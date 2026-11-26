Gran mercado de la artesanía ideal para visitar en Navidad desde el 27 de noviembre: 33 puestos durante más de 1 mes

La Navidad ya ilumina Valencia. La decoración y la puesta en marcha de los preparativos se suman a los planes que regresan en la época festiva; en concreto, uno de los más tradicionales como es la Feria de Artesanía de Navidad, ubicada en pleno centro de la ciudad.

El recinto, que abrirá sus puertas el próximo viernes 27 de noviembre y permanecerá instalada durante más de un mes, se celebrará hasta el 6 de enero de 2027 en la plaza de la Reina.

En este año, el mercado alcanza su 25.ª edición y reunirá a 33 profesionales de diferentes disciplinas artesanas, que instalarán sus puestos para ofrecer productos elaborados a mano.

Organizada por la Asociación de Artesanos Valencianos (ARTEVAL), en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, la feria se ha convertido en una de las paradas habituales de las fiestas navideñas.

Su propuesta está especialmente dirigida a quienes buscan regalos originales y diferentes a los que se pueden encontrar en los establecimientos comerciales convencionales.

La oferta de los puestos abarcará numerosas especialidades. Los visitantes podrán encontrar joyería de plata, cerámica, porcelana, artículos de cuero, vidrio, madera, seda, fieltro y esmaltes, además de abanicos tradicionales y trabajos de encuadernación.

También habrá propuestas menos habituales, como gafas fabricadas con madera, creaciones de bambú, objetos elaborados con arena y bastones artesanales. La perfumería tendrá igualmente su espacio, al igual que los dulces tradicionales y los chocolates, que completarán la oferta de este mercado navideño.

Los 33 expositores no procederán exclusivamente de la Comunitat Valenciana. La feria contará también con artesanos llegados de otros puntos de España, como Cantabria, Huelva, Guipúzcoa, Huesca y Asturias, además de profesionales procedentes de Portugal. Todos ellos estarán acreditados con el Documento de Calificación Artesana (DCA).

Más allá de la posibilidad de comprar productos artesanales, esta edición incorporará actividades para acercar los diferentes oficios al público. Entre el 4 y el 31 de diciembre, el recinto acogerá demostraciones y talleres en directo organizados en colaboración con el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.