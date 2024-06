El mercado futbolístico es uno mis momentos preferidos del año, pero con Peter Lim en la presidencia del Valencia CF han pasado a ser semanas de sufrimiento y desesperación las que antes eran de entusiasmo e ilusión.

Es cierto que me resisto a perder esa pequeña locura de todos los veranos que me lleva a ir confeccionando la posible plantilla según van saliendo rumores de fichajes, pero el señor Lim lo pone cada vez más difícil. Mi mujer se ríe de mis esquemas y listados que hago en Excel desde no recuerdo qué temporada, pero no se lo tengo en cuenta, yo la sigo queriendo mucho.

Hemos empezado el mercado con el fichaje de Dmitrievski, con fuertes rumores sobre la posible incorporación de Luis Rioja y con el run run de Rafa Mir, lo que podría presagiar un verano diferente, pero las dudas sobre la renovación de Baraja hacen que todo se eclipse. ¿Cómo es posible que ni la renovación de Baraja se pueda hacer sin sobresaltos? Me parece increíble.

Aún así mantengo esa ilusión mercadillera de todos los años, es inevitable. Con el pase ya renovado estoy ansioso de ver qué plantilla se confecciona. Rezando porque no me lleve otra decepción y que la sensatez guie a los gestores de nuestro equipo.



Tampoco es que se pueda atribuir Peter Lim esta sensación contradictoria del mercado veraniego. No se merece tal mérito. La memoria es muy corta para muchos, pero aunque hayamos disfrutado de años de triunfos y títulos, han sido más los veranos de fichajes desastrosos, desconocidos o, simplemente, inexplicables. Hablamos del Valencia CF, no lo olvidemos.



Estoy de acuerdo que la gestión deportiva de la era Lim es un desastre y que el menosprecio que sufre la entidad por su presidente es desolador, pero no creo que esta sea la peor época que hemos vivido los valencianistas y además, tampoco vislumbro otras alternativas reales ni mejores a lo que estamos sufriendo. Hay más voceros de populismo fácil que portavoces de alternativas serias.



Me imagino que con el párrafo anterior seré considerado miembro del grupo de los palmeros y blanqueadores de Lim, pero nada más lejos de la realidad. No me gusta la actitud del actual dueño, no creo que le perdone nunca haber puesto al frente del club a un personaje tan despreciable como Anil Murthy y grito junto con mi hijo "Peter vete ya" cada minuto 19.



Sea como sea, el mercado ya ha empezado. El primer fichaje ya está aquí y no parece malo. Los rumores no hacen más que crecer y yo ya he abierto mi Excel "temporada 24/25". Que nadie nos quite la ilusión de ser del Valencia. Amunt!!