Ni asumible ni soportable

Un país no puede acostumbrarse a las tragedias. No puede resignarse a que las crisis se sucedan, las preguntas se acumulen y las respuestas lleguen tarde o no lleguen nunca.

Cuando falla la seguridad, cuando la violencia ocupa las calles o cuando una infraestructura esencial se convierte en motivo de temor, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que declaraciones solemnes y promesas de investigación. Tiene derecho a saber qué ha ocurrido, qué se está haciendo y quién asume la responsabilidad.

La pregunta va mucho más allá de qué está pasando en España. Lo que los españoles nos preguntamos es: ¿hay alguien al mando?

En apenas nueve meses, dos accidentes ferroviarios han golpeado a nuestro país. Adamuz y Urda son ya nombres asociados al dolor de decenas de familias y a una profunda preocupación por la seguridad de nuestras infraestructuras.

Tras las 115 personas que han perdido la vida, hay una historia, una familia destrozada y un daño irreparable. Pedro Sánchez ha reconocido que sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año no es asumible. Sin embargo, no basta con reconocer la gravedad.

Hay que esclarecer sus causas, explicar qué medidas de prevención existían, determinar qué pudo fallar y, sobre todo, establecer de inmediato las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. Y, por supuesto, asumir las responsabilidades que correspondan. No solo las judiciales, que aunque firmes son más lentas, sino las políticas, que pueden y deben ser inmediatas.

Es un bochorno que la seguridad esté dependiendo de la suerte. Las preguntas sobre el funcionamiento del sistema ferroviario, su mantenimiento y la gestión del Ministerio de Transportes son más que legítimas. Es totalmente inadmisible echar las culpas a un trabajador e intentar manipular a la opinión pública de manera torticera.

La determinación de las causas corresponde a los investigadores, pero la obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos corresponde a los responsables públicos. Y esa exigencia de responsabilidad no se limita al ferrocarril.

La crisis migratoria de Ceuta, los episodios de violencia y vandalismo registrados en Barcelona y Bilbao y los conflictos derivados de la ocupación prolongada de espacios públicos plantean cuestiones distintas, pero comparten una necesidad: respuestas claras y transparencia.

Lo ocurrido en la red ferroviaria va mucho más allá de dos accidentes mortales. Se ha convertido en la certificación de una realidad mucho más preocupante: la sensación de que España ha dejado de funcionar como debería.

Y la inmensa suerte que tiene un Gobierno inútil, acorralado por las negligencias y la corrupción, es que enfrente tiene una oposición que, lejos de hacer sangre -y motivos tiene-, tiene la grandeza de mirar por encima del cálculo partidista y anteponer, ante todo, el interés de nuestra nación.

Mientras España vive momentos de enorme gravedad, mientras nuestras fronteras son asaltadas, mientras la violencia se apodera de nuestras calles y más de un centenar de españoles pierden la vida en tragedias que exigen respuestas, su presidente parece vivir en otra realidad.

Se broncea al sol, baila, nos recomienda libros, nos ofrece vídeos haciendo running o se entrega a las declaraciones de amor. Todo parece tener cabida en su agenda menos la obligación de dar la cara ante un país que reclama explicaciones. No es una cuestión de gustos personales, de vacaciones o de aficiones. Es una cuestión de respeto y de responsabilidad.

Cuando nuestro país atraviesa semejantes circunstancias, la frivolidad deja de ser una anécdota y se convierte en un insulto. España no necesita un presidente convertido en protagonista de redes sociales o de los chascarrillos. Necesita un presidente que gobierne, que esté presente y que asuma la responsabilidad de sus actos.

La huida es el único nexo común en la actitud de Pedro Sánchez ante las distintas crisis. Estar al mando no consiste en ocupar un despacho o administrar los tiempos de la comunicación política, sino en gobernar, proteger y dar la cara cuando más se necesita. Y eso, hoy, es precisamente lo que España no tiene.

Carlos Gil es secretario general del PPCV