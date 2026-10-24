Pilar Bernabé siempre está

La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé Imagen de archivo

A las puertas del segundo aniversario de la DANA del 29 de octubre, los valencianos y las valencianas tenemos derecho a recordar. A recordar lo que sufrimos, las respuestas que llegaron tarde y las ausencias que resultaron incomprensibles.

También a reconocer a quienes asumieron su responsabilidad cuando más difícil era hacerlo. En ese balance, Pilar Bernabé representa, como ninguna otra responsable política, algo tan sencillo y tan exigente como estar donde debía estar.

Mientras el Consell de PP y Vox reducía para 2024 el presupuesto para los servicios de Emergencias, había otra manera de entender la responsabilidad pública: estar disponible, coordinar recursos y arrimar el hombro.

Porque las emergencias requieren medios, preparación y personas capaces de ponerse al servicio de los demás. La prevención empieza mucho antes de que el agua alcance las puertas de una casa.

Bernabé ha encarnado esa disposición durante los momentos más duros. Y ha vuelto a demostrarla en la reciente DANA, hasta su último día al frente de la Delegación del Gobierno, pendiente de los municipios afectados y de las tareas que todavía quedaban por resolver.

Su despedida del cargo la encontró en Oliva, con la emergencia y sus consecuencias todavía presentes. Esa imagen resume una forma de entender el servicio público.

La respuesta a este último temporal permite, además, mirar hacia octubre de 2024 con mayor exigencia. El contraste refuerza una conclusión política dolorosa: aquel 29 de octubre hubo decisiones esenciales que se tomaron tarde y mal.

La alerta a los móviles llegó a las 20.11, cuando la tragedia ya estaba en marcha. Recordarlo exige aprender y asumir responsabilidades.

Hay una escena que merece permanecer en la memoria: Massanassa, el 24 de noviembre de 2024. Un trabajador murió al derrumbarse una estructura del colegio Lluís Vives durante las labores de recuperación.

Pilar Bernabé acudió, compareció y recibió los reproches de vecinos desbordados por el dolor. Dio la cara en un lugar donde cualquier explicación era insuficiente y donde estar suponía exponerse a la indignación.

Susana Camarero también se desplazó al municipio, pero se escabulló al escuchar las protestas; Mazón seguía en su Ventorro particular. La diferencia importa: Bernabé estuvo allí, ante las cámaras y ante quienes necesitaban expresar su rabia. Un cargo público debe aceptar esa incomodidad. La ciudadanía tiene derecho a encontrar a sus representantes también cuando ya no quedan palabras capaces de consolar.

Esa trayectoria permite confiar en lo que viene. Pilar llevará al Congreso la misma voluntad de defender a esta tierra que ya nos ha demostrado; y en mayo de 2027, recibirá la confianza ciudadana para ser alcaldesa de València.

Porque preocuparse por los valencianos y las valencianas se demuestra con hechos: atendiendo, escuchando, buscando soluciones y permaneciendo cuando todo se complica.

Al acercarnos a este aniversario, esa es la diferencia que debemos valorar. Pilar Bernabé ha hecho de estar, una responsabilidad. Y de ayudar a la ciudadanía, una manera de ejercer la política.

Alicia Andújar es diputada del PSPV en Les Corts valencianas.