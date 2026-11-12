La presentación de los programas electorales, al igual que los debates entre los candidatos a dirigir el Gobierno de España deberían ser de obligado cumplimiento normativo, como ejercicio de transparencia, previo a la toma en consideración del sentido del voto, por supuesto, pero, y más importante aún, como asunción de compromisos de obligado cumplimiento medible en las urnas, que resulta incluso más fiscalizante que la aplicación de incumplimiento contractual en el ámbito jurídico.

Este ejercicio, al que se le teme en consideración de las posiciones en el ranking del momento, bien se le podría denominar madurez democrática, una toma de conciencia cuando se está llegando a la edad adulta.

Los gobernados no deberían ser privados ni de la lectura racional de las propuestas de gobierno ni de la confrontación de ideas, otra cosa distinta es la elección de cada ciudadano en particular con el seguimiento de proclamas, eslóganes e intervenciones varias, con relación al interés suscitado, tarea adjudicada, también, a los aspirantes.

En esto de la exposición de medidas los primeros en llegar han sido los populares, sorprendente en la forma, un cambio en el programa electoral que pasa de la tradicional enumeración de medidas al uso, que todo hay que decirlo, demasiado estaban tardando, del marketing político al más puro estilo americano sostenido desde la estrategia, en cuanto a la estructura, no a la organización de las “party platforms”, como se les denomina a los programas de los distintos partidos tras cruzar el charco.

Incluso la reseña al “Nosotros, los españoles” que contiene el programa del Partido Popular nos transporta a discursos escuchados en las series sobre el ejercicio del poder en Washington que empiezan o terminan con el “Nosotros, el pueblo” evocando a la propia constitución de EEUU.

Un cuidado “storytelling” desde la transición hasta la actualidad para titular como “Reconstrucción Nacional”.

Y, en el contenido la hipersegmentación como encaje de las peticiones más conocidas de los últimos años, como la reciente reivindicación de Policías Nacionales y Guardias Civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo, o la prisión permanente revisable para los criminales que hagan desaparecer a sus víctimas y los depredadores sexuales.

Algo más peligroso incluso para los propios la denominada regeneración democrática, con la independencia judicial, estatuto para el líder de la oposición, obligada convocatoria electoral tras dos prórrogas de los presupuestos, la refundación del CIS, RTV y EFE.

El guiño a VOX, tras la experiencia de los pactos, con la inclusión de la prohibición de la utilización del burka y el nigab en espacios públicos, pero marcando una distancia en lo que el partido a su derecha ideológica denomina “prioridad nacional” para acercarse al ala más moderada del conservadurismo con el arraigo y la integración real y efectiva.

Ceuta y ferrocarriles no se quedan en el aire.

Al nostre territori arriba amb l'emergència "Sin esperar a que se lo pidan", segons resa textualment, amb el Pla Nacional de l'Aigua, infraestructures, per a vertebrar el territori, el nou model de finançament i el fons d'anivellament transitori.