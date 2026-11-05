Los bancos ya solo sirven para sentarse.

Roma, año 621 ab urbe condita. Asamblea en el Capitolio.

Asunto: el tribuno Tiberio Graco, que ha repartido tierras y quiere repetir en el cargo.

(Rumores. Protestas).

(Los senadores, reunidos en el templo de la Fides, salen detrás de Nasica, el pontífice máximo).

(La multitud rompe los bancos).

(Alguien da el primer golpe con la pata de uno).

(Golpes).

(Los cuerpos, al río).

Se levanta la sesión.

Así lo habría anotado un taquígrafo de nuestro Congreso. En el Diario de Sesiones todo cabe si es entre paréntesis. El taquígrafo no opina: un abucheo y un tribuno muerto a palos ocupan una línea cada uno, escritas igual.

No me invento, sin embargo, que los senadores romanos rompieron los bancos y se amenazaron con las patas. Plutarco habla de ello en la vida de Tiberio. El primer golpe lo dio Publio Satureyo. Teniendo compañeros de bancada así, quién quiere enemigos, ¿verdad?

Conviene tener a Tiberio a mano cada vez que alguien suspira estos días que la política está crispadísima, que se ha perdido el respeto, que esto antes no pasaba. Lo dicen como si hubiera existido una edad de caballeros que discrepaban sin despeinarse la toga.

Noventa años después del incidente de los bancos, Cicerón le dedicaba a Marco Antonio unos discursos feroces, las Filípicas. Colgándolas en la tribuna de oradores. Dion Casio añadió que Fulvia, la mujer de Antonio, le atravesó la lengua con los alfileres del pelo: hoy lo más afilado que le entra a un orador en la lengua es un piercing de moderne.

(Silencio en la tribuna de oradores).

España, 1870. Enrique de Borbón, duque de Sevilla y primo de la reina destronada, llama “hinchado pastelero francés” al duque de Montpensier, que aspiraba al trono. Más allá de la maravilla del insulto, no lo soltó en caliente en un hemiciclo: lo firmó en un artículo.

Llegaron a batirse en duelo. Como buenos inútiles, los dos fallan su primer disparo. El segundo disparo de Montpensier mata al español. Un consejo de guerra resuelve el asunto con un mes de arresto. Un mesecito a la sombra por matar a un duque. Y tan panchos. El pastelero francés tenía guasa…

(Risas).

En 1856, el senador Charles Sumner pronunció en Washington un discurso contra la extensión de la esclavitud a Kansas. Atacó, de paso, a un senador del Sur, pariente de Preston Brooks. Días después, Brooks, diputado por Carolina del Sur, lo apalea al entrar al Senado a garrotazos. Le mandaron cuatro bastones nuevos, para que no tuviera pérdidas, claro. El tipo dimitió, y en cuestión de semanas lo vuelven a elegir en un ejercicio de democracia de olé.

(Aplausos).

Y aquí estamos, escandalizados porque alguien ha dicho una palabra fea en el Congreso. En las peores tardes, el Diario de Sesiones recoge “Rumores. Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben”. Se oye mucho y se entiende poco, pero nadie se levanta del escaño con una pata en la mano.

Los bancos ya solo sirven para sentarse.

En la cámara, en campaña y como respuesta a la mediocridad en la catástrofe, vale solo mirar cómo se han comportado en los últimos días. El insulto que hoy nos escandaliza es la evolución políticamente correcta del garrotazo. Un diputado puede pasarse una tarde entera diciendo barbaridades y que no pase nada.

Que el daño se quede en la palabra es una conquista lenta y aburrida. Pero eso nos hace más mezquinos porque las ganas de cruzarle la cara a más de uno de sus señorías existen.

Lo que no ha cambiado está fuera de la cámara. A Brooks lo premió gente que no estaba en la sala: unos le mandaron los bastones y sus votantes le devolvieron el escaño. Y eso es peligroso. Jalea el jaleo el que vive a la contra porque es tan simple que no sabe vivir sin crítica.

Hoy el aplauso de ese tipo de ciudadanos se mide en vídeos compartidos y en cortes de treinta segundos. Y, claro, ante tamaña desnudez moral, lo que nos queda a los cuerdos es irnos a la mierda.