Hace mucho tiempo, cuando yo era todavía una adolescente, emitían por la televisión -la única televisión que había- una serie que me encantaba, llamada Norte y Sur, que contaba desde los dos bandos la Guerra de Secesión en Estados Unidos.

Salía en ella un Patrick Swayze jovencísimo, el mismo que luego nos encandilaría con su inolvidable baile en Dirty Dancing y no sé si por eso, porque entonces todo el mundo veía lo mismo por razones obvias o por todos sus valores estéticos y narrativos, todavía me acuerdo de ella.

Como también me acuerdo de Azules y grises, otra serie de la misma época ambientada en el mismo tiempo y lugar. Y, por alguna razón, ese título ha acudido a mi memoria en estos días.

Estaba escuchando, entre boquiabierta y esperanzada, los resultados de las últimas elecciones en Norteamérica, y me resultó curioso que el locutor se refiriera a ello como la llegada de una ola azul, color que representa a los demócratas frente a los republicanos de Trump, de color rojo, en cierto modo al contrario de lo que sucede en nuestro país con el color que identifica a los dos partidos mayoritarios.

Así que, para evitar confusiones, he decidido titular a este texto como azul contra naranja, por contraposición del color de los demócratas con el pelo color Dorito del presidente Trump.

No obstante, y aunque pueda parecerlo, no pretendo hacer crítica política. Entre otras cosas, porque carezco de un conocimiento suficiente de la realidad norteamericana para entrar en detalles, pero creo que merece la pena reflexionar sobre el bofetón electoral que se ha llevado el señor que cree que todo lo puede.

Y es que esa propia América con la que tanto se le llena la boca ha decidido decir "basta". Y eso es, desde luego, una buena noticia que merece ser celebrada y comentada.

La sociedad norteamericana ha decidido decir basta, con la simple y a su vez compleja acción de introducir su voto en una urna. Ha dicho basta a la megalomanía de un tipo que solo piensa en sí mismo, en su poder y en su cartera.

Ha dicho basta al belicismo de un presidente al que no le duelen prendas en meterse en cualquier guerra, cueste lo que cueste a los de dentro y a los de fuera. Ha dicho basta al racismo y la xenofobia de quien desprecia y deja en la indigencia a miles de sus propios ciudadanos y ciudadanas por el hecho de tener un color de piel o un acento distinto al suyo.

Ha dicho basta al egoísmo y los caprichos de quien se enfurruña porque no le dan un premio que de ningún modo merece y que toma medidas contra quien le critica. Y ha dicho basta, en definitiva, a quien entiende que el bien público no tiene ninguna importancia al lado de su propio bien y que su "American first" era en realidad "Trump first".

Como decía antes, esta bofetada electoral me devuelve un poco la esperanza. Me hace creer que otra realidad es posible y que al presidente de pelo naranja le han dado donde más le duele, en el apoyo de sus paisanos.

Ahora solo queda esperar a ver cómo reacciona, aunque podemos temer cualquier cosa. Entre ellas, que cuestione la legitimidad de las urnas y hable de pucherazos o de fraudes, algo que doy por seguro.

Pero, de momento, la ola azul ha ganado al naranja del peinado de un presidente cuyas iniciativas daban demasiado miedo. Ojalá esas iniciativas y ese miedo sean pronto cosas del pasado.