Con el miedo por delante

Cuando el miedo sustituye a la convicción, resulta difícil distinguir entre el éxito de una convocatoria y la ausencia de libertad para actuar con normalidad.

Hay una diferencia enorme entre cerrar un comercio porque uno quiere secundar una huelga y hacerlo porque tiene miedo a lo que pueda suceder si decide levantar la persiana. Y esa diferencia, que algunos parecen empeñados en ignorar, es precisamente la que debería llevarnos a reflexionar sobre el verdadero alcance de la huelga general de este 11 de noviembre.

La jornada deja una imagen que merece algo más que los titulares triunfalistas de sus convocantes. En el comercio, el seguimiento ha sido muy reducido, con un seguimiento de apenas entre un 3% y un 4% de los trabajadores.

Sin embargo, hemos vuelto a ver establecimientos cerrados, persianas bajadas y negocios que han interrumpido su actividad. ¿Cuántos de esos cierres responden realmente a la convicción de los comerciantes y cuántos al temor a los piquetes, a los incidentes o a las consecuencias de mantener abierto el negocio?

Cerrar por voluntad propia es ejercer un derecho. Cerrar porque uno teme lo que pueda pasar si no lo hace es otra cosa muy distinta. Basta con echar la vista atrás para encontrar una imagen prácticamente idéntica.

El sábado 31 de octubre, ante las convocatorias de Blocus y las amenazas de disturbios y saqueos, numerosos comerciantes del centro de Valencia tuvieron que proteger sus escaparates, adelantar el cierre y renunciar a una jornada comercial por miedo a los actos vandálicos. No lo hicieron por simpatía hacia quienes convocaban aquellas acciones. Lo hicieron para proteger sus negocios y a sus trabajadores.

Ahora, con motivo de este esperpento de huelga general, algunos han tenido que volver a bajar la persiana. Las circunstancias no son las mismas, ni tampoco deben confundirse una convocatoria sindical y las amenazas de violencia de un movimiento que promueve disturbios. Pero hay un elemento común entre ambas: el miedo condicionando la libertad de quienes quieren trabajar con normalidad.

Una huelga debería medirse por la adhesión libre y voluntaria de los trabajadores, no por el número de persianas que aparecen bajadas ni por la capacidad amedrentadora de determinados piquetes para impedir que otros ejerzan su derecho a trabajar.

Esta previsible reacción al miedo trasciende lo estrictamente laboral y conecta con una forma de entender la política que estamos viendo también en el debate nacional.

Pedro Sánchez y el PSOE afrontan el reto de mantener una mayoría parlamentaria y conseguir una nueva investidura en un escenario de enorme fragmentación. Y buena parte de su discurso político gira alrededor de una advertencia recurrente: lo que puede suceder si gobierna la derecha.

La izquierda presenta cada posible cambio político como una amenaza. Se invoca el miedo a los retrocesos, a la pérdida de derechos, a la involución y a escenarios que se dibujan como inevitables si los ciudadanos optan por una alternativa distinta a la que ellos ofrecen.

Es legítimo advertir sobre las consecuencias de las propuestas de los adversarios y forma parte de la confrontación democrática, pero merece una reflexión distinta cuando se pretende convertir esa advertencia en el argumento central para conservar el poder.

Una mayoría parlamentaria no debería sostenerse sobre el temor a lo que pueda venir, sino sobre el balance y la confianza que genera lo que se ha hecho y, sobre todo, lo que se propone hacer.

La política no puede convertirse en una sucesión de amenazas, ni pretender que los ciudadanos elijan desde el miedo y no desde la libertad, el conocimiento y la comparación de proyectos.

Hay algo profundamente preocupante cuando un comerciante considera más seguro cerrar que trabajar, cuando un empleado teme acudir a su puesto y cuando un ciudadano siente que cualquier alternativa política se presenta como una catástrofe. Y la democracia consiste precisamente en lo contrario: en poder decidir sin coacciones, trabajar sin amenazas y votar sin miedo.

Esta es la verdadera lección de esta jornada. El miedo puede conseguir que una persiana baje, que una calle se vacíe o que alguien se lo piense dos veces antes de votar. Pero nunca debería ser el argumento para conseguir adhesiones, ni en una huelga ni en una investidura.

Carlos Gil es secretario general del PPCV