Hubo un tiempo, no tan lejano, en que un señor con cronómetro decidía que un candidato podía hablar once segundos y otro medio minuto. No es una boutade. La Junta Electoral, ese elemento magnánimo y eficaz lo consideró. Once segundos. Lo que tarda una persona (no muy lista) en atarse un zapato, repartido como una herencia entre adultos que aspiraban a gobernarnos.
Así eran los debates con los que nos criamos. El atril a una altura pactada para que nadie pareciera menos que otro. El plano de reacción prohibido no fuera a cazarse una mueca. El color del fondo negociado como se negocia un alto el fuego. Desde aquel primer cara a cara entre González y Aznar, en 1993, el debate televisado fue una coreografía blindada en contra del electorado. Todo medido, todo cronometrado, todo previsto para que no pasara nada.
Y no pasaba nada. Esa era la idea.
Treinta años después, los cuatro que aspiran a presidir España harán cola para sentarse en el pódcast de un youtuber. Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau (aunque esta última no le importe ni a sus electores. Y si te importa, tienes un problema, Mari Carmen)en The Wild Project.
Y antes de reírse del circo, lea usted las condiciones que ha puesto Jordi Wild, porque ahí está el vuelco. Sin preguntas pactadas. Quiere, dice, pillarlos a contrapié y saber qué piensan de verdad. Y promete tener a dos periodistas independientes fuera de cámara, con sus portátiles, verificando en directo cada dato que se diga.
Los que consumimos su contenido sabemos que uno de sus fuertes es querer quedar como más listo que sus entrevistados. Con Rodrigo Cortés y Reverte le costó. Con estos cuatro, me da que el próximo premio Nobel será él. Ojo, mérito suyo tan alto como demérito de los candidatos.
Esa lista de condiciones, punto por punto, es todo lo que el periodismo dejó de hacer. Un chico que se hizo famoso hablando de true crime y de monos acaba de reinventar la entrevista política que los profesionales habíamos pactado hasta matarla.
Nos ha salido gratis el espejo: para ver lo que fuimos, basta mirar lo que ofrece él.
Homero ya contó algo parecido. Y ahora no se hagan los sorprendidos de que hable de Homero.
En la Odisea, Menelao solo le arranca la verdad a Proteo agarrándolo mientras el dios muda de forma: león, serpiente, agua, fuego que quema las manos. No soltarlo hasta que, agotado, habla. Eso era un periodista con el trabajo hecho. No confundir con Ana Pastor, que no estoy hablando de eso.
Incómodo, pesado, agarrado al dato aunque quemara. Llevábamos décadas soltando a Proteo, dejándolo mudar a gusto entre atriles pactados y respuestas de veinte segundos. Y resulta que el nuevo Menelao retransmite en Youtube y tiene por manos a dos verificadores.
En 2024, Trump se pasó tres horas en el pódcast de Joe Rogan en una sesión de baño y masaje. Como Pedro que no quiso ser nunca más entrevistado por Alsina. El patrón es el mismo en todas partes: el político, hasta ahora, iba donde no hay periodismo, sino buenismo.
Y aquí viene lo que me quita el sueño, que no es el triunfo de Wild. Es la factura. Hemos acabado colgándole el collar de perro guardián al creador de contenido que más suscriptores tiene esta temporada. Por suerte, promete ser riguroso, con sus dos verificadores y su palabra.
Mañana será otro, con otra agenda y sin verificadores ningunos, y habremos normalizado que quien pide cuentas a los que mandan sea quien le caiga en gracia al algoritmo.
No hay detrás un director, ni un libro de estilo, ni nadie a quien reclamar salvo su propia audiencia. La rendición de cuentas de una democracia no puede depender de la buena fe de un señor con cámara que hace un contenido interesante.
Y sin embargo, hoy, depende.
Lo digo sin coartada, porque el muerto es de los míos y yo ayudé a enterrarlo. Me he tragado pódcast de tres horas y me he saltado el telediario de veinte minutos. He preferido mil veces al que divaga libre antes que al que contesta acorralado. Nos hemos pasado treinta años discutiendo la altura de un atril mientras un chaval con un micrófono se acordaba de para qué servía una pregunta.
Dentro de unas semanas los veremos a los cuatro, en mangas de camisa, contestando de verdad porque esta vez no les han pasado el guion. Y estará bien. Y será un alivio. Y nadie dirá en voz alta que ese alivio es la esquela de un oficio que renunció a incomodar.
Les contaré mis impresiones después de ver las cuatro entrevistas, pero reconozco que esas cuatro piezas me hacen casi más ilusión que el posible cambio de gobierno.