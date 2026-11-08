La caja negra del Peugeot

Hay coches que pasan a la historia por su velocidad, otros por su diseño, algunos por sus accidentes y otros que, como el 600, han marcado la historia de un país. El Peugeot 407 de Pedro Sánchez no destacó por ninguna de esas razones.

Era un coche corriente, de los que uno puede encontrarse cualquier mañana aparcados en cualquier calle de España. Sin embargo, aquel vehículo ha acabado convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de la descomposición de la política socialista.

En 2017, aquel Peugeot representaba la ambición de Pedro Sánchez por recuperar el liderazgo de su partido tras haber sido desterrado por los suyos. Casi una década después, su significado ha cambiado radicalmente.

Con independencia de que la Justicia determine la responsabilidad penal de cada cual, las investigaciones que afectan a antiguos colaboradores del presidente, como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, han vuelto a situar aquel vehículo en el centro del debate político.

A ellos se suma ahora Cristian Corvillo, vinculado a los desplazamientos de Sánchez durante las primarias de 2017, cuya reciente detención y posterior puesta en libertad ha reavivado las preguntas sobre el entorno de corrupción que acompañó a Sánchez en su regreso al liderazgo del PSOE.

Corvillo emerge ahora como protagonista en el denominado caso Koldo, y las sospechas del juez se centran en el papel que pudo jugar en las presuntamente ilícitas adjudicaciones de contratos de Adif, la gestora ferroviaria hoy en el centro de la polémica por los mortales accidentes de Urda y Adamuz.

Mientras el equipo que ayudó a Sánchez a llegar a lo más alto del PSOE está en la cárcel, en libertad provisional o detenido por, presuntamente, repartirse las mordidas de la adjudicación de obra pública, Adif racaneaba con la seguridad de la vía ferroviaria.

Y, a pesar de que Sánchez y sus defensores mediáticos han tratado de presentar su relación con Cristian Corvillo como «anecdótica» —como dijo antes de Leire, de Koldo o del propio Ábalos, al que llegó a describir como «un gran desconocido»—, la hemeroteca lo deja al descubierto una vez más. Fue en Córdoba, en 2017, durante un acto político en el que agradeció a su equipo el apoyo prestado: «Gracias a vosotros, a vuestro trabajo silencioso, no conocido. Gracias a Teba, a Cristian, a Alfonso, a Carmen, a Rocío…».

Ese Cristian al que se refería Sánchez era Cristian Corvillo, su chófer durante aquellas primarias. Parece que cientos de horas juntos no pueden verse con tener un conocimiento insignificante de alguien.

Qué pena que aquel Peugeot no llevara una caja negra. Quizá nos habría permitido reconstruir sus viajes, conocer las conversaciones de sus ocupantes y despejar muchas incógnitas de aquella etapa. Lo que comenzó como el símbolo de una reconquista política se ha convertido en el símbolo de las sospechas de corrupción, los presuntos amaños, los tratos de favor, las prebendas y las acusaciones de chantaje que han sacudido al entorno del presidente desde hace una década.

Y es que, viendo la relevancia que un simple coche ha terminado adquiriendo en la historia de todo un país, quizá el único pasajero que todavía queda fuera de ese particular repóquer de ases debería empezar a poner sus barbas a remojar.

Nando Pastor es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes