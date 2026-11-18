Mucho me preguntan últimamente si de verdad en España la calidad de los técnicos es tan baja como para que se vaya la luz o descarrilen los trenes. El mero hecho de que la gente piense así me duele como ingeniero, pero lo peor es que la realidad es demostrablemente antagónica. Lo que es manifiestamente mejorable no es la calidad de nuestros profesionales sino el peso que se les da en la toma de decisiones en la actividad pública.

Voy a enfocar este artículo desde la perspectiva de un ingeniero en el contexto del sistema eléctrico, pero podría ser igual de válido para ingenieros en infraestructuras como el ferrocarril, la sanidad, o en el sector jurídico, entre otros.

Como ingeniero, la pregunta que me deja el apagón del 28 de abril es qué hicimos con las advertencias sobre el control de tensión. Para aprender de él, hay que reconstruir cuándo se identificó cada riesgo, quién tenía capacidad para actuar y cuánto tardaron en entrar en servicio las medidas previstas. Esa cronología permitiría exigir responsabilidades con hechos y dar más peso al criterio técnico en las próximas decisiones.

La razón por la que el sistema eléctrico colapsó no fue que los profesionales fallaran ese día en la operación. La causa no fue que las renovables son un problema en la gestión energética como tampoco fue un ciberataque. La causa principal fue que se dio una situación bajo la que no se tuvieron herramientas para responder. Quizá no se escuchó a los técnicos que durante años venían avisando de que había que tomar medidas para que esto no sucediera.

Entre otros y quizá el más significativo es el Informe Financiero Anual Consolidado de Redeia de 2024, publicado el 26 de febrero de 2025 donde se mencionaba que “puede aumentar el riesgo de incidentes que afecten al suministro y a su reputación” refiriéndose a la de Redeia matriz de Red Eléctrica.

La transición energética hacia un modelo descarbonizado requiere de abordar muchos desafíos. El primero es el de tener potencia instalada renovable que permita abordar ese cambio. En España la iniciativa privada ha dado este paso con solvencia y la potencia renovable ha alcanzado un nivel extraordinario. Pero la cuestión central no es que España haya instalado mucha potencia renovable, sino si la adaptación de los mecanismos de estabilidad, los códigos de red y las infraestructuras de control ha avanzado al mismo ritmo que la transformación del parque generador. Porque cambiar el modelo requiere de mucho más que la instalación de renovables.

El cambio es técnicamente complejo dado que pasamos de una generación tradicional con inercia a uno basado en electrónica de inversor. Esto afecta a la capacidad del sistema para la regulación de tensión (causa principal del apagón) y frecuencia elementos clave en la estabilidad y control del sistema.

El almacenamiento es, de hecho, la otra gran necesidad del sistema por muchos motivos:

Permite desplazar energía de las horas centrales del día, algo que puede reducir la exposición a las horas caras marcadas por la geopolítica y aprovechar mejor los excedentes renovables. Esto hará el mercado español extraordinariamente competitivo desde el punto de vista eléctrico, además de quedar al margen de conflictos geopolíticos en lo que a factura de electricidad se refiere. Esto es muy relevante para todas las inversiones extranjeras de industrias electrointensivas porque da una estabilidad a la inversión que muy pocos países pueden ofrecer. Permite, con su capacidad de carga y descarga controlada por el operador del sistema, ayudar a gestionar el balance energético, ayudando así al control de la estabilidad de la frecuencia. Generar ahorros al sistema por el uso creciente de la activación del SRAD (servicio de respuesta activa de la demanda) que paga a los consumidores que se desconectan de la red para ayudar al equilibrio mediante reducción localizada de la demanda. Dar potencia a los inversores para gestión de energía reactiva que ayude a controlar la tensión (repetimos, principal causa del apagón)

Cuando se cambia el modelo energético basado en fuentes de generación convencionales por uno basado en renovables, el cambio es de la A a la Z. Pero no debemos olvidar muchos pasos intermedios para que se haga con éxito:

Impulsar el almacenamiento

Mientras el almacenamiento no esté suficientemente desarrollado, tener en cuenta cuáles serán los mecanismos de control y respuesta para tensión y frecuencia.

La planificación y puesta en servicio de compensadores síncronos , STATCOM y reactancias como refuerzo de la red actual.

, y como refuerzo de la red actual. Refuerzos o nueva red tanto para generación como para demanda. En esa transición energética la electrificación juega un papel fundamental y la demanda debe crecer junto a la oferta.

Incorporar a las renovables al control dinámico de tensión. Un nuevo código de red podría pedir a la FV que actúe para evitar esas tensiones mediante control de reactiva o bien que no se desconecte en un umbral seguro que permita al sistema no entrar en cascada de desconexión (como ya hace el procedimiento de huecos de tensión)

podría pedir a la FV que actúe para evitar esas tensiones mediante control de reactiva o bien que no se desconecte en un umbral seguro que permita al sistema no entrar en cascada de desconexión (como ya hace el procedimiento de huecos de tensión) Disponer en la transición de energías de generación estables como la energía nuclear y los ciclos combinados .

y los . Participación en mercados secundarios y terciarios de control para generación y demanda

¿Y esto se ha hecho a tiempo? La respuesta es que NO.

A) El almacenamiento llega tarde. Debería haber llegado antes. Haber contado con ayudas como los créditos del ICO para vencer la resistencia de la financiación o marcos legales que permitan agilizar la legalización de las hibridaciones.

B) Instalación de STATCOM’s o Compensadores síncronos dentro de la planificación 2021-2026. No hacerlo entonces ha hecho el sistema más débil. El 28 de Julio de 2026 se aprueba una modificación de aspectos puntuales (MAP 3) con una inversión estimada de 615 millones de euros para 51 actuaciones entre ellas Cuatro e-STATCOM. Necesario, pero llega tarde. En el informe de la CNMC sobre la nueva planificación y la MAP-3. El regulador cuestionaba expresamente el bajo grado de ejecución de inversiones ya planificadas para controlar la tensión.

El propio Ministerio estimaba un ahorro producido por esa MAP 3 en 450 millones anuales, en cuyo caso la recuperación simple sería de apenas 1,37 años desde la entrada en funcionamiento de todos los equipos, suponiendo que se materialice el ahorro previsto.

La pregunta que se plantea es evidente:

Si estos equipos pueden proporcionar ahorros tan elevados, ¿por qué no se incorporaron antes a la planificación o se ejecutaron más rápidamente los que ya estaban previstos?

No basta con responder que faltaba presupuesto. Es necesario investigar las fechas de identificación de cada necesidad, aprobación, licitación, contratación y puesta en servicio.

Y mientras los costes de restricciones técnicas está incrementándose anualmente:

Gráfico. EE

C) La planificación anterior se centró tanto en la generación que no ha permitido el crecimiento de la demanda. Esto ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos, así como la electrificación de algunos sectores por falta de potencia. La demanda es, además, necesaria para mantener la viabilidad económica de las inversiones renovables.

D) Se pretende cerrar las nucleares de forma precipitada de forma dogmática y no pragmática.

Y ahora la duda sería por qué no se hizo. La duda es si esto se sabía o los técnicos no se dieron cuenta. Porque la ciudadanía se plantea si es posible que los técnicos son o no competentes. Veamos algunos ejemplos de lo que pasó:

En mayo de 2026, la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, reconoció en el Congreso el retraso excepcional en la actualización del procedimiento de operación 7.4, relativo al control de tensión.

La cronología es significativa:

2020: Red Eléctrica solicita modificar el procedimiento.

2021: Se tramita una propuesta de actualización con alegaciones del sector.

28 de abril de 2025 : Ocurre el apagón sin que estuviese implantado el nuevo marco de control continuo de tensión .

: Ocurre el apagón sin que estuviese implantado el nuevo . 2025-2026: se aprueban y desarrollan las nuevas reglas para ampliar la participación de las renovables.

Este retraso es especialmente relevante porque, con un código de red adecuado, una instalación fotovoltaica puede contribuir al control de tensión mediante sus inversores, sin necesidad de disponer de inercia mecánica.

Por tanto, el retraso regulatorio pudo limitar la disponibilidad de recursos que ya estaban físicamente conectados al sistema. Si bien es cierto siendo riguroso que eso no demuestra, por sí solo, que su incorporación hubiese evitado el apagón.

El informe de la Comisión de Investigación del Senado, publicado en abril de 2026, recoge que REE había identificado desde 2023 problemas crecientes de sobretensiones. También menciona un incremento del 367% de determinados episodios entre 2021 y 2023, así como advertencias recogidas en la documentación de Redeia de 2024. Está documentado que existían problemas de control de tensión, retrasos de inversión y una adaptación regulatoria incompleta.

A esto deberíamos sumar que diferentes sectores dentro del operador del sistema ya alertaban de la necesidad de disponer de más herramientas o elementos de control para mantener la estabilidad.

Es decir que se sabía lo que se debía hacer. Se conocía el riesgo. Se tenía solución técnica. Pero no se hizo. Y España se sumió en la oscuridad con millones de euros de pérdidas, con la pérdida de vidas humanas y hasta la fecha cero responsables.

Se apresuró a culpar a las fotovoltaicas del apagón. Pero se demostró que hicieron lo que ese código de red “no actualizado” les decía que hicieran. Se dejó caer la opción de ciber ataque, aunque se desmintió tan rápidamente como se insinuó, se culpó a las empresas eléctricas y así hasta que el informe gubernamental del 17 de junio de 2025 confirmó que “el apagón tuvo un origen multifactorial y que el sistema mostró una capacidad insuficiente de control de tensión durante el incidente. Identificó tanto limitaciones de programación de generación síncrona como respuestas inadecuadas de algunas centrales que debían regular tensión.”

Resumen: culpa de muchos, no se sabe de quienes y responsabilidad de nadie. Un error puntual (de nuevo me recuerda a los trenes) Pero queda meridianamente claro que el sistema no era estable.

Mi conclusión técnica:

Hay tres afirmaciones que considero suficientemente respaldadas por los datos:

Primera: España ha aumentado rápidamente su generación renovable, especialmente fotovoltaica, mientras que la adaptación de las infraestructuras de control de tensión y de los procedimientos operativos ha acumulado retrasos documentados.

Segunda: La CNMC ha cuestionado expresamente el bajo grado de ejecución de determinadas inversiones de Red Eléctrica. Esto constituye una crítica institucional, no simplemente una opinión de empresas del sector o de partidos políticos. Y aquí la critica no sería justo hacerla únicamente contra red eléctrica pues aquí entran muchos organismos encargados de autorizar dichos proyectos. Hay que ser justo a la hora de apuntar responsables.

Tercera: La MAP-3 aprobada en 2026 confirma que existe una oportunidad económica considerable para reducir la dependencia de los ciclos combinados en la prestación de determinados servicios técnicos.

En España hemos sido capaces de incorporar decenas de miles de megavatios renovables en pocos años, pero no hemos adaptado con la misma velocidad todos los mecanismos que permiten operar ese nuevo sistema eléctrico. La propia CNMC ha documentado retrasos en infraestructuras de control de tensión y en la actualización regulatoria. La cuestión no es si las renovables son buenas o malas(son buenas sin ningún lugar a dudas para el bolsillo de todos los españoles), sino por qué las infraestructuras y las reglas necesarias para integrarlas eficientemente no han avanzado al mismo ritmo.

Y esto nos lleva a la madre de las preguntas: ¿por qué no se hizo?

Aquí es cuando la ideología se impone a la tecnología. Cuando marcamos el camino a seguir centrados en las ideas políticas, en el rendimiento político las cosas fallan. Queríamos presumir de potencia renovable instalada, de emisiones a la atmósfera de CO2 evitadas o de precios baratos de energía en la factura sin sobre costes del sistema de los equipos necesarios para dar estabilidad.

No entendimos que ahorrar X€ en la factura bien justifica un coste de invertir 20 veces menos en infraestructuras. De hecho, ahora estamos pagando por un sistema de funcionamiento con unas restricciones técnicas que siguen creciendo cada año hasta los 4.800 millones este 2026. No se entiende.

Como dijo Séneca: "No hay viento favorable para quien no sabe dónde va".

La respuesta es que ese camino lo deben marcar los técnicos, profesionales, expertos ajenos a la política en base a evidencias técnicas. A propuestas basadas en la tecnología, no en ideología. En un camino que seguro necesitara de pequeñas correcciones con los años, pero no dependiente de la ideología política. Y ese camino “resistirá” los cambios de gobierno normales en una democracia sana. Porque la política tendrá que hacer matices y poner medidas que interfieran ligeramente en los planes, pero siempre con el camino claro, la seguridad del sistema garantizada y con el servicio de calidad y seguridad al ciudadano como objetivo principal.

Y esto es lo que los ciudadanos reclaman. Esto es lo que un país que paga religiosamente sus impuestos exige a la clase política. Esto es lo que un país como España se merece.

NO podemos permitirnos perder esta oportunidad de tener un sistema energético competitivo que ya está dando muestras de su potencial con el atractivo que supone para las inversiones exteriores.

Y sí, como decía al principio, extrapolamos esto al sector ferroviario, se consigue un servicio puntual, seguro y una vez más líder y referencia mundial.

Pero que nadie dude que los profesionales de España están al nivel. Tanto ADIF como el MITECO o REE tienen grandísimos profesionales. Expertos y aplicados profesionales que lo único que están esperando es que se les escuche.

La política es necesaria, y es buena en una democracia que se precie, pero no perdamos de vista que el objetivo es servir al ciudadano. No al que te vota sino a todos. Y si las decisiones se basan en estos criterios técnicos difícilmente podremos tener resultados que acaben por no satisfacer a nadie.

El 29 de noviembre estamos convocados a votar. De esos comicios saldrá un gobierno nuevo. Con continuidad o con cambio España lo que espera es que, en todos estos sectores donde los técnicos (ingenieros, profesionales sanitarios o del sector jurídico, expertos en fuerzas y cuerpos de seguridad del estado etc.) puedan marcar el camino en base a criterios objetivos no dogmatizados y donde el ciudadano sea, como siempre debería haber sido, el centro de las decisiones.