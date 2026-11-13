Vivimos tiempos extraños. O, al menos, muy diferentes a los que habíamos vivido desde que la democracia se instaló en nuestro país. Y es que la política, que en otra época era algo serio y sesudo, se ha convertido en todo un espectáculo antes, incluso, de que haya comenzado la campaña electoral.

La verdad es que ya podíamos intuirlo. El cada vez más intenso ambiente de crispación y los numeritos con los que nos obsequian los líderes mundiales ya podían habernos anticipado de lo que iba a pasar. Y, como todo lo que podía pasar, ha pasado.

No voy a entrar a juzgar sobre si esto es bueno o es malo. Ni siquiera creo que lo sepan los diferentes candidatos y candidatas hasta el día en que se conozcan los resultados electorales, pero tal vez se nos esté yendo la cosa de las manos.

Pensé que nunca diría esto, pero casi añoro los tiempos en que la política era algo aburrido. Se trataba de unos señores y señoras muy serios, hablando de cosas muy serias en programas muy serios. O, como mucho, de otros señores y señoras igualmente serios haciendo debates serios sobre las cosas serias que habían dicho los señores y señoras serios que mandaban o aspiraban a hacerlo.

Ahora, sin embargo, las personas que se dedican a la política, especialmente aquellas que aspiran a salir elegidas en las urnas, se nos aparecen en el momento menos pensado y en los programas menos esperados. Sean debates televisivos, informativos, programas de entretenimiento y, el día menos pensado, concursos y hasta en programas de corazón. Tiempo al tiempo.

Y la verdadera pregunta es ¿hay que ser equidistante y dar la misma cancha a todo el mundo, digan lo que digan y hagan lo que hagan? Pues me lo sigo preguntando y no encuentro respuesta, que dependerá del carácter público o privado de la cadena y de la dirección de los programas de que se trate, pero creo que hay algo que no se puede pasar por alto.

Y ese algo se llama respeto. Hay que respetar a los demás candidatos y hay que respetar las instituciones, porque no todo vale. La libertad de expresión no puede ser un paraguas infinito en el que todo cabe, porque el paraguas acabará rompiéndose si lo cargamos con demasiado peso. Y eso es lo que me da la sensación de que está pasando.

Dicho sea, por supuesto, con todos los respetos, que no quiero pecar de usar la ley del embudo y no aplicarme aquello que predico para los demás.

La cuestión es que, si esto es lo que está pasando antes de que la campaña electoral dé el pistoletazo de salida oficial, con su anticuada pegada de carteles y toda su parafernalia, no sé qué será cuando esté en pleno apogeo. Me pongo a temblar solo de pensarlo.

En cualquiera de los casos, con tanto divertimento y tanto espectáculo, parece que estamos olvidando lo que realmente importa. Y lo que importa no es otra cosa que nuestro futuro.

Tenemos que decidir en las urnas quién nos va a gobernar y quién nos tiene que representar en el Parlamento, y esa no es cuestión de ser más o menos simpático o lograr unos índices de audiencia más o menos elevados.

Hemos de decidir quiénes harán -o desharán- las leyes que van a regir nuestras vidas durante los próximos años, y eso no es cosa de broma. Es algo tan serio como aquellos debates serios en que señoras y señores serios respondían a preguntas no menos serias de los que hablaba antes.

Así que, más allá de divertimentos, de anécdotas o de bromas, pensemos en lo que está en juego. Que no es poca cosa.