel necesita una dotación económica a la altura de sus obligaciones. Pedir excelencia mientras se premian descuentos difícilmente compatibles con ella es una contradicción que merece escrutinio público.

La propia ley, en su artículo 148, permite valorar las ofertas no solo por el coste inicial, sino por todos los costes a lo largo de su vida útil: mantenimiento, consumo energético o reciclaje. Así se garantiza un equilibrio real entre precio y calidad a largo plazo.

Es lo mismo que hacemos como particulares cuando compramos una casa, un coche o un teléfono móvil: elegir el que nos ofrece la mejor relación calidad-precio. Y por la misma razón, las ofertas anormalmente bajas exigen una atención especial.

El tiempo es otra variable que no podemos ignorar. Entre la redacción de un proyecto, la licitación, la adjudicación y el inicio del servicio suele pasar mucho tiempo, y eso obliga a preguntarse si las condiciones económicas siguen respondiendo al servicio que finalmente se va a prestar. No basta con cerrar un expediente. Hay que planificar bien y asegurar que el contrato se ejecute de forma óptima.

A ello se suma la evolución de los precios. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC subió un 4,9% interanual en septiembre de 2026. Este indicador mide los precios de consumo, no los costes específicos de conservar infraestructuras, y sería incorrecto trasladarlo automáticamente a cada contrato. Pero sí nos recuerda que el contexto económico cambia, y que la escalada inflacionista no se ha detenido desde la pandemia de 2020.

Los contratos de servicios, de seguridad y de conservación de infraestructuras suelen durar como mínimo cuatro años. En ellos es razonable preguntarse si el reparto de riesgos y las herramientas de actualización permiten mantener las prestaciones comprometidas sin deteriorar la competencia.

Hoy no es así, porque los precios no se revisan para que el contrato siga cumpliendo sus objetivos económicos y, no lo olvidemos, también sociales. La Ley de Contratos contempla mecanismos de revisión de precios, pero en la práctica no llegan a estos contratos de servicios, porque en muchos casos el propio pliego los excluye.

Es hora de introducir cambios. Una reforma responsable debe proteger a la vez la continuidad del servicio y el equilibrio entre administración y empresa. Para ello, los mecanismos de revisión de precios que ya existen en la ley deberían aplicarse de forma automática en todos los contratos de servicios con una duración mínima de cuatro años.

Hagámonos una pregunta: ¿puede una empresa seguir prestando un servicio con la calidad exigida, con los mismos precios de hace tres años, cuando los salarios, el transporte y los materiales han subido al menos un 5% anual?

Actualizar los costes acreditados mediante fórmulas de reequilibrio económico es la solución en un entorno inflacionista como el actual. Es lo que garantiza que el servicio se siga prestando con la calidad que merece el usuario, es decir, los ciudadanos que pagamos impuestos para recibir prestaciones de calidad.

Hay una pregunta que debería presidir cada decisión: ¿podemos explicar al ciudadano por qué este presupuesto permite prestar este servicio con estas garantías? Si la respuesta depende de expectativas imposibles de verificar, hay que replantear el diseño del contrato.

La transparencia empieza por reconocer los costes y termina comprobando los resultados. Entre ambos momentos debe haber una responsabilidad compartida, exigible tanto al contratista como a la administración que contrata.

En conclusión, desde FECOVAL entendemos que los contratos de servicios y de conservación de infraestructuras no pueden resolverse con subastas ni con pseudosubastas. Deben resolverse con concursos que valoren, junto al precio, la calidad de la propuesta y que garanticen el mejor precio para las prestaciones que se exigen.

Por eso, todos los contratos plurianuales deben incluir de forma automática una fórmula de revisión que los actualice en todos sus componentes según la evolución del mercado. Esa fórmula debe aplicarse desde la fecha de la licitación y cubrir todos los conceptos del servicio, incluidos la mano de obra y la energía, para asegurar la calidad que recibirán los usuarios. Al mismo tiempo, hay que reducir al mínimo las bajas anormales que pongan en riesgo el servicio o su calidad.

La conservación necesita competencia, pero una competencia orientada a cumplir, no solo a ganar. El mejor contrato no es necesariamente el más barato, sino el que aporta un valor público sostenible.

Si olvidamos esa diferencia, el ciudadano puede acabar pagando dos veces: como contribuyente y como usuario desprotegido. Por desgracia, lo estamos viviendo con demasiada frecuencia, y a veces con resultados funestos.

José Luis Santa Isabel es presidente de FECOVAL