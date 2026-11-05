¿En qué momento se ha aceptado que un acto democrático se "venda" como extraordinario?

Una democracia madura requiere de asunción de responsabilidades, políticas, claro, para las judiciales ya está la Administración de Justicia, con sus tempos y sus procesos, a los que se les debe máximo respeto, y, a ser posible, algún día, libre de injerencias, para que la división de poderes sea algo más que un texto escrito, pero esto requiere de muchísimos más espacios que el que se contiene en un artículo de opinión.

El ejercicio del cargo político lleva consigo responsabilizarse de la causación de cualquier daño o perjuicio, tanto por acción como por omisión, y no solo de los propios, obviamente, sino, y, muy especialmente, de los cometidos por los que se encuentran bajo el paraguas del mandato, la obligación es de responder frente a terceros como unos padres lo hacen de sus hijos menores.

Dicho esto sin intención de confundir con modelos de políticas estatales paternalistas, solo para esclarecer que aunque en el día a día de un ministro no se pongan vías ni se dirija el tráfico ferroviario sí se responde de lo que está bajo su única y exclusiva responsabilidad.

Y, por supuesto, sin obviar las responsabilidades por la falta de inversión y mantenimiento, sino todo lo contrario, ahí es precisamente donde se encuentra la respuesta a las consecuencias de la falta de presupuestos y la carencia de acciones más allá del posteo marketiniano.

En palabras del propio presidente del Gobierno, que la pasada semana venían resaltadas: "No es asumible dos accidentes de tren en el mismo año".

Tras una más larga comparecencia para explicar los noes de una dimisión que para dimitir, la decisión, al parecer unilateral del ministro de Transportes, ha servido de trampolín argumentario para que, de nuevo, desde el privilegiado escenario que otorga el Palacio de la Moncloa, se alaben las bondades del que ahora pasa a ser el ejemplo a seguir, después de dos accidentes ferroviarios donde han perdido la vida 115 personas.

La dimisión, ya esperada, por estrategia, y no por ello menos sorprendente, sobre todo en las formas, debió producirse tras el accidente de Adamuz, y, no siendo así, nunca después de apuntar con el dedo acusador, filtración de voz mediante, contaminando los hechos con la única intención de desviar la atención para alejarla de la falta de gestión.

La confianza en el transporte ferroviario no se recupera de la noche a la mañana, como tampoco la que atañe a las instituciones que ahora se encuentran en tela de juicio por no ser capaces de garantizar ni tan solo la seguridad, una grieta abierta para la entrada masiva de mensajes antisistema que amplían el altavoz de la polarización.