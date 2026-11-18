Quería que se acordaran de él. Eso confesó el hombre que había prendido fuego al templo de Artemisa, en Éfeso, el año 356 antes de Cristo. Que sí, que ya estoy de nuevo hablando de cosas helenas.

Supérenlo.

Ardió la madera del techo y, con ella, el templo de una diosa que, por lo que sea, esa noche tenía guardia en otra parte.

Los efesios lo castigaron donde duele: prohibieron pronunciar su nombre.

Casi todos obedecieron. Valerio Máximo, en tiempos de Tiberio, historió sobre el incendio, callándose el nombre, el muy obediente. Pero Teopompo, un historiador de la época, se pasó la prohibición por el forro y lo puso por escrito, repitiéndolo Estrabón más tarde. Solo hace falta uno que te recuerde.

El nombre prohibido era Eróstrato. Y aquí me tienen, más de dos mil trescientos años después, haciéndole el trabajo a un pirómano.

Ahora, abran el Eclesiastés, hermanos, por el capítulo primero: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Y unos versículos más abajo, que no hay memoria de lo que pasó ni la habrá de lo que venga.

Con todo el respeto al pater, se equivocó. Memoria hay. Lo que pasa es que la reparte un sorteo, y el sorteo no elige a quien lo merece. A veces le toca al tonto del pueblo.

Hagan la cuenta, que es corta y, si me permiten, jode y ubica. El Population Reference Bureau calcula que en los últimos doscientos mil años han nacido unos 117.000 millones de personas. El proyecto Pantheon, del MIT, en su versión de 2016, contó a los que se han agarrado a la memoria en más de veinticinco idiomas de la Wikipedia, y le salieron 11.341. Una de cada diez millones, cien veces más difícil que acertar el Gordo con un décimo.

Eróstrato está en la lista (en treinta y un idiomas, para más inri). Quersifrón no está. ¿Qué quién era ese señor del que usted me habla? El arquitecto del templo que el pirómano quemó.

Toma pirueta.

Que se acuerden de uno tampoco es importar, por supuesto. Eróstrato lleva casi veinticuatro siglos en los libros de historia y no cambió nada. El templo lo levantaron otra vez y ese sí entró en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo.

Shelley publicó “Ozymandias” en 1818: dos piernas de piedra sin tronco en mitad del desierto, una cara rota medio hundida en la arena y, en el pedestal, un rey que avisa: mirad mis obras, poderosos, y desesperad. Alrededor, nada. Lo escribió en una especie de pique con su amigo Horace Smith, que hizo otro soneto sobre la misma estatua. ¿Se lo sabe usted? Pues eso.

Hoy el pedestal es más modesto. Instagram borra las historias a las veinticuatro horas, a menos que uno las guarde como destacadas, que es el pedestal de Ozymandias con un circulito encima.

Y en la cultura, con alfombra y canapé. Dígame sin mirar el móvil quién ganó el Planeta en 1987. (Juan Eslava Galán. El finalista era Fernando Fernán Gómez, del que sí se acuerda usted, y no por la novela.) Todo está escrito, ya lo sé. Otra cosa es quién se acuerda.

Lean esto ahora con voz de párroco crepuscular, que ya verán que gana:

En verdad en verdad os digo: meted la historia de la Tierra en un solo día. Unos 4.540 millones de años en veinticuatro horas. El Homo sapiens aparece con sus trescientos mil años a menos de seis segundos de la medianoche. La escritura, con unos cinco mil, ocupa la última décima de segundo. Ahí dentro caben Éfeso, Shelley, el Planeta y este periódico, en lo que tarda usted en parpadear.

La Tierra sí se va a enterar de que estuvimos. Le dejaremos en las rocas una raya de plástico, hormigón y hollín. Sin un solo nombre.

No importamos nada.

En Valencia hacemos como que lo hemos entendido. Cada 19 de marzo quemamos un año de cartón piedra y corcho blanco, y antes, en la Exposición del Ninot, el público salva dos ninots de las llamas. En 2026, el infantil fue el de Espartero-Ramón y Cajal, con 9.190 votos de 53.661. Está en el Museo Fallero desde agosto, como Eróstrato en la lista del MIT. Los demás, ceniza en el asfalto y camión de la basura.

Usted, que también puede votar, ya sé cuál salvaría. El ninot que tuviera su cara, aunque fuera el más feo de la exposición.