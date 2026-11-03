Del apagón al accidente de Urda

Después del apagón del 28 de abril de 2025 en España, lo primero que se dijo desde el Gobierno de España, a través de su presidente, además de sembrar la duda con un posible ciberataque, fue que la culpa era de las fotovoltaicas que se desconectaron del sistema.

Como ingeniero, quedé atónito; como ciudadano, perplejo.

Meses después, el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, publicado el 17 de junio de 2025, concluyó que el apagón tuvo un origen multifactorial y se produjo por una pérdida de control de tensión.

Esa falta de control fue la que hizo que la tensión subiera por encima de niveles que provocaron la desconexión de las instalaciones fotovoltaicas y, posteriormente, de todas las fuentes de generación, porque así debe ser.

Las instalaciones se desconectan no solo para protegerse, sino porque así lo establece el Código de Red. Las que utilizan tecnología de inversor lo hacen con mayor rapidez debido a su menor inercia.

Nadie discute que la desconexión generó todavía un mayor descontrol de la tensión. Pero cuando se afirma que las fotovoltaicas provocaron el "empujón final”, no se explica que el problema venía de antes y que estas instalaciones hicieron lo que el sistema les ordenaba hacer.

Esta forma de proceder del Gobierno -realizando acusaciones en menos de 12 horas desde la restauración total del sistema- recuerda a lo sucedido tras el accidente de Urda. Con la información justa, ya se está orientando la opinión pública hacia un culpable parcial y sesgado que, aparentemente, aleja la responsabilidad de los verdaderos responsables.

El caso es que, cuando no se ha realizado una adaptación adecuada de los sistemas de control al nuevo sistema eléctrico -basado en un mix español con alta penetración de energías renovables-, se culpa del apagón a un actor que participó en la cadena de acontecimientos. Pero es absurdo pensar que, por sí sola, esa circunstancia fue la causante, como más tarde se ha demostrado.

En el caso ferroviario, que tristemente ha acabado con 69 víctimas mortales, se ha lanzado desde el Gobierno un modus operandi similar: filtrar -lo que supone, en sí mismo, un delito para quien lo haya hecho- unos audios que incriminan de forma parcial y sesgada a un funcionario.

Es muy posible que este haya sido un eslabón más de la cadena de fallos. Pero parece injusto que, apenas unas horas después del accidente y con escasa información, se intente culpar de nuevo a alguien que estaba inmerso en la fatal cadena de sucesos que desembocó en la tragedia.

Debemos saber, antes de juzgar, si el responsable contaba con las herramientas adecuadas para hacer su trabajo -algo que pongo en duda-, si esa forma de operar lleva meses o años siendo habitual -de ahí la tranquilidad con la que se da luz verde a circular sin limitación de velocidad-, si las pantallas mostraban la información adecuada sobre la ubicación del Iryo, entre otras cuestiones, o si el operario confiaba en que alguna otra barrera de seguridad detendría el tren en caso de demorarse el arranque del Iryo.

La fotovoltaica, el corte de Francia para protegerse de España, la falta de potencia de respaldo, la falta de planificación para el control de tensión en días del año que históricamente generan poca demanda y mucha reactiva en los conductores -lo que propicia subidas de tensión-, junto con elementos que desconocemos, como la política interna de intentar alcanzar cifras récord de energía renovable en el mix -igual que podría ser la política de que no haya trenes parados, menos aún en campaña electoral-, pueden ser actores del apagón.

Pero la realidad es que, si se hubiera adaptado el sistema a este mix energético, la fotovoltaica habría estado disponible para ayudar a superar la situación, como ya ocurre en otros sistemas, como el sur de Australia, Reino Unido o Texas. Es decir: lo que falló fue la planificación y los medios.

Y en el caso del triste y doloroso accidente de Urda, todo apunta a que es el mismo caso y, además, la misma forma de proceder tras la catástrofe.

Se culpa a un actor puntual de toda la cadena, sin reconocer que lo que faltan son sistemas de seguridad actualizados; nuevos sistemas de comunicaciones más robustos que eviten las 170 desconexiones anuales del sistema LZB; sistemas redundantes de comunicaciones que impidan que esto suceda; mecanismos automáticos que apliquen controles secundarios; y mecanismos que impidan que una decisión humana pueda ser contraria a la seguridad por error o por falta de información.

Como ingeniero, he realizado muchas maniobras en subestaciones de alta tensión y les aseguro que existen muchos filtros para impedir que se realice manualmente una maniobra que pueda provocar un problema eléctrico. No entiendo que esto no se haga en los trenes, con tantas vidas en juego.

Tendrá el operador la responsabilidad o culpa que dicte la investigación. Pero aquí y ahora podemos afirmar que, si las herramientas hubieran sido apropiadas, incluso ante un fallo que no debería haber sucedido con el sistema LZB, un operador no habría cometido el error de dar paso al tren, ocasionando el accidente que, por otra parte, pudo haber involucrado a cuatro trenes y no solo a dos, como se ha conocido.

Todo esto, suponiendo que haya sucedido así, pues estos audios son una muestra sesgada y descontextualizada de lo que ocurrió exactamente en ese entorno de circunstancias.

La tecnología existe. La necesidad de actualizarla se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por expertos, operadores, maquinistas y empresas. Pero no se ha hecho nada.

Ni se escucha ni se actúa. Y las consecuencias son tristes.

En esta ocasión no se han apagado las casas de los españoles: se han apagado 69 vidas.

Manuel Argüelles es ingeniero industrial y ex director general de Energía y Minas.