Clem Café reúne a los proyectos amigos de Arrancapins en torno a una gran cesta de Navidad. EE

Gran fiesta gastronómica hasta el 20 de diciembre por Navidad: sorteo de una cesta con regalos y una cena valorada en 100€

Esta Navidad, Clem Café quiere celebrar todo lo bueno que sucede cuando un barrio se une.

Bajo el nombre de La suerte de hacer barrio, la cafetería valenciana ha puesto en marcha una iniciativa junto a diferentes proyectos amigos del barrio de Arrancapins para crear una gran cesta de Navidad colectiva, formada por productos, regalos y experiencias aportados por negocios del entorno.

Una manera de reivindicar el valor del comercio local, de colaborar, recomendarse y apoyarse mutuamente, y de poner en el centro a las personas y proyectos que dan vida al barrio cada día.

La cesta reúne un poquito de cada casa y representa la diversidad de iniciativas que conviven en Arrancapins, desde cafeterías, panaderías y restaurantes hasta peluquerías, estudios de tatuajes, espacios de cerámica y otros negocios creativos.

Entre los participantes se encuentran Aspai Obrador, Club Barre, La Madriguera, Estudio Pratt, Cafeto y Camellia, Timoteo Gastrobar, Wayco Coworking, Bangarang, Cuit Espai Ceràmic, Pablo Serrano Peluquero, Mochisan, Bar Casalla, Bar Badis, BAM Furniture Design y el propio Clem Café, entre otros.

Algunos de los regalos que podrán encontrarse son un panettone de Aspai Obrador; una comida o cena para dos personas en Bar Badis; un bono de 100 euros para disfrutar de una comida o cena en Bar Casalla y un almuerzo para dos personas; un mes de clases de modelado manual en el taller de Cuit Espai Ceràmic, en la calle Ontinyent.

O el Starter Kit de Club Barre, que incluye una tote bag, una clase de prueba, calcetines antideslizantes, una toalla de rizo y una guía para aprovechar al máximo su membresía.

Por su parte, Clem Café aportará una de sus casitas de jengibre para montar y decorar en casa.

Desde el propio equipo reconocen que "hacer barrio significa conocernos, apoyarnos y tener ganas de que a los proyectos que tenemos cerca también les vaya bien", explican Ana, Maitu y Ben, socios fundadores de Clem Café.

"Muchas veces compartimos calles, clientela e incluso inquietudes, pero no siempre encontramos el momento de conectar. Con esta cesta de Navidad hemos querido reunir a todos esos negocios y personas que forman parte de nuestro día a día, darles visibilidad y celebrar lo que podemos hacer cuando colaboramos", añaden.

Además, les hace especialmente ilusión "que sea también una forma de que el vecindario descubra nuevos proyectos y, sobre todo, recuerden que detrás de cada pequeño negocio hay personas que hacen barrio cada día".

La participación estará abierta del jueves 26 de noviembre al domingo 20 de diciembre.

Durante ese periodo, cada pedido de 15 euros o más realizado en Clem Café dará derecho a depositar una participación en la urna instalada en el local.

No hay límite de participaciones: cada pedido que cumpla las condiciones permitirá volver a participar.

Además, el árbol de Navidad de Clem se convertirá en un escaparate de todos los proyectos implicados, con información sobre cada uno y el regalo que aporta a la cesta.

La cafetería también irá presentando a los proyectos participantes a través de sus redes sociales, dando visibilidad a sus propuestas y animando a descubrir todo lo que ofrece el barrio.

El lunes 21 de diciembre se dará a conocer a la persona ganadora, que se llevará la gran cesta de Navidad a casa.

La Navidad más dulce

La propuesta navideña de Clem también tendrá su lado más dulce y estará presente en nuevas creaciones para regalar y compartir.

La cafetería ha preparado una lata especial de galletas navideñas, de tres variedades artesanales: sablé de nuez, sablé de limón y amapola, y polvorón de canela.

Se presenta en una lata pensada para conservar las galletas y darle una segunda vida una vez terminadas.

A esta propuesta se suma una casita de jengibre en formato kit, de edición limitada, que incluye las diferentes piezas de galleta de jengibre necesarias para montar la casa, además de los ingredientes para elaborar el royal icing en casa para unirlas y decorarlas.

Una actividad para disfrutar desde el hogar durante las fiestas, especialmente en familia o con amigos, que permite dar forma a una de las tradiciones navideñas más reconocibles.

"Montar y decorar casitas de jengibre es una tradición navideña del norte de Europa que también forma parte de nuestros recuerdos y que hemos querido traer este año a Clem", señalan desde el equipo de Clem Café.

"Al final, la Navidad está llena de pequeños rituales que nos hacen sentir cerca de casa, y nos hace ilusión que esta tradición pueda convertirse también en un bonito recuerdo para quienes la compartan en Clem", afirman.

Ambas estarán disponibles en el propio establecimiento y también formarán parte de Vecinos Winter Market, el mercado organizado por Perenne Home (calle Quart, 74) que se celebrará en Valencia del 10 al 24 de diciembre.

La iniciativa se plantea como un pop-up efímero de su flagship store, en el que se reúnen diferentes marcas y artesanos que comparten una misma manera de entender y hacer las cosas, con el objetivo de dar visibilidad a sus proyectos y acercar sus creaciones al público.

La programación continuará el sábado 19 de diciembre con una mañana especial en colaboración con Club Barre.

La propuesta comenzará a las 11:30 horas con una clase temática navideña en el centro de Plaza de España (Honorat Juan, 16), acompañada de una playlist especial para la ocasión.

Después de la sesión, las participantes podrán disfrutar de una bebida de recuperación antes de desplazarse hasta Clem Café.

Allí, de 13:00 a 14:00 horas, tendrá lugar un taller para crear y decorar una casita de jengibre propia, acompañado de chocolate caliente y algo dulce.

Cada participante se llevará a casa su creación, lista para formar parte de la Navidad, en una mañana que combina movimiento, creatividad y ambiente navideño, y que invita a disfrutar de Clem desde otra perspectiva, más allá del café y la gastronomía.

23 kilos, de Menta Days

El arte también tendrá un lugar destacado estas Navidades. El sábado 28 de noviembre, Clem Café inaugura 23 kilos, una exposición de Menta Days, proyecto artístico de Pamela Díaz Escalante, que permanecerá en las paredes de la cafetería durante los meses de diciembre y enero.

La muestra de la artista peruana residente en Valencia parte de una pregunta: "¿Si tu vida fuera una maleta, qué daría sentido a cada kilo?".

A partir de la experiencia de migrar, la artista reflexiona sobre las decisiones que implica elegir qué llevar, qué dejar atrás y qué parte de la propia historia merece acompañarnos.

"No es solo el límite de una maleta, es una decisión. Qué llevar. Qué soltar. Qué parte de tu historia merece cruzar contigo", explica la artista sobre una exposición que invita a pensar en aquello que uno considera esencial y que, aunque a veces no pese, puede ocuparlo todo.

"En Clem nos sentimos especialmente cerca de esta reflexión. Somos un proyecto formado por personas que han llegado desde distintos lugares y que, de una manera u otra, también conocen lo que significa estar lejos de casa. Y si hay un momento del año en el que esa distancia se hace especialmente presente, es durante estas fechas", reconocen Ana, Maitu y Ben.

Pamela Díaz Escalante encontró en el arte un lenguaje para expresarse y conectar con los demás.

A través de Menta Days, su seudónimo artístico, ha desarrollado un universo visual lleno de color, imaginación y significado. Menta, porque es su color favorito; Days, una reinterpretación en inglés de su apellido.

El arte ha sido su refugio y su motor para vivir sin miedo a la creatividad. Cada pincelada en sus cuadros, cada collage o intervención , es una invitación a soñar, a cuestionarse y a descubrir nuevas formas de ver el mundo.

Durante el tiempo que permanezca expuesta, también se podrán adquirir postales con una imagen de la artista acompañada de sus obras, pensadas para enviar a seres queridos desde la propia cafetería o regalar durante estas fechas.

Con esta programación, Clem Café plantea una Navidad que se construye alrededor de los encuentros, la creatividad y el valor de lo cercano.

Porque, más allá de los regalos y las celebraciones, la suerte también está en tener cerca un barrio lleno de proyectos y personas con ganas de hacer cosas en conjunto.