El pueblo con un belén a tamaño real que regresa esta Navidad: más de 600 m2 de espacio en movimiento

Los mercadillos y las luces no son el único atractivo de las calles en Navidad. En Altura, localidad de la provincia de Castellón, su belén a tamaño real es uno de los más espectaculares de la Comunitat Valenciana y, con él, arranca la época festiva.

El nacimiento, que se instala al aire libre, crecerá este año hasta alcanzar aproximadamente los 600 metros cuadrados de superficie. La nueva edición incorporará otros 100 metros cuadrados de recorrido.

El Belén monumental de Altura podrá visitarse desde el próximo sábado 12 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027. Durante estas fechas, las calles del Portillo y San Roque se convertirán en el escenario de esta instalación navideña, que cada año atrae a vecinos y visitantes.

Una de las principales particularidades de este nacimiento es que no se trata de un belén tradicional que se contempla desde el exterior. En Altura, el público puede recorrer a pie sus diferentes espacios, descubrir las construcciones y observar de cerca las escenas que recrean la vida de un poblado hebreo.

El espacio comenzó con una superficie de 355 metros cuadrados y fue ampliándose con el paso de los años: en 2023 alcanzó los 444 metros cuadrados, en 2024 llegó a los 455 y durante la pasada Navidad superó los 500 metros cuadrados.

Ahora, la incorporación de otros 100 metros cuadrados permitirá situar la instalación alrededor de los 600 metros cuadrados, con nuevas construcciones y decorados que enriquecerán el recorrido.

La edición de este año tendrá también un significado especial para los habitantes de la localidad, ya que rendirá homenaje al décimo aniversario de la coronación de la Virgen de Gracia.

Entre las novedades destacan un nuevo pórtico de acceso de mayores dimensiones, un abrevadero y diferentes edificaciones de dos plantas. Además, el tradicional molino cambiará de ubicación para dejar espacio a una nueva escena relacionada con la patrona del municipio.

Otro de los aspectos destacados es el carácter artesanal de la instalación. Más del 80% de los materiales utilizados para elaborar las construcciones y decorados son reciclados.

Fechas y horarios

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 12 de diciembre a las 12:00 horas. La jornada comenzará en la plaza del Árbol con un pasacalles que recorrerá el municipio hasta llegar al entorno de la muralla.

El nacimiento permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2027, todos los días, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

La entrada tendrá un donativo simbólico de un euro, destinado al mantenimiento y mejora del proyecto. El recorrido se realizará en sentido único para facilitar el tránsito de visitantes por las calles del casco histórico.